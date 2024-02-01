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История одного спасения и трагедия спасительницы

История одного спасения и трагедия спасительницы

Автор:
01 февраля 2024 16:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Антуан Мари Шаман де Лавалетт   Париж   Спасение   Франция   Эмилия Богарне   история   обман   платье   побег   узник   
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Когда очень хочется жить, то человек будет хвататься за любую возможность. Не задумываясь о возможных последствиях.

Антуан Мари Шаман де Лавалетт (1769-1830) – французский политический деятель, который прославился не столько своими деяниями на политическом поприще, сколько специфическим способом выживания.

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Будучи ровесником Наполеона, сделавший неплохую карьеру Антуан попал в армию и поле зрения Бонапарта. Мужчина принимал участие в Итальянском и Египетском походе, сопровождал Бонапарта в качестве адъютанта и секретаря на переговорах и, в общем и целом, стал тому верным другом и соратником. За что и получил графский титул. После чего де Лавалетт возглавил почтовое ведомство, оставаясь у руля вплоть до отречения Наполеона.

Не меньших высот Антуан достиг и на личном фронте. За него выдали племянницу Жозефины Богарне Эмилию, которая была фрейлиной при своей тётке-императрице. После рождения дочери Эмилия покинула двор, чтобы посвятить себя семье и воспитанию ребёнка.

После отречения и изгнания Наполеона головы его приближённых ожидаемо полетели с плеч. Де Лавалетт не должен был стать исключением. Графу предъявили обвинения в измене и быстро приговорили к смертной казни. Людовик XVIII был настроен так решительно, что даже отказал Антуану в праве выбора способа: как офицер, он мог настоять на расстреле вместо позорной гильотины.

Несмотря на плохое состояние здоровья, спровоцированное выкидышем, Эмилия прибыла вместе с дочерью и служанкой в Консьержери – центральную парижскую тюрьму, чтобы последний раз увидеться с мужем.

На следующий день – 23 декабря 1815 года была назначена казнь. В камере женщина поменялась с супругом одеждой. И тот, прикрывая лицо платком, вместе с дочерью покинул тюрьму.

После двухнедельного скитания по столице он с помощью друзей перебрался в Бельгию. Когда обман вскрылся, король пришёл в бешенство. Женщину месяц продержали в камере, а потом вынудили выступить в суде. Когда она, наконец, вышла на свободу, то рассудок бедняжки помутился.

Ходили слухи, что причиной стали не тяжёлые условия содержания (хотя камера явно была не лучшим местом для женщины, пережившей потерю ребёнка и  беспокоившейся о судьбе мужа), а доказательства измены супруга, которого она спасала, рискуя своей свободой и жизнью.

Несчастную отдали на попечение дочери. Спустя несколько лет беглецу будет даровано королевское помилование. И он вернётся в Париж, чтобы увидеться с той, что подарила ему 15 лет жизни. Но Эмилия его не узнала. Она давно уже никого не узнавала, оставаясь заключённой в бесконечных залах и коридорах своего помутившегося рассудка.

Сумасшедшая женщина пережила своего супруга на четверть века и скончалась в возрасте 74 лет. Периоды относительного затишья постоянно сменяли буйные припадки.

Свой последний приют Эмилия нашла на парижском кладбище Пер-Лашез рядом с мужем. Пожалела ли она о своём решении? Теперь уже никто не узнает… А история стала источником вдохновения для множества авторов различных направлений искусства.

Источник:

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Метки: Антуан Мари Шаман де Лавалетт   Париж   Спасение   Франция   Эмилия Богарне   история   обман   платье   побег   узник   
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