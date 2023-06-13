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Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей

Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей

Автор:
13 июня 2023 18:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Справка   Физкультура   врачи   закон   разрешение   школа   
1167
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И как раньше без одобрения медиков дети ходили на физру?

Власти России дополнили закон "Об образовании" новым положением, согласно которому на уроки физической культуры будут допускаться только школьники с разрешающей справкой из медучреждений. Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Путин.


...до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся

Помимо этого, новый закон также обязует школы оказывать детям первую помощь при несчастных случаях. Оказывать её сможет любой учитель при наличии необходимых знаний и навыков.


Отмечается, что закон принят из-за участившихся случаев ухудшения здоровья школьников во время занятий физкультурой. При чём эти случаи зачастую требуют срочного медицинского вмешательства до приезда врачей.


Интересно, почему дети начали плохо себя чувствовать на уроках физкультуры. Ведь сомнительно, что школьникам резко повысили нагрузки.

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Метки: Россия   Справка   Физкультура   врачи   закон   разрешение   школа   
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13  комментариев
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24k
Сталкер Час назад
"...только при наличие справки"

ТС, исправь заголовок!
"...только при наличиИ справки"!
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12k
Denissg 5 минут назад
Сарказм каплет сквозь кору автора: действительно, как ходили? Так и ходили. Некоторые родители не удосуживались узнать, можно ли их дитяткам на физру, или есть ограничения, некоторые знали, но скрывали: издеваться же будут и не любить в классе. Или папаша-долб..б: "Ничо! Побегает, человеком станет, если не сдохнет!".
У меня была справка на физру, поэтому я на ней ни разу не был. Разве что зрителем.
Нововведение поддерживаю и считаю правильным.
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35k
russger 16 минут назад
"Помимо этого, новый закон также обязует школы оказывать детям первую помощь при несчастных случаях"

А раньше запрещали? Я когда руку в школе сломал, оказали мне всякую помощь
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13k
Shtoppi 19 минут назад
а вот раньше, справка от врачей, наоборот, была нужна, чтобы не ходить на физкультуру ))))
видимо, дитятки сейчас пошли слишком доходяжные, чтобы на физ-ру ходить без посещения кабинета врача или это дают возможность коновалам заработать, вводя такую обязаловку?
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10k
Juli Полчаса назад
и? Как ужасно, что перед физической нагрузкой будет проверяться здоровье ребенка?
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1k
Николай 37 минут назад
Ну ввиду того, что у нас пол планеты идиотов и многим этим идиотам удалось наделать детей и при этом они их не водят на обследования, медосмотр действительно не помешает.
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26k
Matrosskin Час назад
Автор дурачок ( либераст наверное, это те незнакомое что-то увидели - и сразу орать), услышал звон - а не знает где он. Дети и раньше допускались на физкультуру по результатам осмотра ( определялась группа здоровья). Только теперь будет бумажка, где чётко прописано - кто конкретно осматривал этого ребёнка и кто несёт ответственность. Чтоб медосмотр перестал быть пустой формальностью.
А ещё есть и обратная сторона - уже никакие "записочки от мамы " не проканают - есть справка и шагай на физ-ру, халявщик.
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17k
Алексей Час назад
Жесть...раньше пендаль от физрука и пять кругов вокруг школы с ускорением, каждый по километру.... А теперь справочка...... поколение - "вкусно и точка...."
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4k
Григорий 2 часа назад
если у дитя слабенькое сердце, это лютый повод ограничить активность!
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