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И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями

И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями

Автор:
02 февраля 2023 21:20
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   дружба животных   животные   истории   история   мило   трогательно   фото   
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Все мы знаем, что между хищниками и грызунами никакой дружбы обычно не возникает - всё по законам природы. Но бывают и очаровательные исключения! Например, эта парочка - кошка Персея и крыса по кличке Филя.

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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   дружба животных   животные   истории   история   мило   трогательно   фото   
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8  комментариев
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923
Bearn Полчаса назад
По молодости была у меня девчонка знакомая. Жили у нее кошка и 2 крысы. Долго жили. Пока не понадобилось всей семье срочно уехать. Остался только папа, который сразу забухал.Не кормил никого. По приезде через неделю крыс не нашли. Клетка открыта, следов никаких нет.
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56k
alertol Полчаса назад
у меня так жили, а у друга ещё и собака
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95k
parallax 59 минут назад
Человек способен сдружить природных соперников. В естественной среде такое просто немыслимо.
У бывшего соседа дружно жили собака, кошка, попугай и ящерица.
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