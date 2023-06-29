Мы – членистоногие: как работает теория ведра с крабами?

Когда человек при попытке поделиться своими планами или рассказать о них получает вместо поддержки и одобрения критику и категоричное утверждение, что ничего не получится, то это и есть действие теории ведра с крабами на практике. Дескать, я не могу, значит и никто не сможет. Не надо и начинать.

Название этому явлению дал психолог Джон Ройек, который увлекался рыбалкой. Именно он заметил особенности поведения крабов и сделал вывод, что если у одного ракообразного есть шансы благополучно выбраться из ведра, то в компании сородичей они стремятся к нулю: затянут на дно.