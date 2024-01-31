Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

С 25 июля 2024 года в России вступает в силу новый закон, согласно которому банки начнут возвращать гражданам украденные мошенническим путём деньги по новой схеме. Закон разрабатывался совместно с Банком России. В ЦБ считают, что он повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от мошенников.





"Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем", — рассказали в ЦБ.





Согласно новым правилам, банк отправителя обязан вернуть всю сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента. К таким случаям относятся: перевод банком средств на мошеннические счета, которые находятся в специальной базе ЦБ, банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, осуществлённого без его согласия, и если клиент потерял карту и ей воспользовались неизвестные. Последний пункт исполняется банком только в том случае, если клиент сообщил о потере контроля над картой.