В ХМАО депутат вручил главе района золотой разводной ключ за "достижение в области ЖКХ"

Во время отчета о деятельности главы и администрации Советского района Евгения Буренкова за 2023 год, к нему подошёл депутат Сергей Яковкин с подарками. Он подарил Буренкову золотой разводной ключ и билет в отпуск.

Ключ, как выразился депутат, был преподнесён за «достижение в области ЖКХ», чтобы чиновник сам устранял коммунальные аварии. Также Яковкин преподнёс главе района билет в любую точку страны.