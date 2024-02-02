FISHKINET
Сообщество Юмор 18302 поста • 3650 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Детки отжигают: анкеты и записки, которые потешат своей искренностью и нелепостью

Детки отжигают: анкеты и записки, которые потешат своей искренностью и нелепостью

Автор:
02 февраля 2024 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   дети жгут   детские анкеты   записки   смешно   фото   
1030
14

Дети всегда честны в своих мыслях. Порой их анкеты и записи такие смешные и ценные, что оставить их без внимания просто невозможно.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   дети   дети жгут   детские анкеты   записки   смешно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68179



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
Набирающие популярность в сообществах
Интересный факт: в поездах "Москва-2020" установлена система проекции на лобовое стекло
Интересный факт: в поездах "Москва-2020" установлена система проекции на лобовое стекло
С добрым утром
С добрым утром
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Холостяцкий студенческий уют

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#позитив#Автовсячина#Разное#подборка#улыбнуло
#животные#автомир#в мире#факты#авто аварии#кот#забавно#история#задержание#природа
#Прикол#машина#Юмор#ДТП#полиция#люди#Ynews#милота#США#кошка
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Детские записки, в которых смысла и непосредственности больше, чем во всех взрослых разговорах Детские записки, в которых смысла и непосредственности больше, чем во всех взрослых разговорах 16 детских записок, поражающих и умиляющих своей непосредственностью 16 детских записок, поражающих и умиляющих своей непосредственностью "Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души "Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души Нелепые ситуации, когда дети хотели сказать что-то хорошее, но ляпнули глупость Нелепые ситуации, когда дети хотели сказать что-то хорошее, но ляпнули глупость Детские перлы, из-за которых родители краснеют от смущения или смеются до потери пульса Детские перлы, из-за которых родители краснеют от смущения или смеются до потери пульса

На что жалуетесь?

Вернуться