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"Может задеть чувства семейных пар": в Якутии возбудили дело на рекламу для вахтовиков

"Может задеть чувства семейных пар": в Якутии возбудили дело на рекламу для вахтовиков

Автор:
18 января 2024 15:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Баннеры   ФАС   Якутия   нарушения   реклама   семейные ценности   
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Кто ж от надоевшей жены на вахту уезжает? Только на рыбалку!

В Якутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) написали жалобу на рекламу компании "Сахатехконсалт", которая, по мнению обратившихся в ведомство, зазывает на работу вахтовиков неприемлемыми и оскорбительными слоганами.


После проверки надписей о надоевшей жене в УФАС пришли к мнению, что объявления действительно нарушают федеральный закон "О рекламе". В ведомстве отметили, что сформулированный на баннере призыв "дает возможность проявления неуважительного отношения к образу супруги и обесценивает семейные ценности", а также может задеть чувства семейных пар.

Отмечается, что антимонопольный орган возбудил на рекламодателя дело по признакам нарушения части 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе". Какие санкции грозят компании пока не сообщается, однако реклама с рекламных щитов уже исчезла.


"Согласно ФЗ «О рекламе», не допускается использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия", — напоминает издание SakhaNews. 

Источник:

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Метки: Баннеры   ФАС   Якутия   нарушения   реклама   семейные ценности   
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2  комментария
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56k
Опиум для народа 8 минут назад
"Надоело здоровье? Езжай на вахту!"
- так будет честнее. Вахтовики в курсе.
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3k
Илья 21 минуту назад
Креативность нынче уголовно наказуема. Рекламщики напряглись
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