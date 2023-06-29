FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Психология 440 постов • 250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Психология
Мы – членистоногие: как работает теория ведра с крабами?

Мы – членистоногие: как работает теория ведра с крабами?

Автор:
29 июня 2023 10:46
Сообщество : Психология
Метки: влияние   действие   критика   лень   проявление   психология   теория ведра с крабами   человек   эгоизм   
707
5

Существует в психологии такой термин как crab bucket theory – «теория ведра с крабами». В соответствии с которой окружающие начинают демонстрировать менталитет крабов – существ настолько глупых, что если забросить в одну ёмкость несколько снабжённых увесистыми клешнями созданий, то они в попытке выбраться будут цепляться за товарищей и тянуть их на дно.

Поделились с коллегами, что хотите пойти на курсы иностранного языка, чтобы выйти на новый уровень в работе, а они продемонстрировали только недоумение или жалость? Рассказали родным, что хотите сесть на диету, а они начали переубеждать, что это не нужно и подсовывать жирные котлетки?

×
×

Когда человек при попытке поделиться своими планами или рассказать о них получает вместо поддержки и одобрения критику и категоричное утверждение, что ничего не получится, то это и есть действие теории ведра с крабами на  практике. Дескать, я не могу, значит и никто не сможет. Не надо и начинать.

Название этому явлению дал психолог Джон Ройек, который увлекался рыбалкой. Именно он заметил особенности поведения крабов и сделал вывод, что если у одного ракообразного есть шансы благополучно выбраться из ведра, то в компании сородичей они стремятся к нулю: затянут на дно.

И сравнил поведение крабов с людьми. Что заставляет их транслировать негатив и деструктивную критику и обесценивать попытки окружающих что-то сделать? Следующие факторы:

  1. Лень и страх перед неизведанным. Здесь всё просто: если человек увидит, что у вас всё получилось, то станет понятно, что это возможно. А, значит, его отговорки и заявления о невозможности добиться того или другого, беспочвенны.
  2. Самовлюблённость. Если ваша позиция идёт вразрез с мнением оппонента, то он может использовать разные, в том числе нечестные способы доказать обратное. Даже манипуляцию.
  3. Зависть. Чтобы не дать себе повода испытывать муки зависти, люди в ответ на озвучивание планов начинают отговаривать от их осуществления.
  4. Боязнь одиночества. Они смогли и сделали, а я остаюсь в одиночестве как лузер? Нет, надо что-то предпринять, чтобы не лишиться привычного окружения.

Самое интересное, что сами у себя мы подобное мышление не всегда распознаём. И любители себя или боящиеся одиночества зачастую не только обрубают крылья и тормозят процесс, к примеру, доказывая родственнику, что он никогда не сможет бросить курить (я же не смог!). Но и тормозят прогресс в части уже более глобальных процессов.

Наглядный пример – история Игнаца Земмельвейса, настаивавшего на необходимости мыть руки и проводить дезинфекцию перед медицинскими манипуляциями. Но упёртые коллеги, которые гордо выходили на операции в заляпанном кровью и другими физиологическими жидкостями фартуке, так загнобили несчастного медика, что он попал в психиатрическую лечебницу, где скончался, не дожив и до 50 лет.

Поэтому важно искоренять в себе стремление побыть крабиком. На других, понятно, особенно повлиять не получится. Проще дистанцироваться, когда приходит осознание существования цепких клешней, или хотя бы не делиться с такими людьми ничем личным и сокровенным.

Что касается себя, то тут работают следующие методы:

  • повышение самооценки;
  • смена окружения на более позитивное и менее токсичное;
  • избавление от стремления всем нравиться и угождать;
  • игнорирование манипуляций, базирующихся на чувстве вины.

А вам доводилось сталкиваться с действием этой теории?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: влияние   действие   критика   лень   проявление   психология   теория ведра с крабами   человек   эгоизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
dima423 Полчаса назад
Ну просто надо быть в кругу своего общения достаточно авторитетным, чтобы окружающие не считали возможным тебя чему то поучать)) У меня так например... Я не боюсь рассказывать о своих планах и проектах, а окружающие не пытаются мне втереть что это невозможно или не перспективно, потому что несколько моих проектов сработали уже и приносят доход)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
an-bask Минуту назад
На пикабе, люди писавшие под постам тем кто уезжали на украину добровольно, а им в ответ: по типу оно тебе надо?
Люди-крабы – кто они? Это я так понимаю этот подвид и есть.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87546



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#позитив#история#аварии#США#Россия#полиция#смешно
#Юмор#машина#животные#Автовсячина#люди#ДТП#авто аварии#закон#скандал#шоу бизнес
#автомобили#интересно#в мире#Прикол#подборка#кино#факты#добро#забавно#собака
Дом, который построю я Дом, который построю я Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться