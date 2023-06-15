Биолог показал как выглядят ткани человеческого тела, если посмотреть на них с помощью микроскопа

Постараюсь к каждому изображению оставить уточняющее описание, чтобы даже далёкие от биологии и медицины люди, могли понять, что изображено на картинке.

Важный момент: из-за особенности работы электронного микроскопа, все исходные изображения получаются чёрно-белыми и лишь потом раскрашиваются на компьютере для наглядности. Поэтому увиденные на картинках цвета могут не совпадать с реальными.

1) Поверхность кожи

Верхний слой кожи человека состоит из отмерших клеток, которые выполняют защитную функцию. Помимо ороговевших клеток на фотографии видно потовую железу (слева, внизу), и стержень волоса, луковица которого располагается в нижних слоях кожи (справа). Увеличение: х2000 раз.