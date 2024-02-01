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В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюанс

В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюанс

Автор:
01 февраля 2024 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Воронеж   задержание   ледибой   полиция   эскорт   
2826
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Дамы разговаривают басом и имеют кадык.

Мигранты из Средней Азии работают в РФ не только дворниками и разнорабочими на стройке.


Бдительные воронежцы заметили, что в съемную квартиру на улице Среднемосковская направились странные девушки и оповестили об этом полицию. Правоохранители посетили это "гнездо разврата" и обнаружили там трёх мигрантов, одетых в женскую одежду и накрашенных косметикой.


Оказалось, что эти ледибои* - выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Два из них приехали в РФ несколько лет назад и вполне освоились. Они работают в Москве, а в поисках приключений и заработка колесят по просторам страны. Еще один прибыл в Россию недавно - говорит, что в гости.


Выяснили, что у него нет документов, подтверждающих законное нахождение на территории России. Против этого размалёванного приятеля составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ, и азиат с узбекским гражданством будет депортирован на родину.


У двух других мужикобабов с документами оказалось всё в порядке, и т.к. связь с эскортом у этих азиатов по горячим следам доказать не удалось, их пришлось оставить в покое.



Все трое заявили, что приехали в Воронеж отдохнуть.

Интересно, родители этих задержанных вообще в курсе того, чем они занимаются в России?


*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

Источник:

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Метки: Видео   Воронеж   задержание   ледибой   полиция   эскорт   
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27  комментариев
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17k
Majul 2 часа назад
В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюансПосмотреть
В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюанс
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14k
кот базилий 2 минуты назад
Педерасты?
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2k
Igor Grishaev 3 минуты назад
"Ценные иностранные специалисты" забыли писюн отрезать
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164
Андрей 11 минут назад
Ценные работники бьюти сферы. )))))))) ((
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 18 минут назад
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1k
рулон обоев Полчаса назад
страна проходной двор
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4k
Сергей С 36 минут назад
Не знал что ЛГБТ - официально экстремистская организация. Оказывается 30 ноября 2023 года судья Верховного суда РФ Олег Нефёдов объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».
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20k
Shtoppi 40 минут назад
36аный стыд!!!
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7k
Андрей Крылов 43 минуты назад
Фубля. Чуть не стошнило.
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4k
Василий Афиногенов 46 минут назад
Ссылка vk.com
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2k
Duke_kir 50 минут назад
В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюансПосмотреть
В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюанс
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1k
sport404 50 минут назад
Тут пару постов назад в Сергиев-Посаде персонаж замотанный приходил за посылкой. Не один из них них??)))) Руки похожи )) Специалисты блин )))
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11k
Billi_Bons 53 минуты назад
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9k
alex9845 53 минуты назад
Ой да ладно.Занимаются они проституцией успешно,клиентов хватает)) Или думаете что они приехали из Узбекистана в Россию чтобы продаваться узбекам на стройках?
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122
sioma08 Час назад
Дожили...
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55k
Опиум для народа Час назад
-"Все трое заявили, что приехали в Воронеж отдохнуть."-
А что, в Воронеже для п"дарасов есть возможность "отдохнуть"? Был лучшего мнения о Воронеже, по п"дарасам - это больше в мегаполисах...
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30k
AzuveR Час назад
Нам только чуркабесов- идорасов в стране не хватало. И так полно разной шушары,теперь ещё и эти.
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11k
Юрий Час назад
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15k
котегRUS Час назад
чемодан-вокзал-Ташкент..

и как можно скорее..
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а вчера разве не было уже поста про этих нюансеров?
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53k
Андрей 2 часа назад
1205 год рождения. Не хотел в армии Чингиз-Хана служить. Сбежал в Москву. И до сих пор документы не сделал. Так работой был занят, что времени не нашёл.
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