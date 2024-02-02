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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
02 февраля 2024 08:26
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
937
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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14  комментариев
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392k
Алексей 2 часа назад
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вот этого внизу слева не знаю.
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12k
Самка Хорька 20 минут назад
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Я бы ещё объем экономии прописала, включающий в себя: покупку и доставку лампочки, вызов мастера, взятый на работе для ожидания выходной и клининг помещения после того, как мастер натопчет.
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6k
hhwost 44 минуты назад
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ГБУСО мо «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов». Адрес: 141301 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная д.20 Телефон: 8 (495) 728-49-83 Email: gbsuso.serposdi@mosreg.ru Сайт: https://deaf-blind.nubex.ru/https://deaf-blind.nubex.ru/

считай, прям Ему в руки отдашь.
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18k
banzai7 Час назад
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Не ной! Ты - профессиональный фотограф. Тебе платят за это деньги.
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7k
Умница-красавица Час назад
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..но прежде я должен убедиться, что все остальное у тебя также великолепно, поэтому скинь нюдсы
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16k
Александр 2 часа назад
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Ха-ха! На хитрую .опу всегда найдётся .уй с резьбой!
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
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Ты всерьёз думаешь, что Всемогущему Творцу не обойтись без твоей тысячи?
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11k
hairov 2 часа назад
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59k
dima423 2 часа назад
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че за семейка школозавров?)
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372
Андрей Федоров 2 часа назад
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дома нет кинотеатра...
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1k
Пчёлкин 2 часа назад
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Потратить на себя!
Ты же божье творение?
Поэтому всё честно.
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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