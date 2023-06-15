Биолог показал как выглядят ткани человеческого тела, если посмотреть на них с помощью микроскопа

В этой статье будет подборка с различными биологическими структурами и тканями человеческого организма, снятыми с помощью электронного микроскопа.
Постараюсь к каждому изображению оставить уточняющее описание, чтобы даже далёкие от биологии и медицины люди, могли понять, что изображено на картинке.
Важный момент: из-за особенности работы электронного микроскопа, все исходные изображения получаются чёрно-белыми и лишь потом раскрашиваются на компьютере для наглядности. Поэтому увиденные на картинках цвета могут не совпадать с реальными.
1) Поверхность кожи
Верхний слой кожи человека состоит из отмерших клеток, которые выполняют защитную функцию. Помимо ороговевших клеток на фотографии видно потовую железу (слева, внизу), и стержень волоса, луковица которого располагается в нижних слоях кожи (справа). Увеличение: х2000 раз.
2) Скелетные мышцы
Скелетная мышечная ткань состоит из множества отдельных тёмно-красных мышечных волокон, которые имеют полосатый вид из-за сократительных нитей, называемых миофибриллами (фиолетовые).
Каждое волокно окружено соединительной тканью эндомизия (серый цвет), которая содержит нервные клетки и капиллярные кровеносные сосуды (бежевый цвет) питающие мышечную ткань. Внутри капилляра в центре можно увидеть эритроцит (красный). Вверху слева — клеточное ядро (желтое). Увеличение: х5000 раз.
3) Клетки крови
Кровь состоит из двух основных компонентов: жидкой плазмы и форменных элементов (клеток).
На фото представлены форменные элементы крови:
1) эритроциты - участвуют в газообмене, переносят кислород (красные);
2) лимфоциты - клетки иммунной системы (розовые);
3) нейтрофилы - клетки иммунной системы (крупные кремовые клетки);
4) макрофаги - клетки иммунной системы (зеленые);
5) тромбоциты - обеспечивают образование тромбов и свёртывание крови при повреждении сосуда (маленькие кремовые клетки);
4) Артерия (артериола)
Кровь в организме передвигается по сосудам (венам, артериям и капиллярам). Артерии несут насыщенную кислородом кровь к тканям под большим давлением, поэтому они имеют толстые стенки (выделены синим цветом) и специальную выстилку, которая предотвращает их сжатие и повреждение.
Внутри артерии находится множество кровяных клеток (эритроцитов, выделены красным), которые участвуют в газообмене и переносят кислород к тканям и органам. Увеличение: x1600 раз.
5) Нерв
С помощью нервов ЦНС собирает информацию от рецепторов организма и отдаёт приказы тканям и органам и в целом координирует работу организма.
На фотографии ниже представлен пучок периферических нервов (в центре). Внутри пучка хорошо видно отдельные нервные волокна (синий цвет) окруженные защитной миелиновой оболочкой (бледно-голубой цвет). Миелиновая оболочка образована клетками Шванна (красный цвет). Также в состав нервного пучка входят ретикулярные волокна (серые) и другие клетки соединительной ткани.
Сам нервный пучок окружен периневральными клетками (желтый цвет). В нижней части, можно увидеть клеточное ядро, оно обозначено оранжевым (чуть ниже центра).
6) Поверхность зубной эмали
На фотографии поверхность прорезавшегося зуба. Углубления, которые Вы видите, ранее содержали клетки амелобластов, которые выделяли минеральные вещества образующие эмаль. Увеличение: х600 раз.
7) Тестикулы (семенники)
Тестикулы - мужские половые органы, в которых происходит созревание половых клеток (сперматозоидов). Внутри хорошо видно хвосты сперматозоидов (белый цвет) и клетки предшественники (синий цвет). Увеличение: x2000 раз.
8) Яичники
Созревание яйцеклетки (женской половой клетки) в яичниках. После созревания яйцеклетка (красный цвет) выходит из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула и у женщины начинается овуляция. Увеличение: x1600 раз.
9) Жировая ткань
Жировая ткань состоит из клеток - адипоцитов (красный цвет). Они представляют собой резервуар, заполненный триглицеридами. Ткань оплетена обширной сетью кровеносных сосудов (бежевый цвет). Под действием гормонов, жировые клетки могут как накапливать жиры, так и выделять их в кровь, для того, чтобы организм преобразовывал их в энергию в случае дефицита питательных веществ. Увеличение: x2200 раз.
10) Кишечные ворсинки
Клетки образующие кишечные ворсинки выстилают поверхность кишечника и таким образом увеличивают полезную площадь всасывания питательных веществ из пищи. Сами кишечные ворсинки связаны с кровеносными сосудами, по которым питательные вещества в дальнейшем транспортируются ко всем тканям и органам. Увеличение: x1200 раз.
Бонус: Ещё немного тканей человека в видеоформате
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