Шлюпфкап – легендарный эльзасский головной убор и его история

Протестантки предпочитали более сдержанный образ, надевая простой чёрный бант, доходивший до плеч. Католички имели больше свободы в выборе фасона. Их банты часто были длинными, доходящими до талии, и отличались яркими цветами, замысловатой вышивкой и разными тканями.

Это тонкое различие служит своего рода лакмусовой бумажкой, визуальным индикатором веры в регионе, где религиозная идентичность играла важную роль.