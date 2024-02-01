В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюанс

Мигранты из Средней Азии работают в РФ не только дворниками и разнорабочими на стройке.





Бдительные воронежцы заметили, что в съемную квартиру на улице Среднемосковская направились странные девушки и оповестили об этом полицию. Правоохранители посетили это "гнездо разврата" и обнаружили там трёх мигрантов, одетых в женскую одежду и накрашенных косметикой.





Оказалось, что эти ледибои* - выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Два из них приехали в РФ несколько лет назад и вполне освоились. Они работают в Москве, а в поисках приключений и заработка колесят по просторам страны. Еще один прибыл в Россию недавно - говорит, что в гости.





Выяснили, что у него нет документов, подтверждающих законное нахождение на территории России. Против этого размалёванного приятеля составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ, и азиат с узбекским гражданством будет депортирован на родину.



