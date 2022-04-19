Парень случайно напугал дремлющую морскую выдру

Морская выдра проводит большую часть своего времени в воде, но иногда выходит на берег, чтобы поспать или отдохнуть. В такие моменты никому не хочется, чтобы его тревожили. Но этот парень сделал именно так, правда, он случайно нарушил покой мирно дремлющего животного.
Животные часто плавают у поверхности воды, лежа на спине, находясь в позе безмятежного отдыха. Так они спят, часто собираясь группами. Но каланы (так иначе называют морских выдр) не только отдыхают, плавая на спине, так они даже могут добывать себе пищу. Их часто можно увидеть с моллюском, ловко пойманным на дне, и камнем. Животные кладут камень себе на грудь и несколько раз разбивают об него моллюсков, пока те не расколются, чтобы обнажить вкусную еду внутри.
А если увидеть калана вне воды, то логично задаться вопросом: а могут ли они жить на суше? Нет, животным для существования просто необходима вода. Конечно, некоторые виды выдр выходят на поверхность, но делают они это по нескольким причинам. Либо им хочется путешествовать, либо животные выходят отдыхать, либо же ухаживать за своим мехом. Выдра в этом видео, например, просто хотела отдохнуть от морской суеты и спокойно поспать на берегу. Однако ее желаниям не суждено было сбыться. Парень по имени Дэн нарушил ее покой, но его вмешательство было случайным.
Дэн Рейнуотер гулял по пляжу в Гомере, Аляска, когда увидел калана, который лежал на берегу не двигаясь. Первые мысли, которые пришли ему на ум: выдра мертва или больна. Поэтому он решил проверить морского обитателя и подошел к нему вплотную. Когда калан почувствовал присутствие человека, он вскочил, оскалил зубы и зашипел, а затем быстро отскочил.
По словам автора видео, он немного испугался и не смог сдержать удивленный вскрик. Животное не напало на человека и сразу побежало в сторону водоема. Посмотреть на это незапланированное вторжение можно в видео ниже.
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АНТИФИШКИ
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