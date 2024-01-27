"Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из рабства, но в полиции заявляют, что такого не может быть





Что касается кирпичного завода в Каспийске, то даже для самих местных жителей давно известно, что там дело нечисто. Житель Каспийска Шамиль рассказывает, что по слухам этот завод держат люди из ОПГ, а полиция ничего сделать не может.





"Люди по документам фиксируются как сотрудники завода, и, когда приезжает проверка, то из страха или безысходности идут в отказ. Говорят, что все хорошо. Почти у всех там документы не на руках, но перед проверками их могут на время раздать. Сотрудники уезжают, так ничего и не добившись. При этом я не отрицаю, что имеет место быть личная заинтересованность определенных кадров, ведь с этим заводом никто ничего не делает уже много лет. Мне вот уже за 30 лет, а о рабах и кирпичном заводе я знаю еще с младшей школы. Вообще, у волонтеров вызволять людей из таких мест получается лучше, поэтому девушка и поехала".

А телефон для связи найти можно. "Возможно, что этому мужчине удалось где-то добыть аппарат для связи и держать его при себе до приезда людей", - поясняет Шамиль.





И такие истории повторяются регулярно. Еще в 2018 году с завода удалось вызволить семерых мужчин, которые ехали на заработки, а попали в рабство, поэтому говорить о том, что проблемы не существует, как минимум странно.





После обнародования видео с погоней, делом белоруса Дмитрия заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщает агентство РИА Новости. Девушка-волонтёр, спасавшая Дмитрия, от комментариев отказывается. Говорит, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.