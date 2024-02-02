Две авиадебоширки вынудили пилотов вернуть самолёт в аэропорт Пулково

Россиянки так бурно отметили начало отпуска, что очнулись не в Египте, а в ИВС.
Мертвецки пьяные женщины развернули самолёт над Северной столицей через несколько минут после взлёта. Две дамы, направлявшиеся в Хургаду (Египет), начали праздновать начало отпуска за несколько часов до вылета и устроили на борту пьяное шоу, матом оскорбляя всё и всех. Командир воздушного судна не стал рисковать и решил высадить пассажирок.
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Одна из пассажирок набралась настолько, что не могла стоять на ногах. Полицейским пришлось выволакивать пьяное тело из самолёта на руках. Отмечается, что дебоширки смогли прийти в себя только через сутки. Всё это время они находились в ИВС.
В ближайшее время против них заведут административное дело, сообщает пресс-секретарь МВД Ирина Волк.
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Надо было на ходу высадить.
Я себе такое не позволяю даже дома! Не то что в общественных местах! И уж тем более при поездке черте куда! Там самолет то летит 6 часов. Даже в себя прийти не успеешь.