Нелепые ситуации, когда дети хотели сказать что-то хорошее, но ляпнули глупость

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Для малышей слова значат не всегда то же самое, что и для взрослых. Даже комплименты из их уста звучат специфически. Пользователи поделились ситуациями, когда сказали что-то забавное будучи детьми.
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А вы помните, как в детстве говорили нечто выдающееся?
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