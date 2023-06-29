Мы – членистоногие: как работает теория ведра с крабами?

Существует в психологии такой термин как crab bucket theory – «теория ведра с крабами». В соответствии с которой окружающие начинают демонстрировать менталитет крабов – существ настолько глупых, что если забросить в одну ёмкость несколько снабжённых увесистыми клешнями созданий, то они в попытке выбраться будут цепляться за товарищей и тянуть их на дно.
Поделились с коллегами, что хотите пойти на курсы иностранного языка, чтобы выйти на новый уровень в работе, а они продемонстрировали только недоумение или жалость? Рассказали родным, что хотите сесть на диету, а они начали переубеждать, что это не нужно и подсовывать жирные котлетки?
Когда человек при попытке поделиться своими планами или рассказать о них получает вместо поддержки и одобрения критику и категоричное утверждение, что ничего не получится, то это и есть действие теории ведра с крабами на практике. Дескать, я не могу, значит и никто не сможет. Не надо и начинать.
Название этому явлению дал психолог Джон Ройек, который увлекался рыбалкой. Именно он заметил особенности поведения крабов и сделал вывод, что если у одного ракообразного есть шансы благополучно выбраться из ведра, то в компании сородичей они стремятся к нулю: затянут на дно.
И сравнил поведение крабов с людьми. Что заставляет их транслировать негатив и деструктивную критику и обесценивать попытки окружающих что-то сделать? Следующие факторы:
- Лень и страх перед неизведанным. Здесь всё просто: если человек увидит, что у вас всё получилось, то станет понятно, что это возможно. А, значит, его отговорки и заявления о невозможности добиться того или другого, беспочвенны.
- Самовлюблённость. Если ваша позиция идёт вразрез с мнением оппонента, то он может использовать разные, в том числе нечестные способы доказать обратное. Даже манипуляцию.
- Зависть. Чтобы не дать себе повода испытывать муки зависти, люди в ответ на озвучивание планов начинают отговаривать от их осуществления.
- Боязнь одиночества. Они смогли и сделали, а я остаюсь в одиночестве как лузер? Нет, надо что-то предпринять, чтобы не лишиться привычного окружения.
Самое интересное, что сами у себя мы подобное мышление не всегда распознаём. И любители себя или боящиеся одиночества зачастую не только обрубают крылья и тормозят процесс, к примеру, доказывая родственнику, что он никогда не сможет бросить курить (я же не смог!). Но и тормозят прогресс в части уже более глобальных процессов.
Наглядный пример – история Игнаца Земмельвейса, настаивавшего на необходимости мыть руки и проводить дезинфекцию перед медицинскими манипуляциями. Но упёртые коллеги, которые гордо выходили на операции в заляпанном кровью и другими физиологическими жидкостями фартуке, так загнобили несчастного медика, что он попал в психиатрическую лечебницу, где скончался, не дожив и до 50 лет.
Поэтому важно искоренять в себе стремление побыть крабиком. На других, понятно, особенно повлиять не получится. Проще дистанцироваться, когда приходит осознание существования цепких клешней, или хотя бы не делиться с такими людьми ничем личным и сокровенным.
Что касается себя, то тут работают следующие методы:
- повышение самооценки;
- смена окружения на более позитивное и менее токсичное;
- избавление от стремления всем нравиться и угождать;
- игнорирование манипуляций, базирующихся на чувстве вины.
А вам доводилось сталкиваться с действием этой теории?
Источник:
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Люди-крабы – кто они? Это я так понимаю этот подвид и есть.