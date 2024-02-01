Раки-отшельники всё чаще используют мусор в качестве "домика"

Такое поведение раков наблюдается во всех тропических регионах планеты. Исследователи называют несколько причин такого поведения, в том числе дефицит раковин, а также небольшой вес пластика, благодаря чему его легче переносить на теле, чем раковину. Пока что учёные не установили, приносит ли это серьёзный вред ракам и влияет ли на их эволюцию.

"Когда я впервые увидела эти фотографии, мне это показалось душераздирающим. В то же время, нужно понимать, что мы живём в такую эпоху, когда животные используют все, что им доступно," - сказала профессор Марта Шулькин в интервью BBC.