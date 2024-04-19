Шлюпфкап – легендарный эльзасский головной убор и его история

Девочки-принцессы любят пышные банты. А девочки-пацанки выбирают кепки. А у француженок части страны в начале прошлого века выбора не было. И они носили эти странные гибриды – смесь кепки и банта.
Эльзас, расположенный на северо-востоке Франции, выступает своего рода пограничьем между Францией и Германией. Этот уникальный статус отражается в сытных блюдах его кухни, пасторальных деревеньках и самобытных традициях.
Одна из таких традиций – Schlupfkapp – яркий головной убор, который когда-то был визитной карточкой эльзасских женщин.
С немецкого название дословно переводится как «шапка-шлёпанец», а фактически Schluffcap – это изящный и очень объёмный бант, который повлиял как на моду, так и на социальную идентичность региона.
Шлюпфкап появился в XIX веке. В то время это была простая вещь, что-то типа современной косухи, покрывающей голову, завязанной лентой. Но мода, как и история, циклична. По мере того как промышленная революция набирала обороты, всё более широкие ленты становились доступными. А их, соответственно, хотелось применять и демонстрировать другим.
Это изобилие привело к изменениям в Schlupfkapp. Ширина ленты увеличилась, и к концу XX века достигла внушительных 35 сантиметров. Завязывать этих монстриков в традиционной манере стало непрактично, что привело к изменению стиля.
Ленту складывали и закрепляли, создавая фирменный огромный бант, который стал синонимом Schlupfkapp (иногда называемый по-французски Coiffe Alsassien).
Протестантки предпочитали более сдержанный образ, надевая простой чёрный бант, доходивший до плеч. Католички имели больше свободы в выборе фасона. Их банты часто были длинными, доходящими до талии, и отличались яркими цветами, замысловатой вышивкой и разными тканями.
Это тонкое различие служит своего рода лакмусовой бумажкой, визуальным индикатором веры в регионе, где религиозная идентичность играла важную роль.
Schlupfkapp в Эльзасе означал не только религиозную принадлежность. Он также указывал на семейное положение женщины. Незамужние носили банты с причудливыми лентами, добавляя пикантный штрих к своему традиционному одеянию. Однако, выйдя замуж, женщины начинали носить более лаконичные и практичные головные уборы.
Хотя большой бант оставался, акцент всё же смещался на функциональность. Изготовленный из прочной ткани, он надежно фиксировал волосы, сочетая практичность с традиционностью.
История Эльзаса-Лотарингии, переходившей из рук в руки то Франции, то Германии, а после Второй мировой войны вернувшейся к Франции, оказала глубокое влияние на моду, которая часто переплеталась с политикой.
В 1793 году, в эпоху национального объединения во время Французской революции, лидер якобинцев Сен-Жюст запретил традиционную шляпу, посчитав её «слишком немецкой».
Исчезнув во время Второй мировой войны, бант пережил неожиданное возрождение в 2014 году как символ идентичности. Это возрождение произошло во время предполагаемого объединения регионов Лотарингии и Шампань-Арденны, что вызвало у некоторых опасения по поводу возможной потери самобытного наследия Эльзаса.
Впрочем, сейчас мода изменилась. А особых шансов на потерю региональной идентичности задним числом нет. И странный, но шикарный шлюпфкап навсегда останется в истории мировой моды и культуры.
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