Инженер с помощью специального приложения превратил процесс уборки в игру

Инженер систем виртуальной и дополненной реальностей сделал приложение, которое показывает, какие участки комнаты вы еще не убрали.
Пользователь соцсети X Дэниел Бошан (Daniel Beauchamp), работающий инженером систем AR/VR, запостил видео, в котором показал игрофикацию процесса уборки дома с помощью системы дополненной реальности. Приложение, разработанное, по всей видимости, для VR-очков Oculus Quest, определяет, что является полом, а что — нет, и накладывает зеленый цвет на еще необработанные участки. Затем с помощью закрепленного на пылесосе VR-контроллера (по словам автора разработки — с помощью малярного скотча) приложение отслеживает движение его насадки и стирает зеленую виртуальную заливку с уже обработанных участков.
Ещё одна вариация игрофикации процесса уборки от автора. На этот раз с монетками.
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