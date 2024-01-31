FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8202 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В ХМАО депутат вручил главе района золотой разводной ключ за "достижение в области ЖКХ"

В ХМАО депутат вручил главе района золотой разводной ключ за "достижение в области ЖКХ"

Автор:
31 января 2024 17:34
Сообщество : Жить в России
Метки: ХМАО   Юмор   глава района   депутат   интересное   стёб   фото   
972
1
1

Уже месяц в Советском районе ХМАО не могут разобраться с коммунальными сетями, аварии случаются с 29 декабря.

Во время отчета о деятельности главы и администрации Советского района Евгения Буренкова за 2023 год, к нему подошёл депутат Сергей Яковкин с подарками. Он подарил Буренкову золотой разводной ключ и билет в отпуск.

Ключ, как выразился депутат, был преподнесён за «достижение в области ЖКХ», чтобы чиновник сам устранял коммунальные аварии. Также Яковкин преподнёс главе района билет в любую точку страны.

«Когда вы примите решение покинуть пост, я оплачу вам билет в любую точку страны», – добавил чиновник.

Подарки были намёком на то, что глава района не может справиться с авариями на коммунальных сетях ещё в декабре прошлого года. За месяц в районе случилось не менее 10 аварий на теплосетях.

Глава Советского района Буренков взял подарки, но заявил депутатам, что причина коммунальных ЧП заключена в ветхих сетях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ХМАО   Юмор   глава района   депутат   интересное   стёб   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
94k
Херанука Паибалу 58 минут назад
Коммунальные сети ремонтировать должны те, КТО ИМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ
Ремонт из бюджета - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
С какого члена ИЗ МОИХ НАЛОГОВ ремонтируют трубы тем, КТО ЗА РЕМОНТ НЕ ПЛАТИТ !!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Женя 12 минут назад
Номинация
"Прорыв года"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 23 минуты назад
Золотой ключик - это для Буратино хорошо, а сантехнику им крутить неудобно. Вспоминается царь Мидас, который мог превратить все, к чему прикасался, в золото. А чиновники из ЖКХ к чему не прикоснутся, все превращается в говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад Час назад
Вот это и есть работа депутата, заставить власти работать,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
Набирающие популярность в сообществах
«Подземелье ведьм» — необычный фантастический фильм, снятый странами, которых больше нет
«Подземелье ведьм» — необычный фантастический фильм, снятый странами, которых больше нет
Интересные факты о планетах солнечной системы
Интересные факты о планетах солнечной системы
Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото)
Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Картинка для опытных мемологов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#факты#люди#позитив#кино#Автовсячина#подборка#полиция
#животные#автомир#в мире#история#аварии#авто аварии#милота#Россия#Жизнь#дети
#Юмор#машина#интересно#интересное#ДТП#Разное#кот#улыбнуло#фильм#истории
Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото) Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото) Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета 14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз 14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён

На что жалуетесь?

Вернуться