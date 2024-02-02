Две авиадебоширки вынудили пилотов вернуть самолёт в аэропорт Пулково

Одна из пассажирок набралась настолько, что не могла стоять на ногах. Полицейским пришлось выволакивать пьяное тело из самолёта на руках. Отмечается, что дебоширки смогли прийти в себя только через сутки. Всё это время они находились в ИВС.

В ближайшее время против них заведут административное дело, сообщает пресс-секретарь МВД Ирина Волк.