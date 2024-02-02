Более 600 кг кокаина изъяли сотрудники ФСБ в Петербурге

В Санкт-Петербурге всё стабильно. Сотрудники ФСБ вновь накрыли крупную партию кокаина из Латинской Америки. Общий вес брикетов с порошком составляет 641 килограмм. Примерная розничная стоимость оценивается в более чем 2 миллиарда рублей.

Как отметили в ФСБ, также задержаны двое контрабандистов, которые организовали крупный канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. В России они планировали сбывать "товар" оптом.