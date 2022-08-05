Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать

У этого преступления 50 свидетелей, но никто ничего не видел.
Кен Рекс Макэлрой несколько десятилетий портил жизнь жителям маленького городка Скидмор. Сейчас там меньше 300 жителей, а во времена Макэлроя было примерно в два раза больше. В основном это фермеры. В семье бедных фермеров-мигрантов родился и Макэлрой. С грехом пополам он доучился до восьмого класса, затем бросил школу. Юный Кен имел репутацию бабника и вора. Чего он только не крал, за 20 лет он 21 раз привлекался к ответственности, но каждый раз дело против него разваливалось. Потерпевшие каждые раз забирали заявления. Дело в том, что настоящий талант Макэлроя был не в воровстве, а в запугивании беззащитных людей.
У Кена было несколько жён и в общей сложности 10 детей. С последней его женой связана самая позорная страница его биографии. В 1969 году он изнасиловал 12-летнюю Трену Макклауд и стал сожительствовать с ней при живой и совершеннолетней жене. В 14 Трена забеременела от него, тогда Кен решил на ней жениться. Родители девочки, естественно, были категорически против, но после того, как Макэлрой сжёг их дом и зарезал их пса, они благословили брак насильника с дочерью. Девочка бросила школу и стала жить с новым мужем и его теперь уже бывшей второй женой.
Через некоторое время после родов Трена сбежала в отчий дом. Но Кен нашёл её и в буквальном смысле выкурил оттуда. Он снова устроил поджог и убил другую собаку Макклаудов.
Кен был обвинён в поджоге, изнасиловании, угрозе убийства. Его, как обычно, арестовали, но потом выпустили под залог. Трену с ребёнком отдали в приёмную семью. Макэлрой нашёл эту семью и заставил их отдать ему малолетнюю жену с младенцем, угрожая расправиться с их родной дочерью, сказал, что меняет девочку на девочку.
В 1976 году Кен снова попался на глаза полиции - дважды выстрелил из ружья в фермера Ромэйна Генри. Генри выжил и дал показания в суде. Он рассказал, что Макэлрой постоянно подъезжал к его дому и следил за ним, как в каком-то ужастике, а однажды устроил стрельбу. Генри попытался это пресечь и получил две пули в плечо. И снова Макэлроя оправдали. Два охотника показали в суде, что в тот день Кен охотился вместе с ними, а значит не мог стрелять в Генри. Ничто не брало короля гопников Кена Макэлроя, он стал настоящим проклятием Скидмора.
В 1980-м один из сыновей Макэлроя стащил шоколадку в магазине. Владелец магазина поймал парня за руку и отчитал. Кен воспринял это как личное оскорбление. Он заявился в магазин с ружьём, прижал продавца к стенке и в красках пересказал ему, что он с ним сделает, если тот снова помешает маленькому Макэлрою идти по стопам отца. Старик-лавочник оказался не робкого десятка и оказал сопротивление. Распалённый праведным гневом Макэлрой нажал на курок. Владелец магазина был ранен в шею, но чудом выжил.
Когда Кена снова выпустили под залог, он пришёл в местный бар и, потрясая у напуганных горожан перед носом винтовкой с примкнутым к ней штыком, объяснял всем, как он расправиться с лавочником, а потом и с каждым, кто встанет у него на дороге. Короче говоря, это было последней каплей. Горожане объединились против Кена Макэлроя.
10 июля 1981 года Кен с женой Треной посетил бар D&G Tavern после очередного переноса судебного заседания. Новость об этом быстро разнеслась по городу. К тому времени как Макэлрой допил последний бокал, зал был битком набит людьми. Наверное, все мужчины Скидмора сидели в баре. Они ничего не заказывали, а просто сидели и ждали, не стесняясь следили за самым опасным человеком города. Макэлрой как ни в чём не бывало расплатился, взял несколько банок пива с собой и направился к своей машине. За ним вышли все посетители бара. О том, что произошло дальше, известно со слов Трены, все остальные 50 свидетелей заявили, что ничего необычного не видели.
Как только Кен уселся в своём пикапе, в него начали палить. Убили его две пули, одна была выпущена из винтовки, другая из пистолета. Когда всё закончилось, никто из участников и свидетелей не вызвал скорую. Полиция никому не предъявила обвинения, хотя Трена указала на стрелявших. Было проведено федеральное расследование, но оно тоже не выявило виновных. На допросах все как один говорили, что кто-то стрелял, а кто - неизвестно. И несколько подозреваемых сказали: "Его нужно было убить".
Спустя время появились предположения, что жестокость Макэлроя была вызвана травмой, полученной им на стройке в 18 лет. Вроде бы его там здорово ударило по голове стальной балкой. С тех пор его мучили головные боли, возможно, у него развилась опухоль, которая так пагубно влияла на его поведение. Правда это или нет, но жителям Скидмора не было до этого никакого дела, когда Кен жёг дома и угрожал оружием.
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АНТИФИШКИ
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