Раки-отшельники всё чаще используют мусор в качестве "домика"

Раки-отшельники всё чаще используют вместо раковин прибрежный мусор: пластик, металлические крышки от бутылок и осколки лампочек. Учёные называют ситуацию "душераздирающей". На это и вправду грустно смотреть.
Эксперты из Варшавского университета, Польша, проанализировали фотографии с просторов сети, и зафиксировали 386 особей раков-отшельников, использующих "искусственные панцири". В основном вместо раковин раки используют пластиковые и металлические крышки, горлышки от бутылок и части лампочек. Как определили специалисты, 10 из 16 видов сухопутных крабов-отшельников в мире используют разные предметы в качестве своего "домика".
Такое поведение раков наблюдается во всех тропических регионах планеты. Исследователи называют несколько причин такого поведения, в том числе дефицит раковин, а также небольшой вес пластика, благодаря чему его легче переносить на теле, чем раковину. Пока что учёные не установили, приносит ли это серьёзный вред ракам и влияет ли на их эволюцию.
"Когда я впервые увидела эти фотографии, мне это показалось душераздирающим. В то же время, нужно понимать, что мы живём в такую эпоху, когда животные используют все, что им доступно," - сказала профессор Марта Шулькин в интервью BBC.
Согласно недавнему исследованию, на текущий момент в океанах находится по меньшей мере 171 триллион кусков пластика. Эксперты предупреждают, что 2040 году его количество может увеличиться почти втрое, если не принять меры.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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