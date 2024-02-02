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Инженер с помощью специального приложения превратил процесс уборки в игру

Инженер с помощью специального приложения превратил процесс уборки в игру

Автор:
02 февраля 2024 07:44
Метки: AR   Видео   интересно   приложение   пылесос   уборка   
948
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Инженер систем виртуальной и дополненной реальностей сделал приложение, которое показывает, какие участки комнаты вы еще не убрали.

Пользователь соцсети X Дэниел Бошан (Daniel Beauchamp), работающий инженером систем AR/VR, запостил видео, в котором показал игрофикацию процесса уборки дома с помощью системы дополненной реальности. Приложение, разработанное, по всей видимости, для VR-очков Oculus Quest, определяет, что является полом, а что — нет, и накладывает зеленый цвет на еще необработанные участки. Затем с помощью закрепленного на пылесосе VR-контроллера (по словам автора разработки — с помощью малярного скотча) приложение отслеживает движение его насадки и стирает зеленую виртуальную заливку с уже обработанных участков.

Ещё одна вариация игрофикации процесса уборки от автора. На этот раз с монетками.

Источник:

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Метки: AR   Видео   интересно   приложение   пылесос   уборка   
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2  комментария
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3k
Fiverknot Час назад
Удобно.Так можно проверять где пылесосом не прошёлся и не елозить по одному и тому же месту несколько раз.
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8k
Puans-on Полчаса назад
Я фильм такой видел. Филь авно, но идея прикольная.
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