Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене, чтобы доказать чистоту воды

Вот только местная общественность такого рвения не оценила и начала откровенно издеваться над мэршей и Макроном в соцсетях.
Обитатели французского сегмента соцсетей запустили хэштэг JeChieDansLaSeineLe23Juin - «ЯНасруВСену23Июня», в котором сообщают о своём желании испражниться в столичную реку. Собственно говоря, чего это французы решили срать в речку именно 23 июня?
Да все потому, что именно в этот день Анн Идальго, нынешний мэр города решила опустить свое бренное тело в знаменитую реку, дабы доказать всему миру, что воды Сены чисты как роса на заре. Это купание будет проходить в присутствии префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса и префекта региона Марка Гийома, присутствие Макрона пока еще обсуждается. И все это в рамках подготовки к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Вот только такой жест местные оценили как издевательство, ведь вода в реке максимально грязная. Недавнее бактериологическое исследование выявило чрезмерное количество бактерий, свидетельствующее о фекальном загрязнении реки. В апреле прошлого года неправительственная организация Surfrider Foundation забила тревогу по поводу тревожного состояния вод Сены, заявив, что они не готовы к олимпийским соревнованиям.
По этому поводу французы даже сделали специальный сайт, который вычислит, когда нужно насрать в реку, чтобы фекальный «подарок» прибыл в Париж 23 июня. И постят огромное количество сатирических изображений.
В соцсетях дают полезные советы из серии - "Даже если Сена не протекает через ваш район, вы все равно можете нагадить в один из ее притоков",
"Средний расход Сены составляет 2 км / ч. Если вы живете в Руане (240 км от Парижа по реке Сена), вам потребуется какать 120 часов (то есть 5 дней) до 23 июня. Гадя в Сене 18 июня, ваши какашки достигнут Макрона и Анни Динго 23 июня".
Что же, пожелаем удачи французам в этом нелегком деле!
Источник:
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Так макрон и сам вроде.....