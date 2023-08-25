Семья чудом воссоединилась с собакой, которая пропала 3 года назад

Увы, поиски не давали результатов. Прошли месяцы, и семья переехала в другой штат. Даже там им продолжали звонить или присылать фото собак, похожих на их питомцев, но это оказывались не они. Хотя у обеих собак были микрочипы, их так и не удавалось найти. Семья уже потеряла надежду: они знали, что у собак прекрасный мягкий характер, и даже если их кто-то забрал, он вряд ли просто так отдаст таких очаровашек обратно. Однако, всё изменилось в конце июля этого года..