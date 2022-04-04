Детские перлы, из-за которых родители краснеют от смущения или смеются до потери пульса

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Детки - непредсказуемые и честные. Они открыто говорят о том, что думают, не стесняясь самовыражаться. За непосредственность мы их и любим. Хоть иногда они и заставляют нас краснеть.
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А ваши дети что-то вытворяют?
Источник:
АНТИФИШКИ
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