Детки отжигают: анкеты и записки, которые потешат своей искренностью и нелепостью

Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас

Детские записки, в которых смысла и непосредственности больше, чем во всех взрослых разговорах

16 детских записок, поражающих и умиляющих своей непосредственностью

"Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души

Нелепые ситуации, когда дети хотели сказать что-то хорошее, но ляпнули глупость

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