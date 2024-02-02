Более 600 кг кокаина изъяли сотрудники ФСБ в Петербурге

Кажется, кто-то решил сделать Северную столицу крупным перевалочным пунктом для латиноамериканского порошка. Это уже третья крупная партия кокаина, изъятая за месяц.
В Санкт-Петербурге всё стабильно. Сотрудники ФСБ вновь накрыли крупную партию кокаина из Латинской Америки. Общий вес брикетов с порошком составляет 641 килограмм. Примерная розничная стоимость оценивается в более чем 2 миллиарда рублей.
Как отметили в ФСБ, также задержаны двое контрабандистов, которые организовали крупный канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. В России они планировали сбывать "товар" оптом.
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (ч.5 ст. 228.1 УК).
Добавим, что уже третья крупная партия кокаина за месяц, которую накрывают силовики. 9 января в Большом порту Петербурга таможенники обнаружили 1000 килограмм кокаина в одном из контейнеров из Никарагуа, 23 января в том же месте в контейнере из бельгийского Антверпена сотрудники ФТС России нашли 1200 килограммов наркотика.
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Всё познаётся в сравнении, там где кокс изготавливают его стоимость 1500-2000 долларов за кг. А вот при контрабанде цена взлетает в геометрической прогрессии.