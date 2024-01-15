FISHKINET
Сообщество Юмор 18221 пост • 3648 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Нелепые ситуации, когда дети хотели сказать что-то хорошее, но ляпнули глупость

Нелепые ситуации, когда дети хотели сказать что-то хорошее, но ляпнули глупость

Автор:
15 января 2024 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   дети жгут   детки смешат   детские фразы   смешно   
1604
14

Для малышей слова значат не всегда то же самое, что и для взрослых. Даже комплименты из их уста звучат специфически. Пользователи поделились ситуациями, когда сказали что-то забавное будучи детьми.

×
×

А вы помните, как в детстве говорили нечто выдающееся?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   дети   дети жгут   детки смешат   детские фразы   смешно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Харон 42 минуты назад
Интересно: КУКУ сама эти дебильности придумывает или есть специальный генератор тупых картинок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 23 минуты назад
Злак, когда ты превратишься в попкорн, ты станешь первым попкорном с говном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66405



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных...
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Набирающие популярность в сообществах
Почему Эльдар Рязанов снял две «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Почему Эльдар Рязанов снял две «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Женщина, державшая в страхе целые страны. «Красный флот» госпожи Чжэн
Женщина, державшая в страхе целые страны. «Красный флот» госпожи Чжэн
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Признал своих

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#позитив#забавно#собака#природа#кошка#ДТП#соцсети
#животные#интересно#интересное#Реакция#СССР#в мире#работа#аварии#знаменитости#США
#факты#люди#Россия#кот#Прикол#познавательно#пожар#автомобили#кино#шоу бизнес
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться Детские перлы, от которых взрослые выпадают в осадок Детские перлы, от которых взрослые выпадают в осадок Детские фразочки, которые ставят взрослых в нелепое положение Детские фразочки, которые ставят взрослых в нелепое положение Детские фразочки, которые улыбают и удивляют взрослых Детские фразочки, которые улыбают и удивляют взрослых Детские анкеты, которые веселят и удивляют взрослых Детские анкеты, которые веселят и удивляют взрослых

На что жалуетесь?

Вернуться