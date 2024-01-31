В США специалист по управлению гневом не справился с эмоциями и застрелил бомжа

Психотерапевт разгневался на то, что бездомному не нравились его собаки.
Во Флориде арестовали Трэвиса Макбрайда. Психотерапевт, который также имеет опыт в лечении разного рода расстройств (посттравматического стрессового, биполярного и т.д.), депрессии и проблем со сном, расправился с бездомным, который, по его словам, хотел причинить вред собакам.
За несколько часов до инцидента Макбрайд пришёл к соседке, чтобы выяснить, не видела ли она 51-летнего Клинтона Дорси - бездомного, обитавшего в том районе. По словам психотерапевта, бомж положил кусок стекла в миску его собаки и явно хотел ей навредить.
Женщина не позвонила в полицию сразу, т.к. сосед пригрозил ей расправой, если та кому-то расскажет об их разговоре. Позже американка всё же известила полицию о том, что рядом с домом Макбрайда творилось нечто странное, а затем, на допросе, заявила, что видела, как психотерапевт тащил тело бездомного через дорогу.
Нашлись и другие свидетели преступления. Один из них видел, как доктор замывал асфальт, другой стал очевидцем самого убийства - Макбрайд застрелил бездомного, выпустив в него несколько пуль.
Труп бомжа был найден в багажнике специалиста по управлению гневом, а сам он арестован.
Позже в СМИ появилась информация, что ранее Макбрайд был уже судим за домашнее насилие - он угрожал расправой жене и даже пытался её придушить. Мужчина разгневался, что благоверная выгуливала его собаку и делала это как-то не так.
Макбрайду предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Он останется под арестом без возможности освобождения под залог.
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