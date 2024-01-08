14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз

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Иногда природа создает невероятные вещи, напоминающие произведения искусства: мы собрали целую коллекцию таких вещей. А иногда она становится дарителем и преподносит нам презенты. Для того, чтобы их получить, нужно всего лишь быть внимательным к окружающему миру. Такой необыкновенной находкой может стать камень или насекомое, которое легко упустить из виду.
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Метки: Юмор интересное природа фото
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А по поводу бабочки с номером: