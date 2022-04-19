FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11975 постов • 1310 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Парень случайно напугал дремлющую морскую выдру

Парень случайно напугал дремлющую морскую выдру (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Морская выдра   видео   животные   забавно   напугал   прикол   фото   
2393
4
1

Морская выдра проводит большую часть своего времени в воде, но иногда выходит на берег, чтобы поспать или отдохнуть. В такие моменты никому не хочется, чтобы его тревожили. Но этот парень сделал именно так, правда, он случайно нарушил покой мирно дремлющего животного.

Животные часто плавают у поверхности воды, лежа на спине, находясь в позе безмятежного отдыха. Так они спят, часто собираясь группами. Но каланы (так иначе называют морских выдр) не только отдыхают, плавая на спине, так они даже могут добывать себе пищу. Их часто можно увидеть с моллюском, ловко пойманным на дне, и камнем. Животные кладут камень себе на грудь и несколько раз разбивают об него моллюсков, пока те не расколются, чтобы обнажить вкусную еду внутри.

А если увидеть калана вне воды, то логично задаться вопросом: а могут ли они жить на суше? Нет, животным для существования просто необходима вода. Конечно, некоторые виды выдр выходят на поверхность, но делают они это по нескольким причинам. Либо им хочется путешествовать, либо животные выходят отдыхать, либо же ухаживать за своим мехом. Выдра в этом видео, например, просто хотела отдохнуть от морской суеты и спокойно поспать на берегу. Однако ее желаниям не суждено было сбыться. Парень по имени Дэн нарушил ее покой, но его вмешательство было случайным.

Дэн Рейнуотер гулял по пляжу в Гомере, Аляска, когда увидел калана, который лежал на берегу не двигаясь. Первые мысли, которые пришли ему на ум: выдра мертва или больна. Поэтому он решил проверить морского обитателя и подошел к нему вплотную. Когда калан почувствовал присутствие человека, он вскочил, оскалил зубы и зашипел, а затем быстро отскочил.

По словам автора видео, он немного испугался и не смог сдержать удивленный вскрик. Животное не напало на человека и сразу побежало в сторону водоема. Посмотреть на это незапланированное вторжение можно в видео ниже.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Морская выдра   видео   животные   забавно   напугал   прикол   фото   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Карандаш 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей 20 минут назад
Этот товарищ шатается везде и животных тревожит!:)
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Полчаса назад
Чтоб тебе всю жизнь коты спать мешали!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bar 45 минут назад
Членосос заморский, животное ему помешало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
Павел Кузнецов 2 часа назад
Пожилая животина, похоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−15
314
На хер ЗАПАД! 3 часа назад
Мудозвон))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Viktor 3 часа назад
Ну мирно спал зверёк - нет надо подойти, разбудить и поржать ещё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1056310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет
2
49
С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность...
20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов
3
39
20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов
Набирающие популярность в сообществах
Тайна смерти первой и госизмена второй супруги Семёна Будённого
1
6
Тайна смерти первой и госизмена второй супруги Семёна Будённого
Зачем США пытается выкупить Гренландию?
0
6
Зачем США пытается выкупить Гренландию?
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#автомобили#Россия#фотографии#новости#подборка#дтп#забавно
#фото#интересно#факты#картинки#Ватермарк#СССР#Приколы#интересное#Украина#комментарии
#прикол#в мире#люди#автомир#Разное#милота#США#аварии#страна#сарказм
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Забавная реакция животных на обычные события Забавная реакция животных на обычные события Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами

На что жалуетесь?

Вернуться