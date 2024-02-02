Детки отжигают: анкеты и записки, которые потешат своей искренностью и нелепостью

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Дети всегда честны в своих мыслях. Порой их анкеты и записи такие смешные и ценные, что оставить их без внимания просто невозможно.
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