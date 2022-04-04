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Детские перлы, из-за которых родители краснеют от смущения или смеются до потери пульса

Детские перлы, из-за которых родители краснеют от смущения или смеются до потери пульса (17 фото)

Автор:
04 апреля 2022 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детские перлы   записка от детей   записка от ребенка   записки   смешно   фото   
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17

Детки - непредсказуемые и честные. Они открыто говорят о том, что думают, не стесняясь самовыражаться. За непосредственность мы их и любим. Хоть иногда они и заставляют нас краснеть.

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А ваши дети что-то вытворяют?


Источник:

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Метки: дети   детские перлы   записка от детей   записка от ребенка   записки   смешно   фото   
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1  комментарий
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Tim_G 49 минут назад
В основном всё уныленькое, думал что не дочитаю, но Асилил, и Ахмурение улыбнуло, хотя Мишу жалко...

Но "быстро бегать" - эт правильно
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