14 раз, когда матушка-природа преподнесла человеку необыкновенный сюрприз

Иногда природа создает невероятные вещи, напоминающие произведения искусства: мы собрали целую коллекцию таких вещей. А иногда она становится дарителем и преподносит нам презенты. Для того, чтобы их получить, нужно всего лишь быть внимательным к окружающему миру. Такой необыкновенной находкой может стать камень или насекомое, которое легко упустить из виду.

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Сова, залетевшая в номер отеля 0

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У этой бабочки есть персональный номер 0

Олененок, которого мама оставила возле дома человека 0

Две гигантских ягоды черники 0

Когда нашел двойника среди камней 0

Крохотная лягушка 0

Удивительной красоты насекомое, у которого крылья словно расшиты золотыми нитями 0

Доказательство, что драконы существуют 0 Эта ящерица относится к роду летучие драконы.

Карта американского штата, выложенная из акульих зубов, найденных на пляже 0

Цветы, которые выглядят так, будто они стеклянные 0

Детеныш крысиной змеи 0

Муравьи тащут перчатку к свету фонаря 0

Отпечаток водорослей на камне 0