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Фейк или не фейк? Новые ролики от Hochland

Фейк или не фейк? Новые ролики от Hochland

Автор:
04 февраля 2024 00:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Hochland   реклама   сыр   хохланд   
716
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Завод "Hochland group" продолжает работать в России. Более того...


В сети гуляют ролики, выбивающиеся из общезападной повестки.


Компания "Hochland group", в отличие от многих западных компаний, из России никуда не уходила и уходить не собирается.

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Метки: Hochland   реклама   сыр   хохланд   
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15  комментариев
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86
Деньги Есть 8 часов назад
И я бы всё-таки посоветовал им сменить название компании. Уж больно оно звучит как-то неоднозначно.
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0
Николай Час назад
Я не сотрудник ни компании Хохланд, ни чпецслужб, но когда я вмето адыгейского положил в хачапури хохланд с травами (ванночка такая), даже ревнивая на готовку тёща похвалила. Да дороговато, но и я не пеку хаяапури (ватрушки) каждый день
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7k
schmubu 4 часа назад
я думаю, что фейк.
во 1-х, ссылки на оригинал нет.
во 2-х, за такое их в германии уже поставили бы на колени. западная демократия - они такая...
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6k
Трям 6 часов назад
Помогите подобрать слово, которое в 100 раз сильнее " .похуй "!
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5k
Sanar 6 часов назад
Не видел я хохланда в пайках и на сво. Дешёвый пиар.
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15k
Yorge 6 часов назад
Hachland-Хачленд.надо срочно зарегистрировать бренд.
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38k
albedo 7 часов назад
Хохланд - семейная компания.
Им пофигу санкции.
Поскольку там много семейных совладельцев и Запад ничего не может с ними сделать
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31k
Юрьевич 7 часов назад
Да, стальные яйца у Петера Шталя. Уважаю таких, кто не прогибается.
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10k
Дмитрий 8 часов назад
Чёт как то смело со стороны Хохланда? А как же вездесущие американские санкции, которые достанут любого и каждого? Не могут вот так взять и положить на санкции. Хотя, если формально продали бизнес кому то из русских, то тогда всё объяснимо.
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94k
Херанука Паибалу 8 часов назад
И "собирает сливки", откусив долю рынке сбежавших компаний
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