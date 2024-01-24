Убийственный дуэт итальянских близнецов Коллоредо

Я видел Лазаря Коллоредо, генуэзца, сначала в Копенгагене, потом в Базиле, когда ему было двадцать восемь лет, но в обоих местах с изумлением. У этого Лазаря на груди рос младший брат, который в этой позе родился вместе с ним. Если не ошибаюсь, кость, называемая ксифоидной, у них обоих срасталась; левая нога его вдоль свисала вниз; у него было две руки, но на каждой руке только по три пальца: была некоторая видимость тайных частей. Он шевелил руками, ушами и губами.

Этот младший брат не выделяет никаких экскрементов, кроме как через рот, нос и уши, и питается тем, что принимает большой: у него отличные от большого животные и жизненные части, поскольку он спит, потеет и двигается, когда другой бодрствует, отдыхает и не потеет. Оба получили свои имена в купели: один – Лазарь, другой Иоганн Баптиста. Естественные кишки, как печень, селезенка и т. д., у обоих одинаковы. У Иоганна Баптисты глаза по большей части закрыты, дыхание небольшое, так что если поднести перо ко рту, то оно едва шевелится, но если провести рукой, то дыхание будет небольшим и теплым.