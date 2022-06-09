Рыбаки столкнулись с большой белой акулой громадного размера

Слышно, как другой пассажир на лодке восклицает: "Посмотри на эту чёртову белую, о мой бог". Вскоре после обнаружения акулы Береговая охрана США также отправилась в этот район и подтвердила: это большая белая акула, редкий гость в этих местах, в такой близости от берега. Но, по всей видимости, вода потеплела настолько, что акула смогла приблизиться к берегу на 1,5 километра.

2022-06-09T16:36:37+03:00