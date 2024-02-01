История одного спасения и трагедия спасительницы

Несчастную отдали на попечение дочери. Спустя несколько лет беглецу будет даровано королевское помилование. И он вернётся в Париж, чтобы увидеться с той, что подарила ему 15 лет жизни. Но Эмилия его не узнала. Она давно уже никого не узнавала, оставаясь заключённой в бесконечных залах и коридорах своего помутившегося рассудка.