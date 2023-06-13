Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей

И как раньше без одобрения медиков дети ходили на физру?
Власти России дополнили закон "Об образовании" новым положением, согласно которому на уроки физической культуры будут допускаться только школьники с разрешающей справкой из медучреждений. Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Путин.
...до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся
Помимо этого, новый закон также обязует школы оказывать детям первую помощь при несчастных случаях. Оказывать её сможет любой учитель при наличии необходимых знаний и навыков.
Отмечается, что закон принят из-за участившихся случаев ухудшения здоровья школьников во время занятий физкультурой. При чём эти случаи зачастую требуют срочного медицинского вмешательства до приезда врачей.
Интересно, почему дети начали плохо себя чувствовать на уроках физкультуры. Ведь сомнительно, что школьникам резко повысили нагрузки.
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ТС, исправь заголовок!
"...только при наличиИ справки"!
У меня была справка на физру, поэтому я на ней ни разу не был. Разве что зрителем.
Нововведение поддерживаю и считаю правильным.
А раньше запрещали? Я когда руку в школе сломал, оказали мне всякую помощь
видимо, дитятки сейчас пошли слишком доходяжные, чтобы на физ-ру ходить без посещения кабинета врача или это дают возможность коновалам заработать, вводя такую обязаловку?
А ещё есть и обратная сторона - уже никакие "записочки от мамы " не проканают - есть справка и шагай на физ-ру, халявщик.