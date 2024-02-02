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Две авиадебоширки вынудили пилотов вернуть самолёт в аэропорт Пулково

Две авиадебоширки вынудили пилотов вернуть самолёт в аэропорт Пулково

Автор:
02 февраля 2024 16:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Санкт-Петербург   алкоголь   аэропорт Пулково   дебош   полиция   самолёт   
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Россиянки так бурно отметили начало отпуска, что очнулись не в Египте, а в ИВС.

Мертвецки пьяные женщины развернули самолёт над Северной столицей через несколько минут после взлёта. Две дамы, направлявшиеся в Хургаду (Египет), начали праздновать начало отпуска за несколько часов до вылета и устроили на борту пьяное шоу, матом оскорбляя всё и всех. Командир воздушного судна не стал рисковать и решил высадить пассажирок.

Одна из пассажирок набралась настолько, что не могла стоять на ногах. Полицейским пришлось выволакивать пьяное тело из самолёта на руках. Отмечается, что дебоширки смогли прийти в себя только через сутки. Всё это время они находились в ИВС.


В ближайшее время против них заведут административное дело, сообщает пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   алкоголь   аэропорт Пулково   дебош   полиция   самолёт   
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32  комментария
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8k
Echo Час назад
Да как они вообще на борт попали ???
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2k
Генрих 6 минут назад
забавно было бы, когда придут в себя при разборе дела в кабинете ползунок на календаре дней на 10 передвинуть - "Тааак, девушки, из Египта вы прилетели ну никакущие..."
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2k
evzhur 7 минут назад
А зачем такое снимать? Ну прибухнули тетки, накажут их. Оператор-то какие положительные эмоции получает? Просто бесит это подловатое шакалье со смартфонами.
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8k
Ntvl 17 минут назад
вот это мясо
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20k
Shtoppi 18 минут назад
пздц!!! это просто днище.
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14k
Алексей Полчаса назад
Вот когда все остальные пассажиры подадут в суд на них, вот тогда начнет доходить, что одним штрафом не отделаются
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42k
Сергей Полчаса назад
Как куль с говном вынесли с судна.
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56
Петр Сергей 22 минуты назад
Почему как
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Днище!
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62k
Олег 40 минут назад
зай, прекрати!
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139
Игорь 41 минуту назад
Вообще сдурели бабенки... ни стыда , ни совести...
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11k
paranoid 45 минут назад
"Уважаемые пассажиры, наша компания рада предоставить вам новый бесплатный сервис - Секс эконом класса. Чтобы воспользоваться услугой пройдите к сиденью 12F"
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2k
РАТНИК 48 минут назад
Им повезло их приняли российские полицейские , а не египетские сутенёры.
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179
Xiks 48 минут назад
Вот такой суровый питерский Египет...
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792
Андрей Граф 49 минут назад
фу, позорище вонючие!!!
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3k
Роман 54 минуты назад
"Командир воздушного судна не стал рисковать и решил высадить пассажирок."

Надо было на ходу высадить.
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489
Jimmy Час назад
животные...
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4k
solovei7 Час назад
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279
ApolloOne Час назад
Не будут больше девки летать этой авиакомпанией.
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7k
x3matic Час назад
Не это не женщины.Это мутанты бл.Позорища.
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418
ДедМаздай 2 часа назад
Не можешь петь - Не пей!
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79
Артём sokol 37 минут назад
Вообще-то им грозит штраф в 500К плюс иск от авиакомпании. Вряд ли им будет весело, когда очнуться.
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237
ruslan d 2 часа назад
Не всем можно выдавать загранпаспорта ...
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ruslan d АнтонПолднев 2 часа назад
Ну так или иначе
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