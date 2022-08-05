Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать

У Кена было несколько жён и в общей сложности 10 детей. С последней его женой связана самая позорная страница его биографии. В 1969 году он изнасиловал 12-летнюю Трену Макклауд и стал сожительствовать с ней при живой и совершеннолетней жене. В 14 Трена забеременела от него, тогда Кен решил на ней жениться. Родители девочки, естественно, были категорически против, но после того, как Макэлрой сжёг их дом и зарезал их пса, они благословили брак насильника с дочерью. Девочка бросила школу и стала жить с новым мужем и его теперь уже бывшей второй женой.

Через некоторое время после родов Трена сбежала в отчий дом. Но Кен нашёл её и в буквальном смысле выкурил оттуда. Он снова устроил поджог и убил другую собаку Макклаудов.

Кен был обвинён в поджоге, изнасиловании, угрозе убийства. Его, как обычно, арестовали, но потом выпустили под залог. Трену с ребёнком отдали в приёмную семью. Макэлрой нашёл эту семью и заставил их отдать ему малолетнюю жену с младенцем, угрожая расправиться с их родной дочерью, сказал, что меняет девочку на девочку.