Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

Считается, что новые правила заставят банки более ответственно относится к безопасности своих клиентов.
С 25 июля 2024 года в России вступает в силу новый закон, согласно которому банки начнут возвращать гражданам украденные мошенническим путём деньги по новой схеме. Закон разрабатывался совместно с Банком России. В ЦБ считают, что он повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от мошенников.
"Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем", — рассказали в ЦБ.
Согласно новым правилам, банк отправителя обязан вернуть всю сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента. К таким случаям относятся: перевод банком средств на мошеннические счета, которые находятся в специальной базе ЦБ, банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, осуществлённого без его согласия, и если клиент потерял карту и ей воспользовались неизвестные. Последний пункт исполняется банком только в том случае, если клиент сообщил о потере контроля над картой.
Что касается хищения денег, совершённых с использованием социальной инженерии (те самые звонки от "сотрудников банков", "ФСБ" и "полиции"), то тут не всё так просто. По закону банки не обязаны возвращать деньги гражданам, которые подвергшись психологической обработке мошенников, собственноручно переводят на их счёта свои средства.
Но тем не менее небольшую преграду новый закон устанавливает и здесь. С лета банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительные счета и уведомлять об этом своих клиентов. За этот промежуток времени клиент должен подтвердить перевод или отменить его, если осознает, что стал жертвой мошенников. Также банки обяжут блокировать дистанционный доступ к картам клиентов, если от МВД поступила информация о том, что те занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.
Добавим, что основным инструментом для похищения денег у россиян остаются методы социальной инженерии, когда человек под психологическим влияние добровольно переводит деньги мошенникам, либо сообщает им банковские данные, позволяющие украсть средства. Отмечается, что на в 2022 году доля таких операций составила 50,4% (в 2021 — 49,4%).
По данным ЦБ, всего за 2022 год телефонные мошенники похитили у россиян 14,2 млрд рублей. Ранее аналитики "Сбера" прогнозировали, что в 2023 году эта сумма вырастет до 19 млрд рублей. К счастью, они ошиблись и рекордсменом по количеству украденных денег остаётся 2022 год. Известно, что за третий квартал 2023 года аферисты увели у российских клиентов банков 3,6 млрд рублей. Доля социнженерии среди других способов похищения денег составила 31,6%. Всего за третий квартал банки вернули потерпевшим только 5,5% украденных средств. Новый закон в том числе направлен на увеличение процента возврата похищенных денег.
Как рассказал зампред Банка России Герман Зубарев, защитные системы (антифрод-системы) банков работают достаточно эффективно — в 2023 году их результативность от мошеннических списаний составила 98%. Антифрод-системы смогли отбить более 20 млн попыток похитить деньги и спасли около 3,3 трлн рублей.
"Тем не менее мошенникам удалось похитить почти 11,8 млрд рублей. Мы будем и дальше повышать требования к качеству антифрод-систем банков", — отметил Зубарев.
Он также добавил, что в 2022 году впервые за 7 лет уменьшилось количество мошеннических списаний, но их сумма при этом возросла на 4%.
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И никаких проблем, как им дают эти кредиты без обеспечения, как переводят "на Украину"...
Похеру банкам.....
Лично мне СБЕРБАНК заблокировал перевод средств на пополнение счета мобильного телефона оператор МТС
1.000 руб
Того самого телефона, к которому "привязан" счет в банке
СЦУКИ, насмотрелись на жопу Дани Милохина ????????????????
Ну, т.е. в отдельных банках можно сходить и установить этот самозапрет. Но этих банков, да ещё и МФО, сейчас развелось, как собак нерезаных, все обойти просто невозможно.
Надо, как с самозапретом на действия с недвижимостью сделали - через Госуслуги или в МФЦ и централизовано на ВСЕ финансовые организации, чтоб ОДИН запрет распространялся.