"Может задеть чувства семейных пар": в Якутии возбудили дело на рекламу для вахтовиков

В Якутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) написали жалобу на рекламу компании "Сахатехконсалт", которая, по мнению обратившихся в ведомство, зазывает на работу вахтовиков неприемлемыми и оскорбительными слоганами.

После проверки надписей о надоевшей жене в УФАС пришли к мнению, что объявления действительно нарушают федеральный закон "О рекламе". В ведомстве отметили, что сформулированный на баннере призыв "дает возможность проявления неуважительного отношения к образу супруги и обесценивает семейные ценности", а также может задеть чувства семейных пар.