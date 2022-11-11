"Взять золото": почему и когда эта фраза стала означать победу

Через два года в американском Лейк-Плэсиде прошли Третьи Зимние Олимпийские Игры, где опыт с пьедесталом использовали снова.

И именно на этой Олимпиаде 1932 года (первой, прошедшей вне Европы) впервые зашли на "пьедестал почёта" олимпийцы. И вот с тех самых пор в мир вошло выражение "подняться выше других", то есть "одержать победу" и "быть первым".