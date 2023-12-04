Одно из самых быстро раскрытых убийств

В ходе разговора выяснилось, что Дайкос всегда опасалась, что кто-то из постоянных поклонников её передачи сможет выследить её. Истории о невменяемых фанатах известны и если кто-то и считал слова Дебби мнительным бредом, то сейчас они таковыми не казались.

На теле Дебби были обнаружены несколько рваных ран - на шее сзади, на затылке, на лбу. На спине девушки был необычный синяк, будто бы отпечаток чего-то непонятного. Смерть наступила в результате асфиксии и меньше чем за пару часов до прибытия полицейских. Недалеко от места обнаружения трупа Дебби нашли в луже крови мотыгу с деревянной ручкой, сломанной пополам. Именно ею были нанесены удары по голове, а на лезвии нашли волосы женщины.

Тем временем, Уильяма проверили, его алиби подтвердилось и с него сняли все подозрения. Также их сняли и с подозрительного молодого человека, слонявшегося неподалёку за несколько дней