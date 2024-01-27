"Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из рабства, но в полиции заявляют, что такого не может быть

Белорус Дмитрий попал на кирпичный завод в Каспийске обманом. Ехал работать на склад кладовщиком, а оказался в настоящем рабстве. Вызволили из плена белоруса волонтёры, которых теперь называют подстрекателями и провокаторами. Дескать, их неверно информировали, а Дмитрия никто не удерживал.
Настоящая детективная история развернулась в Дагестане. Волонтёр фонда "Альтернатива" выложила видео со спасением мужчины по имени Дмитрий. Белорус незаконно удерживался на кирпичном заводе в Каспийске, владельцы которого купили его за 35 тысяч рублей и обманом привезли в Дагестан.
Дмитрий приехал в Москву на поиски работы. На Ярославском вокзале к нему подошли люди, пообещавшие устроить мужчину кладовщиком, а потом белорус очнулся в Дагестане.
Когда он попросил отдать документы, ему заявили, что он куплен и должен отработать как минимум три месяца. Дмитрий сообщил, что все работники на заводе живут без документов, которые у них отнимают владельцы предприятия.
История Дмитрия стала известна ао всероссийском благотворительном фонде «Альтернатива», который занимается поиском попавших в рабство людей. Вызволять Дмитрия из плена поехала волонтёр Эльвира.
Дмитрию удалось сесть в машину, но отдавать "раба" владельцы предприятия не захотели. На видео можно заметить, как оживились бородатые мужчины, когда их работник сел в чужое авто. За уезжающим бросились в погоню.
«Сначала они просто блокировали мне дорогу и грубо требовали выйти и выпустить Дмитрия. Они пытались меня запугать, кому-то звонили, но я кое-как выехала», - рассказывает Эльвира.
Наконец, у города бородачи окончательно перегородили путь волонтерской машине своим «Volkswagen Caddy», и не просто угрожали, а изо всех сил начали бить по стеклам машины. Девушкам помогло вмешательство прибывшего на место родственника и других водителей. Однако разбирательство продолжилось в местном РОВД.
В МВД Дагестана считают, что девушка стала жертвой провокации. Дмитрия никто не похищал, он работал на заводе абсолютно добровольно
— Она, получив задание, и не знала толком, кому и в чём помогает. Ей дали лишь имя и номер телефона, а геолокацию скинул уже сам мужчина, «нуждающийся в спасении девушки», — цитирует позицию МВД Дагестана ставропольский филиал издания "Комсомольская правда".
В официальном Телеграм-канале МВД Дагестана об этой истории рассказано так:
"В ходе проверки полученной информации выяснилось, что 29-летний гражданин Республики Беларусь приехал в Дагестан и, 13 января 2024 года устроился на работу на завод по производству кирпича, согласно трудовому законодательству. Спустя несколько дней мужчина передумал и решил уехать.
Он обратился в организацию, которая в свою очередь, направила на помощь волонтера, 33-летнюю жительницу республики.
Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего. Собранный по данному факту материал будет передан по подследственности."
Якобы в доказательстве вранья спасенного появилось видео, на котором работники кирпичного завода рассказывают, как им хорошо работается, как к ним хорошо относятся. И Дмитрия никто насильно не удерживал. А что у него при себе не оказалось документов - это потому что их забрали на оформление.
Интересно одно: если всё так, как рассказывают эти милые люди, к чему было гнаться за волонтёром и пытаться вернуть работника силой?
В самом фонде "Альтернатива" подтвердили, что сейчас с Дмитрием всё хорошо, он в безопасности.
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Что касается кирпичного завода в Каспийске, то даже для самих местных жителей давно известно, что там дело нечисто. Житель Каспийска Шамиль рассказывает, что по слухам этот завод держат люди из ОПГ, а полиция ничего сделать не может.
"Люди по документам фиксируются как сотрудники завода, и, когда приезжает проверка, то из страха или безысходности идут в отказ. Говорят, что все хорошо. Почти у всех там документы не на руках, но перед проверками их могут на время раздать. Сотрудники уезжают, так ничего и не добившись. При этом я не отрицаю, что имеет место быть личная заинтересованность определенных кадров, ведь с этим заводом никто ничего не делает уже много лет. Мне вот уже за 30 лет, а о рабах и кирпичном заводе я знаю еще с младшей школы. Вообще, у волонтеров вызволять людей из таких мест получается лучше, поэтому девушка и поехала".
А телефон для связи найти можно. "Возможно, что этому мужчине удалось где-то добыть аппарат для связи и держать его при себе до приезда людей", - поясняет Шамиль.
И такие истории повторяются регулярно. Еще в 2018 году с завода удалось вызволить семерых мужчин, которые ехали на заработки, а попали в рабство, поэтому говорить о том, что проблемы не существует, как минимум странно.
После обнародования видео с погоней, делом белоруса Дмитрия заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщает агентство РИА Новости. Девушка-волонтёр, спасавшая Дмитрия, от комментариев отказывается. Говорит, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.
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тот же сценарий. посмотрела видать.
даже проверять лень.
это реклама или хайп какогото волонтерского фонда?
если б было так серьёзно, она и с завода не выехала и не заехала.
короче блохеры такие блохеры)))