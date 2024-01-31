Таксист спас пассажирку от телефонных мошенников

Это уже далеко не первый случай, когда таксисты проявляют бдительность и останавливают клиентов от опрометчивых поступков.
Российские таксисты всё чаще становятся свидетелями действий телефонных мошенников, и что самое важное, не остаются в стороне и помогают пассажирам не потерять деньги. Очередной подобный случай произошёл 27 января.
Водитель "Яндекс.Такси" по имени Авазбек приехал на вызов в район города Пушкин. К нему в машину села 60-летняя женщина, которая взволнованно говорила с кем-то по телефону. Водитель прислушался к её разговору и предположил, что она общается с мошенниками. Он спросил у пассажирки, что у неё случилось. Женщина рассказала типичную легенду подавляющего большинства телефонных аферистов — "сотрудник Центробанка" сообщил, что её деньги находятся в опасности и их срочно нужно перевести на "безопасный счёт".
Водитель убедился в своих догадках и сообщил, что такси до ближайшего банкомата ей вызвали мошенники. Он попросил женщину позвонить своему взрослому сыну и посоветоваться с ним. А затем поговорил с ним сам и рассказал, что сталкивается с такими ситуациями уже не в первый раз. Он пообещал высадить обманутую пенсионерку в безопасное место и попросил мужчину побыстрее забрать маму, чтобы она не оставалась одна.
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Сегодня стало известно, что в 2023 году мошенникам удалось похитить у россиян 11,8 млрд рублей. Не менее 50% от этой суммы увели именно телефонные мошенники посредством так называемой социальной инженерии (психологического давления), когда жертва собственноручно переводит деньги аферистам. От таких переводов банки, к сожалению, спасти клиентов зачастую не могут.
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