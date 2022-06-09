Рыбаки столкнулись с большой белой акулой громадного размера

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Рыбаки (целая семья - отец, сын и внук) были страшно удивлены, увидев большую белую акулу примерно в километре от побережья залива Таунсендс, штат Нью-Джерси. Зубастая хищница длиной почти 4 метра небрежно и лениво плыла рядом с их лодкой, не выказывая особого интереса. Пока её не попытались снять на видео.
34-летний Джим Пьяцца из Медиа, Пенсильвания, вместе со своим сыном Джейденом и отцом Джозефом сняли дом в Си-Айл, Нью-Джерси, на лето. Они любят выходить на лодке и рыбачить. 4 июня обычный ход вещей был нарушен появлением огромной акулы.
Джим перегнулся за борт лодки, чтобы сделать видео.
Джим перегнулся за борт лодки, чтобы сделать видео.
Слышно, как другой пассажир на лодке восклицает: "Посмотри на эту чёртову белую, о мой бог".
Вскоре после обнаружения акулы Береговая охрана США также отправилась в этот район и подтвердила: это большая белая акула, редкий гость в этих местах, в такой близости от берега.
Но, по всей видимости, вода потеплела настолько, что акула смогла приблизиться к берегу на 1,5 километра.
Вскоре после обнаружения акулы Береговая охрана США также отправилась в этот район и подтвердила: это большая белая акула, редкий гость в этих местах, в такой близости от берега.
Но, по всей видимости, вода потеплела настолько, что акула смогла приблизиться к берегу на 1,5 километра.
Джозеф и Джим Пьяцца были потрясены, увидев такое гигантское существо, спокойно плывущее рядом с их лодкой
По официальным данным, в прибрежных американских штатах, таких как Массачусетс и Нью-Йорк, также наблюдается увеличение количества наблюдений за акулами. Только в Массачусетсе таких случаев было десять за последнюю неделю. В штате Нью-Йорк начали усиленно использовать дроны для раннего обнаружения акул, чтобы исключить возможность встречи с ними посетителей пляжа.
«Дроны— это наши системы раннего предупреждения, — сказал региональный директор государственных парков Лонг-Айленда Джордж Горман. — Они могут заметить приближающуюся акулу прежде, чем её заметит наш спасатель».
Использование технологий стало жизненно важным для безопасности любителей пляжного отдыха, поскольку в США зафиксирован самый высокий показатель неспровоцированных нападений акул. Только в 2021 году было совершено 47 неспровоцированных нападений.
Использование технологий стало жизненно важным для безопасности любителей пляжного отдыха, поскольку в США зафиксирован самый высокий показатель неспровоцированных нападений акул. Только в 2021 году было совершено 47 неспровоцированных нападений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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