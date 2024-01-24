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Убийственный дуэт итальянских близнецов Коллоредо

Убийственный дуэт итальянских близнецов Коллоредо

Автор:
24 января 2024 10:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Иоганн Баптиста   Италия   Коллоредо   Лазарь   брат   медицина   паразит   патология   редкость   сиамский близнец   
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Чтобы создать хаос и панику, этому человеку не нужно было ничего делать. Только распахнуть плащ. А дальше в дело вступал его брат.

В 1930-х годах некая Бетти Лу Уильямс, по слухам, зарабатывала 1000 долларов в неделю, выставляя на потеху публике своего близнеца-паразита. Это патология, развивающаяся на стадии развития эмбрионов близнецов, когда один из них не завершает окончательно формирование. И единственным способом питания и выживания для него остаётся второй – более сильный близнец.

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Но задолго до Бетти в Италии уже вели подобный бизнес, зарабатывая на непохожести, братья Лазарь и Иоганн Баптиста Коллоредо. Парни появились на свет в 1617 году в Генуе, Италия. И за свою жизнь успел побывать на выставках и шоу практически по всей Европе. Коллоредо относятся к самым ранним и самым нестандартным случаям паразитических близнецов. Датский анатом Томас Бартолинус подробно описал его в книге «Чудесный и эксцентричный музей Кирби»:

Я видел Лазаря Коллоредо, генуэзца, сначала в Копенгагене, потом в Базиле, когда ему было двадцать восемь лет, но в обоих местах с изумлением. У этого Лазаря на груди рос младший брат, который в этой позе родился вместе с ним. Если не ошибаюсь, кость, называемая ксифоидной, у них обоих срасталась; левая нога его вдоль свисала вниз; у него было две руки, но на каждой руке только по три пальца: была некоторая видимость тайных частей. Он шевелил руками, ушами и губами.

Этот младший брат не выделяет никаких экскрементов, кроме как через рот, нос и уши, и питается тем, что принимает большой: у него отличные от большого животные и жизненные части, поскольку он спит, потеет и двигается, когда другой бодрствует, отдыхает и не потеет. Оба получили свои имена в купели: один – Лазарь, другой Иоганн Баптиста. Естественные кишки, как печень, селезенка и т. д., у обоих одинаковы. У Иоганна Баптисты глаза по большей части закрыты, дыхание небольшое, так что если поднести перо ко рту, то оно едва шевелится, но если провести рукой, то дыхание будет небольшим и теплым.

Его рот обычно открыт и мокрый от слюны; его голова больше, чем у Лазаря, но деформирована; волосы свисают вниз, в то время как лицо находится в вертикальном положении. У обоих есть борода; у Баптисты она запущенная, а у Лазаря очень аккуратная. Лазарь отличается прекрасным ростом, приличным телосложением, учтивым поведением и галантным нарядом: он прикрывает тело брата своим плащом, и при первом же разговоре с ним вы не подумали бы, что внутри лежит чудовище. Казалось, что он всегда в здравом уме, разве что время от времени он беспокоился о своем конце, ибо боялся смерти брата, предвидя, что, когда она наступит, он тоже умрет от зловония и гниения его тела; поэтому он заботился о брате больше, чем о себе.

Это редкий случай сиамских близнецов. И, судя по описанию, братья должны были погибнуть в утробе или при рождении. Но они выжили и вели вполне себе активную жизнь. В частности, Лазарь – носитель.

Необычную парочку охотно принимали знатные и богатые особы, чтобы поглазеть на редкое уродство. Король Франции Людовик XIV даже пожаловал Лазарю мушкетёрское звание: на нескольких сохранившихся портретах Коллоредо предстал в соответствующем облачении.

Брата, пусть и недоразвитого, Лазарь любил и заботился о нём. Однажды даже убил наглеца, посмеявшегося над его внешним видом. Судейская коллегия решила избавить преступника от смертной казни, поскольку в результате погиб бы и зависимый Иоганн. Коллоредо помиловали. И с тех пор Лазарю достаточно было просто распахнуть плащ, чтобы обратить в бегство любого недоброжелателя.

С учётом особенности братья прожили довольно долгую жизнь – 50 лет. Лазарь даже был женат и имел детей, которые, к счастью, не унаследовали его специфическую особенность.

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Метки: Иоганн Баптиста   Италия   Коллоредо   Лазарь   брат   медицина   паразит   патология   редкость   сиамский близнец   
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Пуриц Жорж 20 минут назад
Жесть блин
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