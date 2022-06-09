FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9110 постов • 1325 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Рыбаки столкнулись с большой белой акулой громадного размера

Рыбаки столкнулись с большой белой акулой громадного размера

Автор:
09 июня 2022 16:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Большая белая акула   Нью-Джерси   США   акула   большая рыба   видео   морские обитатели   рыбаки   хищница   
1267
3
1
Рыбаки (целая семья - отец, сын и внук) были страшно удивлены, увидев большую белую акулу примерно в километре от побережья залива Таунсендс, штат Нью-Джерси. Зубастая хищница длиной почти 4 метра небрежно и лениво плыла рядом с их лодкой, не выказывая особого интереса. Пока её не попытались снять на видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Большая белая акула   Нью-Джерси   США   акула   большая рыба   видео   морские обитатели   рыбаки   хищница   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
992
Duke_kir 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кузнец душ. Минуту назад
4 метра это громадный размер???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 9 минут назад
А при чём здесь потепление воды? Белой акуле как то пофиг,она охотится в холодных водах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Туманов 10 минут назад
У страха глаза велики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
7 занимательных математических фактов
7 занимательных математических фактов
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Белый русский. Как в фильме «Большой Лебовски»
Белый русский. Как в фильме «Большой Лебовски»
Куда исчезла лохматость: причины редуцирования у людей волосяного покрова
Куда исчезла лохматость: причины редуцирования у людей волосяного покрова
Как стать блогером за 1 день
Как стать блогером за 1 день
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#картинки#автомобили#сарказм#дтп#аварии#авто аварии#конфликт
#Юмор#интересно#факты#автомир#забавно#Приколы#истории#Еда#Курьезы#маразм
#прикол#люди#Разное#история#подборка#интересное#новости#знаменитости#Ynews#вещи
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова В Австралии засняли акул, которые плавали под отдыхающими В Австралии засняли акул, которые плавали под отдыхающими

На что жалуетесь?

Вернуться