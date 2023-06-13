Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей

Помимо этого, новый закон также обязует школы оказывать детям первую помощь при несчастных случаях. Оказывать её сможет любой учитель при наличии необходимых знаний и навыков.





Отмечается, что закон принят из-за участившихся случаев ухудшения здоровья школьников во время занятий физкультурой. При чём эти случаи зачастую требуют срочного медицинского вмешательства до приезда врачей.





Интересно, почему дети начали плохо себя чувствовать на уроках физкультуры. Ведь сомнительно, что школьникам резко повысили нагрузки.