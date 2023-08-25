Семья чудом воссоединилась с собакой, которая пропала 3 года назад

Надежда есть всегда. Даже если у вас потерялся домашний любимец, как у этой семьи — нужно всегда верить в лучшее. Три года назад у них пропали без вести сразу две любимых собаки. Недавно, спустя три года после исчезновения собачек, они чудом воссоединились с одной из них.
В июле 2020 года супруги из США, Рекс и Бритни Смит, обнаружили пропажу. Пропали два их питбуля, Джек и Джилл, которые спокойно играли на заднем дворе дома. Пара сделала все, чтобы найти своих любимых собак: они расклеивали объявления, обходили все дома в районе, обращались во все приюты для животных и ветеринарные клиники, а также активно публиковали посты в соцсетях. Это было печальное время для всей семьи - а особенно для детей, которые были очень привязаны к собакам.
Увы, поиски не давали результатов. Прошли месяцы, и семья переехала в другой штат. Даже там им продолжали звонить или присылать фото собак, похожих на их питомцев, но это оказывались не они. Хотя у обеих собак были микрочипы, их так и не удавалось найти. Семья уже потеряла надежду: они знали, что у собак прекрасный мягкий характер, и даже если их кто-то забрал, он вряд ли просто так отдаст таких очаровашек обратно. Однако, всё изменилось в конце июля этого года..
Семье позвонили из очередного приюта, и сообщили, что нашли одну из собак - Джилл. Всё случилось благодаря микрочипу. Сначала семья не могла в это поверить, но когда они встретились с питомицей, было ощущение, что она никуда и не уходила. Оказалось, собаку нашли недалеко от предыдущего дома семьи, и принесли в приют. Она была здорова - за исключением нескольких царапин и ободранных лап.
"Казалось, она никуда и не уходила. Она к нам относилась также, как и три года назад. Мы тут же принялись её обнимать," - рассказала мама семейства.
Собаке потребовался один день, чтобы привыкнуть к дому - и на следующий день всё было так, как три года назад. Джилл снова стала любимицей семьи! Второго пса, Джека, до сих пор ищут. Теперь семья надеется, что его тоже удастся найти благодаря микрочипу.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет
- 10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали
- 16 сумасшедших фактов о сексе
- Татуировки Бена Аффлека и их история
- Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице