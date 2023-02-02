И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями

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Все мы знаем, что между хищниками и грызунами никакой дружбы обычно не возникает - всё по законам природы. Но бывают и очаровательные исключения! Например, эта парочка - кошка Персея и крыса по кличке Филя.
Кошка Персея и крыса по кличке Филя живут у россиянки Ирины Каменской. Она взяла кошку ещё маленькой, в то время у неё было несколько питомцев-крыс. "Персею с детства дрессировали ловить грызунов, поэтому многие мне говорили, что приносить домой такую кошку - плохая идея, боясь, что она навредит моим крысам," - рассказала Ирина.
Но с самого начала Персея показала, что она не такая, как все. Другая домашняя кошка женщины, по кличке Барса, категорически не принимала новую питомицу. Зато её принял другой питомец - крыса по кличке Кузя! Пожилой и мудрый грызун как будто взял новую кошечку под свою опеку, и они стали неразлучными. Кошка будто забыла о том, что она кошка!
К сожалению, через месяц Кузи не стало. Ирина решила взять еще одну крысу - так в доме появился 1-месячный Филя, с которым Персея моментально сдружилась. Крысёнок оказался бесстрашным и дружелюбным, и они начали проводить много времени вместе - играть, обниматься, гоняться за игрушками.
Однажды, по словам Ирины, она забыла закрыть клетку Фили, и ушла из дома. В итоге крысёнок спокойно провёл день с кошками, играя, пробуя их еду и попивая воду из кошачьей миски. Сейчас Филе уже 6 месяцев, и они с кошками, а особенно Персеей, неразлучны! Вот такой бывает дружба!
Видео с пушистиками:
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