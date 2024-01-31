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В США специалист по управлению гневом не справился с эмоциями и застрелил бомжа

В США специалист по управлению гневом не справился с эмоциями и застрелил бомжа

Автор:
31 января 2024 12:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бездомный   бомж   гнев   криминал   полиция   психотерапевт   собаки   убийство   
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Психотерапевт разгневался на то, что бездомному не нравились его собаки.

Во Флориде арестовали Трэвиса Макбрайда. Психотерапевт, который также имеет опыт в лечении разного рода расстройств (посттравматического стрессового, биполярного и т.д.), депрессии и проблем со сном, расправился с бездомным, который, по его словам, хотел причинить вред собакам.


За несколько часов до инцидента Макбрайд пришёл к соседке, чтобы выяснить, не видела ли она 51-летнего Клинтона Дорси - бездомного, обитавшего в том районе. По словам психотерапевта, бомж положил кусок стекла в миску его собаки и явно хотел ей навредить.


Женщина не позвонила в полицию сразу, т.к. сосед пригрозил ей расправой, если та кому-то расскажет об их разговоре. Позже американка всё же известила полицию о том, что рядом с домом Макбрайда творилось нечто странное, а затем, на допросе, заявила, что видела, как психотерапевт тащил тело бездомного через дорогу.


Нашлись и другие свидетели преступления. Один из них видел, как доктор замывал асфальт, другой стал очевидцем самого убийства - Макбрайд застрелил бездомного, выпустив в него несколько пуль.


Труп бомжа был найден в багажнике специалиста по управлению гневом, а сам он арестован.


Позже в СМИ появилась информация, что ранее Макбрайд был уже судим за домашнее насилие - он угрожал расправой жене и даже пытался её придушить. Мужчина разгневался, что благоверная выгуливала его собаку и делала это как-то не так.


Макбрайду предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Он останется под арестом без возможности освобождения под залог.

Источник:

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Метки: бездомный   бомж   гнев   криминал   полиция   психотерапевт   собаки   убийство   
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11  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ну, специалист: не дал гневу болтаться просто так без дела, а организовал и возглавил))
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11k
GRuslan 10 минут назад
Он впитал весь гнев своих пациентов и не смог совладать с его напором, которому уже давно не было места в его сознании и требовал освобождения из заточения.
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2k
Igor Grishaev 14 минут назад
"Cūra tē ipsum"
"Врачу, исцелися сам!"
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5k
saliamnn 24 минуты назад
А глаза как у кота Твикса.Так и просится выкинуть на станции в никуда.
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62k
pynh Полчаса назад
Бомж был очень гневным
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2k
rudenkov 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Илья Час назад
Видать почувствовал себя настоящим мужиком со стволом. Не тварью дрожащей а право имеющего. Ну в тюрьме ему быстро объяснят кто он есть .
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391
mosazer Час назад
Ну он же на работе специалист по гневу, а дома простой собачник, всё логично
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11k
Борис Карабанов Час назад
Собачники - они такие.
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
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