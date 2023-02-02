И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями

Но с самого начала Персея показала, что она не такая, как все. Другая домашняя кошка женщины, по кличке Барса, категорически не принимала новую питомицу. Зато её принял другой питомец - крыса по кличке Кузя! Пожилой и мудрый грызун как будто взял новую кошечку под свою опеку, и они стали неразлучными. Кошка будто забыла о том, что она кошка!