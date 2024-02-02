30 впечатляющих снимков с дронов, сделанных по всему миру

Фотографии с дронов — способ взглянуть на мир с нового ракурса. Международный конкурс аэрофотосъёмки Drone Photo Awards показал победителей этого года, которых выбрали из десятков тысяч снимков. Заявки присылали фотографы со всего мира с работами в разных категориях. Взглянем на лучшие аэрофотоснимки с конкурса!
Эта башня XIV века в Италии - печальное напоминание о затонувшей деревне Курон Веноста. В 1950 году всю деревню затопило после строительства плотины, в результате чего образовался искусственный водоем, ныне известный как озеро Резия.
В январе 2021 года знаменитый канатоходец Натан Паулин успешно преодолел канат длиной 200 метров и шириной 2.5 сантиметра в Пуэнт-д'Арё в горах Аравис на высоте 2460 м над уровнем моря.
Снимок сделан на территории Исландского плато — плоскогорья в центральной части Исландии.
"FOODSCAPES" - серия снимков фотографа, которой он стремится поднять проблему пропитания на планете. По прогнозам, к 2050 году население Земли достигнет 9,7 миллиарда человек. Через свои кадры с дронов фотограф хочет показать огромные масштабы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности всего человечества.
Бассейн реки Колорадо сильно пострадал от продолжительной засухи, достигнув критической точки.
На снимке - сёрфингист, упавший с доски в океан. По словам фотографа, все мы, как и он, оказываемся в этом непредсказуемом мире, и вынуждены плыть среди волн.
Палликаранай - одно из немногих сохранившихся водно-болотных угодий в Индии. Однако, около 300 акров угодий ежедневно загрязняются - туда выбрасывают около 3500 тонн мусора. Ситуация ухудшается с каждым днём.
Самка кита родила малыша прямо во время миграционного пути, из-за чего она остановилась в бухте Де Ги в центральном Вьетнаме. Здесь она учит малыша охотиться в мирной морской среде, где много мелкой рыбы.
12. Ледяная шапка Остфонна на острове Северо-Восточная Земля (архипелаг Шпицберген, Норвегия). Фотограф - Thomas Vijayan
С наступлением весны жители Иранского Курдистана радостно встречают новый год, разжигая костёр и весело танцуя вокруг него.
На ледниковых реках Исландии иногда вырисовываются невероятные пейзажи. Один из них - на фото.
25 августа 2022 года жители китайского города Чунцин помогали в тушении пожара на горе Цзинюнь, который бушевал несколько дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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