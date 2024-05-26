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Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене, чтобы доказать чистоту воды

Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене, чтобы доказать чистоту воды

Автор:
26 мая 2024 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: JeChieDansLaSeineLe23Juin   Видео   Париж   Франция   Юмор   сена   
2019
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Вот только местная общественность такого рвения не оценила и начала откровенно издеваться над мэршей и Макроном в соцсетях.

Обитатели французского сегмента соцсетей запустили хэштэг JeChieDansLaSeineLe23Juin - «ЯНасруВСену23Июня», в котором сообщают о своём желании испражниться в столичную реку. Собственно говоря, чего это французы решили срать в речку именно 23 июня?


Да все потому, что именно в этот день Анн Идальго, нынешний мэр города решила опустить свое бренное тело в знаменитую реку, дабы доказать всему миру, что воды Сены чисты как роса на заре. Это купание будет проходить в присутствии префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса и префекта региона Марка Гийома, присутствие Макрона пока еще обсуждается. И все это в рамках подготовки к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.


Вот только такой жест местные оценили как издевательство, ведь вода в реке максимально грязная. Недавнее бактериологическое исследование выявило чрезмерное количество бактерий, свидетельствующее о фекальном загрязнении реки. В апреле прошлого года неправительственная организация Surfrider Foundation забила тревогу по поводу тревожного состояния вод Сены, заявив, что они не готовы к олимпийским соревнованиям.


По этому поводу французы даже сделали специальный сайт, который вычислит, когда нужно насрать в реку, чтобы фекальный «подарок» прибыл в Париж 23 июня. И постят огромное количество сатирических изображений.



В соцсетях дают полезные советы из серии - "Даже если Сена не протекает через ваш район, вы все равно можете нагадить в один из ее притоков",

"Средний расход Сены составляет 2 км / ч. Если вы живете в Руане (240 км от Парижа по реке Сена), вам потребуется какать 120 часов (то есть 5 дней) до 23 июня. Гадя в Сене 18 июня, ваши какашки достигнут Макрона и Анни Динго 23 июня".


Что же, пожелаем удачи французам в этом нелегком деле!



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Метки: JeChieDansLaSeineLe23Juin   Видео   Париж   Франция   Юмор   сена   
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13  комментариев
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33k
Владимир 2 часа назад
Не, ну может они за последние годы речку почистили, в чём я конечно сомневаюсь, но там уже рыбы трехглазые по дну ходят. Вонища там просто ужасающая. Вообще удивляюсь, как лягушатники умудрились загадить вокруг себя всё. Просто свиньи.
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7k
Babangdida Полчаса назад
За базар нужно отвечать - окунать её туда, каждый день перед работой и давать выпивать чашку нефильтрованной воды от тудова. А на обед - рыбку, выловленную там же.
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29k
Alex Полчаса назад
Так там чёрных как блох на собаке, они засирают всё вокруг, бесполезно убирать и чистить, просто не успевают за ними.
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15
димон 41 минуту назад
Когда мы были в Париже в 2015 нас гид специально предупреждал к воде близко не подходить.если на кожу попали брызги немедленно смыть чистой водой из бутылки,представляю что там сейчас творится
Париж вообще большая помойка
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3k
Igor Grishaev 48 минут назад
Разве что костюмы для купания наденут:

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10k
Trenzel2003 52 минуты назад
Микроше нужно срочно объявить Сену священной рекой. По типу как Ганг.
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17k
Alex Час назад
Макрон после заплыва: - Всё супер, айда купаться!
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11k
Доктор Час назад
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30k
Егор 2 часа назад
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Сдаётся мне, что даже загаженная Сена будет почище чем и мэр Парижа и Макрон
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