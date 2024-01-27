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"Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из рабства, но в полиции заявляют, что такого не может быть

"Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из рабства, но в полиции заявляют, что такого не может быть

Автор:
27 января 2024 18:27
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   Видео   Дагестан   Спасение   кирпичный завод   криминал   полиция   рабство   фонд Альтернатива   
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Белорус Дмитрий попал на кирпичный завод в Каспийске обманом. Ехал работать на склад кладовщиком, а оказался в настоящем рабстве. Вызволили из плена белоруса волонтёры, которых теперь называют подстрекателями и провокаторами. Дескать, их неверно информировали, а Дмитрия никто не удерживал.


Настоящая детективная история развернулась в Дагестане. Волонтёр фонда "Альтернатива" выложила видео со спасением мужчины по имени Дмитрий. Белорус незаконно удерживался на кирпичном заводе в Каспийске, владельцы которого купили его за 35 тысяч рублей и обманом привезли в Дагестан.


Дмитрий приехал в Москву на поиски работы. На Ярославском вокзале к нему подошли люди, пообещавшие устроить мужчину кладовщиком, а потом белорус очнулся в Дагестане.


Когда он попросил отдать документы, ему заявили, что он куплен и должен отработать как минимум три месяца. Дмитрий сообщил, что все работники на заводе живут без документов, которые у них отнимают владельцы предприятия.


История Дмитрия стала известна ао всероссийском благотворительном фонде «Альтернатива», который занимается поиском попавших в рабство людей. Вызволять Дмитрия из плена поехала волонтёр Эльвира.


Дмитрию удалось сесть в машину, но отдавать "раба" владельцы предприятия не захотели. На видео можно заметить, как оживились бородатые мужчины, когда их работник сел в чужое авто. За уезжающим бросились в погоню.


«Сначала они просто блокировали мне дорогу и грубо требовали выйти и выпустить Дмитрия. Они пытались меня запугать, кому-то звонили, но я кое-как выехала», - рассказывает Эльвира.


Наконец, у города бородачи окончательно перегородили путь волонтерской машине своим «Volkswagen Caddy», и не просто угрожали, а изо всех сил начали бить по стеклам машины. Девушкам помогло вмешательство прибывшего на место родственника и других водителей. Однако разбирательство продолжилось в местном РОВД.

В МВД Дагестана считают, что девушка стала жертвой провокации. Дмитрия никто не похищал, он работал на заводе абсолютно добровольно

— Она, получив задание, и не знала толком, кому и в чём помогает. Ей дали лишь имя и номер телефона, а геолокацию скинул уже сам мужчина, «нуждающийся в спасении девушки»,цитирует позицию МВД Дагестана ставропольский филиал издания "Комсомольская правда".


В официальном Телеграм-канале МВД Дагестана об этой истории рассказано так:


"В ходе проверки полученной информации выяснилось, что 29-летний гражданин Республики Беларусь приехал в Дагестан и, 13 января 2024 года устроился на работу на завод по производству кирпича, согласно трудовому законодательству. Спустя несколько дней мужчина передумал и решил уехать.

Он обратился в организацию, которая в свою очередь, направила на помощь волонтера, 33-летнюю жительницу республики.


Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего. Собранный по данному факту материал будет передан по подследственности."


Якобы в доказательстве вранья спасенного появилось видео, на котором работники кирпичного завода рассказывают, как им хорошо работается, как к ним хорошо относятся. И Дмитрия никто насильно не удерживал. А что у него при себе не оказалось документов - это потому что их забрали на оформление.


Интересно одно: если всё так, как рассказывают эти милые люди, к чему было гнаться за волонтёром и пытаться вернуть работника силой?


В самом фонде "Альтернатива" подтвердили, что сейчас с Дмитрием всё хорошо, он в безопасности.



Что касается кирпичного завода в Каспийске, то даже для самих местных жителей давно известно, что там дело нечисто. Житель Каспийска Шамиль рассказывает, что по слухам этот завод держат люди из ОПГ, а полиция ничего сделать не может.


"Люди по документам фиксируются как сотрудники завода, и, когда приезжает проверка, то из страха или безысходности идут в отказ. Говорят, что все хорошо. Почти у всех там документы не на руках, но перед проверками их могут на время раздать. Сотрудники уезжают, так ничего и не добившись. При этом я не отрицаю, что имеет место быть личная заинтересованность определенных кадров, ведь с этим заводом никто ничего не делает уже много лет. Мне вот уже за 30 лет, а о рабах и кирпичном заводе я знаю еще с младшей школы. Вообще, у волонтеров вызволять людей из таких мест получается лучше, поэтому девушка и поехала".

А телефон для связи найти можно. "Возможно, что этому мужчине удалось где-то добыть аппарат для связи и держать его при себе до приезда людей", - поясняет Шамиль.


И такие истории повторяются регулярно. Еще в 2018 году с завода удалось вызволить семерых мужчин, которые ехали на заработки, а попали в рабство, поэтому говорить о том, что проблемы не существует, как минимум странно.


После обнародования видео с погоней, делом белоруса Дмитрия заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщает агентство РИА Новости. Девушка-волонтёр, спасавшая Дмитрия, от комментариев отказывается. Говорит, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.

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Метки: А.Бастрыкин   Видео   Дагестан   Спасение   кирпичный завод   криминал   полиция   рабство   фонд Альтернатива   
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iskra 2 часа назад
Ничего нового. Насчет рабства на Кавказе пишут уже много лет. Но там свои законы. Что наглядно подтверждает глава Чечни со своим сыном.
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4k
DDoS 7 минут назад
Ни разу ни сомневаюсь, что эта история может быть правдой.
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3k
Trilik 18 минут назад
Подвозил как-то мужичка из Беларуси. Он ехал автостопом из Москвы. С его слов - работал "гангсторбайтером" ))) на стройке, кинули на деньги, остался без документов... Классика. А его брат в это же время тоже возвращался домой без документов: за 3 месяца до этого, на трассе попросил подвезти, попил предложенной водички и очнулся в Дагестане. Рабство на кирпичном заводе, кто-то сжалился и вывез его в багажнике.
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8k
Лещ Полчаса назад
Знаю про одного человека. В Москве он познакомился и пошёл в гости к новым друзьям, там ему в стакан подсыпали и проснулся он в горах рабом, насиловали там его и работал он там. потом сбежал чудом.
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540
Zmey8838 Полчаса назад
А полиция у дагов чья?
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1k
рулон обоев 41 минуту назад
ну так где уголовное дело то в итоге?
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1k
vadimbar 53 минуты назад
В общем, приезжайте туристы в Дагестан ! ))
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7k
Alex 54 минуты назад
Спасибо волонтерам!
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Рабство на Кавказе.. никогда такого не было и вот опять. Но пока действующая власть заигрывает с местными феодалами, удерживающими власть по принципам правящих тейпов, ситуация меняться не будет. Там ещё с войны, русские рабы остались, и что-то ни Президент, ни Бастрыкин, ни МО - не спешат их от туда вызволять. Всех всё устраивает, главное хорошую картинку в СМИ показывать, о цветущих республиках. Тошно с этого.
Ссылка youtu.be
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2k
cascha68 Час назад
третий раз слышу - третий раз, белорусы...
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52k
Albert GER Час назад
кино "камышовый рай".
тот же сценарий. посмотрела видать.
даже проверять лень.
это реклама или хайп какогото волонтерского фонда?

если б было так серьёзно, она и с завода не выехала и не заехала.
короче блохеры такие блохеры)))
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3k
Максим Макашев Час назад
Товарищ Бастрыкин! Александр Иванович! Возьмите дело НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. Пора обезьян приструнить немного
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14k
кот базилий Час назад
Это уже не первая инфа на эту тему ...и опять замнут втихую.
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
глянул по карте Каспийск, много магазинов строй материалов,куча строек за городом, промзон где можно пару полков спрятать и хрен кто заметит. а зная менталитет местных я не удивляюсь если правда.
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2k
Александр Час назад
пока жестко и по закону не начнем с ними, один бастрыкин вряд ли наведет порядок
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14k
Ser Час назад
Ох , что Вы - "Нет там никакого рабства" - одни исключительно законопослушные - ВОРЫ и БАНДИТЫ! просто они при власти.
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34k
Юр21 2 часа назад
Вот нахера в России десятки тысяч дармоедов в форме, если реально работает только один Бвстрыкин?
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−43
vremya_vodoleya 2 часа назад
Нет у расии границ. Надо, чтоб раба везде можно было достать, чтоб некуда ему было бежать
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