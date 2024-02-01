В Воронеже задержали трёх азиатских девушек, но есть нюанс

Дамы разговаривают басом и имеют кадык.
Мигранты из Средней Азии работают в РФ не только дворниками и разнорабочими на стройке.
Бдительные воронежцы заметили, что в съемную квартиру на улице Среднемосковская направились странные девушки и оповестили об этом полицию. Правоохранители посетили это "гнездо разврата" и обнаружили там трёх мигрантов, одетых в женскую одежду и накрашенных косметикой.
Оказалось, что эти ледибои* - выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Два из них приехали в РФ несколько лет назад и вполне освоились. Они работают в Москве, а в поисках приключений и заработка колесят по просторам страны. Еще один прибыл в Россию недавно - говорит, что в гости.
Выяснили, что у него нет документов, подтверждающих законное нахождение на территории России. Против этого размалёванного приятеля составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ, и азиат с узбекским гражданством будет депортирован на родину.
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У двух других мужикобабов с документами оказалось всё в порядке, и т.к. связь с эскортом у этих азиатов по горячим следам доказать не удалось, их пришлось оставить в покое.
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Все трое заявили, что приехали в Воронеж отдохнуть.
Интересно, родители этих задержанных вообще в курсе того, чем они занимаются в России?
*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.
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А что, в Воронеже для п"дарасов есть возможность "отдохнуть"? Был лучшего мнения о Воронеже, по п"дарасам - это больше в мегаполисах...
и как можно скорее..