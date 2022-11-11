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"Взять золото": почему и когда эта фраза стала означать победу

"Взять золото": почему и когда эта фраза стала означать победу

Автор:
11 ноября 2022 18:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Спорт   интересное   крылатые выражения   награды   олимпиада   факты   
864
5
Современная традиция выделять не одного победителя, а первых трёх и вручать им бронзовую, серебряную и золотую медали зародилась лишь в начале 20 века.
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Источник:

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Метки: Спорт   интересное   крылатые выражения   награды   олимпиада   факты   
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1  комментарий
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62k
doker 48 минут назад
Самое прикольное - мотивация первого места.

Она, мотивация первого места, дискредитирована.

Давно. А мужики напрягаются...
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