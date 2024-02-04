Фейк или не фейк? Новые ролики от Hochland

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Завод "Hochland group" продолжает работать в России. Более того...
В сети гуляют ролики, выбивающиеся из общезападной повестки.
Сначала появился вот такой.
Источник:
Затем появился второй, еще патриотичнее.
Источник:
Компания "Hochland group", в отличие от многих западных компаний, из России никуда не уходила и уходить не собирается.
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во 1-х, ссылки на оригинал нет.
во 2-х, за такое их в германии уже поставили бы на колени. западная демократия - они такая...
Им пофигу санкции.
Поскольку там много семейных совладельцев и Запад ничего не может с ними сделать