В ХМАО депутат вручил главе района золотой разводной ключ за "достижение в области ЖКХ"

Уже месяц в Советском районе ХМАО не могут разобраться с коммунальными сетями, аварии случаются с 29 декабря.
Во время отчета о деятельности главы и администрации Советского района Евгения Буренкова за 2023 год, к нему подошёл депутат Сергей Яковкин с подарками. Он подарил Буренкову золотой разводной ключ и билет в отпуск.
Ключ, как выразился депутат, был преподнесён за «достижение в области ЖКХ», чтобы чиновник сам устранял коммунальные аварии. Также Яковкин преподнёс главе района билет в любую точку страны.
«Когда вы примите решение покинуть пост, я оплачу вам билет в любую точку страны», – добавил чиновник.
Источник:
Подарки были намёком на то, что глава района не может справиться с авариями на коммунальных сетях ещё в декабре прошлого года. За месяц в районе случилось не менее 10 аварий на теплосетях.
Глава Советского района Буренков взял подарки, но заявил депутатам, что причина коммунальных ЧП заключена в ветхих сетях.
Источник:
- В социальных сетях завирусилось видео с певицей Граймс, когда она пела песню Чебурашки в 2013 году
- 14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз
- Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета
- Бывший кандидат в мэры несколько раз ограбил секс-шоп и пришёл в полицию с повинной
- У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён
Ремонт из бюджета - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
С какого члена ИЗ МОИХ НАЛОГОВ ремонтируют трубы тем, КТО ЗА РЕМОНТ НЕ ПЛАТИТ !!!!!!
Коммунальные сети - это ж не только и не столько внутридомовая разводка. Да и доли в уставном капитале какого-нибудь "Водоканала" местные власти часто имеют, т.е. сами муниципалитеты - сособственники.
"Прорыв года"?