Инженер с помощью специального приложения превратил процесс уборки в игру

Пользователь соцсети X Дэниел Бошан (Daniel Beauchamp), работающий инженером систем AR/VR, запостил видео, в котором показал игрофикацию процесса уборки дома с помощью системы дополненной реальности. Приложение, разработанное, по всей видимости, для VR-очков Oculus Quest, определяет, что является полом, а что — нет, и накладывает зеленый цвет на еще необработанные участки. Затем с помощью закрепленного на пылесосе VR-контроллера (по словам автора разработки — с помощью малярного скотча) приложение отслеживает движение его насадки и стирает зеленую виртуальную заливку с уже обработанных участков.