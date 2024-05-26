Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене, чтобы доказать чистоту воды

В соцсетях дают полезные советы из серии - "Даже если Сена не протекает через ваш район, вы все равно можете нагадить в один из ее притоков",

"Средний расход Сены составляет 2 км / ч. Если вы живете в Руане (240 км от Парижа по реке Сена), вам потребуется какать 120 часов (то есть 5 дней) до 23 июня. Гадя в Сене 18 июня, ваши какашки достигнут Макрона и Анни Динго 23 июня".

Что же, пожелаем удачи французам в этом нелегком деле!