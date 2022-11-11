"Взять золото": почему и когда эта фраза стала означать победу

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Современная традиция выделять не одного победителя, а первых трёх и вручать им бронзовую, серебряную и золотую медали зародилась лишь в начале 20 века.
На первой Олимпиаде 1896 года в Афинах спортсменов, которые занимали третье место вообще не награждали. За первое место давали серебряную медаль, а за второе - бронзовую. Во Франции в 1900 году был вообще какой-то разнобой - кому-то вручали кубки, кому-то медали (прямоугольные), а третьи места даже вообще никак не отмечали.
После третьей Олимпиады вручали первые золотые медали за первое место. Это произошло в 1904 году, в США, в городе Сен-Луи. Видимо, выражение "взять золото" пошло именно с этого момента и стало означать победу в соревнованиях.
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Кстати, интересно, что с самого начала олимпийские медали не вешали на шею, а крепили на груди, как военные ордена и медали. А ленточку стали использовать только с 1960 года (на Олимпиаде в Риме) и то их сначала выдавали только победившим в личных соревнованиях.
Изменения, введённые на Олимпиадах понемногу переходили на другие соревнования даже неспортивные конкурсы. И вот так сложилась уже привычная система выбора трёх победителей. И тот самый трёхместный пьедестал появился в спорте именно после того, как начали вручать не две медали, а три.
Через два года в американском Лейк-Плэсиде прошли Третьи Зимние Олимпийские Игры, где опыт с пьедесталом использовали снова.
И именно на этой Олимпиаде 1932 года (первой, прошедшей вне Европы) впервые зашли на "пьедестал почёта" олимпийцы. И вот с тех самых пор в мир вошло выражение "подняться выше других", то есть "одержать победу" и "быть первым".
И именно на этой Олимпиаде 1932 года (первой, прошедшей вне Европы) впервые зашли на "пьедестал почёта" олимпийцы. И вот с тех самых пор в мир вошло выражение "подняться выше других", то есть "одержать победу" и "быть первым".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Она, мотивация первого места, дискредитирована.
Давно. А мужики напрягаются...