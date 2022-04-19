Парень случайно напугал дремлющую морскую выдру

А если увидеть калана вне воды, то логично задаться вопросом: а могут ли они жить на суше? Нет, животным для существования просто необходима вода. Конечно, некоторые виды выдр выходят на поверхность, но делают они это по нескольким причинам. Либо им хочется путешествовать, либо животные выходят отдыхать, либо же ухаживать за своим мехом. Выдра в этом видео, например, просто хотела отдохнуть от морской суеты и спокойно поспать на берегу. Однако ее желаниям не суждено было сбыться. Парень по имени Дэн нарушил ее покой, но его вмешательство было случайным.