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Более 600 кг кокаина изъяли сотрудники ФСБ в Петербурге

Более 600 кг кокаина изъяли сотрудники ФСБ в Петербурге

Автор:
02 февраля 2024 13:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   ФСБ   задержание   кокаин   контрабанда   сбыт наркотиков   
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Кажется, кто-то решил сделать Северную столицу крупным перевалочным пунктом для латиноамериканского порошка. Это уже третья крупная партия кокаина, изъятая за месяц.

В Санкт-Петербурге всё стабильно. Сотрудники ФСБ вновь накрыли крупную партию кокаина из Латинской Америки. Общий вес брикетов с порошком составляет 641 килограмм. Примерная розничная стоимость оценивается в более чем 2 миллиарда рублей.


Как отметили в ФСБ, также задержаны двое контрабандистов, которые организовали крупный канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. В России они планировали сбывать "товар" оптом.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК).


Добавим, что уже третья крупная партия кокаина за месяц, которую накрывают силовики. 9 января в Большом порту Петербурга таможенники обнаружили 1000 килограмм кокаина в одном из контейнеров из Никарагуа, 23 января в том же месте в контейнере из бельгийского Антверпена сотрудники ФТС России нашли 1200 килограммов наркотика.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   ФСБ   задержание   кокаин   контрабанда   сбыт наркотиков   
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13  комментариев
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Обколются своим какаином и расчленяют друг-друга по парадным.
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223
Посейдон 9 минут назад
Не выдержали конкуренции...
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9k
Бритва Полчаса назад
а есть видео, как кокаин уничтожают?
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18k
Сергей Полчаса назад
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2k
anatolis Полчаса назад
Примерная розничная стоимость оценивается в более чем 2 миллиарда рублей.
Всё познаётся в сравнении, там где кокс изготавливают его стоимость 1500-2000 долларов за кг. А вот при контрабанде цена взлетает в геометрической прогрессии.
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1k
max20 37 минут назад
Надеюсь в доход государства?
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
Так Питер всегда был крупнейшим рынком героина в европе и держали этот бизнес Азербайджанская диаспора (ОПГ) . Видать хмурый потерял популярность и ребята решили расширить ассортимент.
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26k
ЦСКА Час назад
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3k
Максим Макашев Час назад
ай яй яй яй! А кто же получатель? А?
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