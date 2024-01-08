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14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз

14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз

Автор:
08 января 2024 20:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   интересное   природа   фото   
2817
15
Иногда природа создает невероятные вещи, напоминающие произведения искусства: мы собрали целую коллекцию таких вещей. А иногда она становится дарителем и преподносит нам презенты. Для того, чтобы их получить, нужно всего лишь быть внимательным к окружающему миру. Такой необыкновенной находкой может стать камень или насекомое, которое легко упустить из виду.
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Метки: Юмор   интересное   природа   фото   
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6  комментариев
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2k
Александр 54 минуты назад
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zu4ara 15 минут назад
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Андрей А 42 минуты назад
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Звёздный странник 49 минут назад
Ящерице для проверки нужно скомандовать: "ДРАКАРИС!". Может это реально дракон.

А по поводу бабочки с номером:
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