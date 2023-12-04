Одно из самых быстро раскрытых убийств

История эта произошла в 1987 году с ведущей радиостанции 2WD-FM в Хэмптоне (штат Вирджиния). Девушку звали Дебби Дайкос, ей на тот момент был 31 год и она вела ночную радиопередачу, где любой мог позвонить, задать вопрос или излить душу. Дебби очень любили слушатели за её умение найти подход к каждому.
Дайкос взяла в аренду небольшой участок с домом, потому что очень любила заниматься садом и в свободное время всегда стремилась провести время там. После работы, которая была для неё довольно непростой психологически, Дебби находила там успокоение.
Май, как известно, для любого садовода самая горячая пора и Дебби приезжала на свой участок ежедневно.
9 мая в полицию Хэмптона позвонил встревоженный охотник и сказал, что нашёл труп женщины. Это была Дебби Дайкос. Несчастная была избита, задушена и несмотря на то, что часть одежды с неё сорвали, изнасилована Дебби не была. Однако Джон Спенсер, следователь, был уверен, что именно половое преступление и было изначальным мотивом преступления. Но так как на теле Дебби было множество защитных ран, это говорило о том, что она до самого конца отбивалась от нападавшего, несмотря на все страшные удары, наносимые ей. Видимо, убийца, в какой-то момент, понял, что не справится с Дебби и начал её душить. Женщина пыталась спасти себя до самого конца, но, к сожалению, не смогла.
В паре десятков метров от места, где было найдено тело Дайкос, находилась её машина. Она была вся в крови, вокруг тоже была кровь и разбросанные вещи Дебби. Среди них был найден небольшой кусочек чёрного пластика и полиция не смогла сразу понять его происхождение.
Во время исследования места преступления, к нему подъехала машина. В ней находился Уильям Кэмпбелл, молодой человек Дебби и по совместительству её коллега. Он ехал к своей девушке и увидел полицейские машины, перегородившие дорогу. Когда Уильям вышел, чтобы узнать в чём дело, то полиция немедленно стала спрашивать его кто он. Уильям рассказал, что Дебби должна была приехать к нему несколько часов назад, он встревожился и поехал к ней. Полицейские стали задавать ему вопросы, ведь в первом круге подозреваемых всегда партнёры и родственники.
В ходе разговора выяснилось, что Дайкос всегда опасалась, что кто-то из постоянных поклонников её передачи сможет выследить её. Истории о невменяемых фанатах известны и если кто-то и считал слова Дебби мнительным бредом, то сейчас они таковыми не казались.
На теле Дебби были обнаружены несколько рваных ран - на шее сзади, на затылке, на лбу. На спине девушки был необычный синяк, будто бы отпечаток чего-то непонятного. Смерть наступила в результате асфиксии и меньше чем за пару часов до прибытия полицейских. Недалеко от места обнаружения трупа Дебби нашли в луже крови мотыгу с деревянной ручкой, сломанной пополам. Именно ею были нанесены удары по голове, а на лезвии нашли волосы женщины.
Тем временем, Уильяма проверили, его алиби подтвердилось и с него сняли все подозрения. Также их сняли и с подозрительного молодого человека, слонявшегося неподалёку за несколько дней
Полиция ждала прибытия лучшего и незаменимого сотрудника по имени Роди фон Бранник. Это был опытнейший следопыт, служивший в К-9. Роди был немецкой овчаркой и считался самым острым носом в истории городской полиции и Нелл Фуллман, кинолог и детектив, подвела своего "коллегу" к основной улике - ручке мотыги.
Несколько секунд Роди внимательно обнюхивал объект, после чего медленно начал движение в сторону полицейских, стоящих толпой у машины Дебби. Они в тот момент опрашивали людей и работников кладбища, расположенного неподалеку. Роди уверенно шёл мимо машины, мимо вещей и Нелл сказала, чтобы все ненадолго замерли и замолчали, чтобы не отвлекать собаку. Пёс двинулся к мужчине, стоящему в толпе, провел носом по нему и сел. Дальше Роди двигаться не планировал - он нашёл преступника. Да, в толпе людей, всего-то в нескольких метрах от места преступления.
Его звали Рональд Бланшард. Он был охотник, именно он нашёл тело Дебби и позвонил в полицию. Рональд смотрел на Роди и не понимал, что его песенка спета. Охотник приехал в качестве свидетеля и охотно разговаривал с полицией, на него не падало никаких подозрений. Вот только репутация Роди шла впереди него и за Рональда крепко взялись.
Бланшарду был всего 21 год, он уже успел жениться и он не имел ни малейшего понятия о том, кто такая Дебби Дайкос, не слышал её программ по радио и не был поклонником. В трейлере Рональда была найдена окровавленная футболка и парень пытался объяснить, что это от того, что он пытался проверить у погибшей пульс.
Футболку и ружьё Бланшарда отправили на экспертизу. У винтовки был изогнутый ствол и сбоку у затвора был отломан кусочек. Как раз тот самый кусочек чёрного пластика, обнаруженный полицией.
Уильям, парень Дебби, потом вспомнил, что Дайкос рассказывала ему про горячий спор с охотником, жившим недалеко от её участка. Девушке не нравилось, что он просто так отстреливает птиц и делает это в опасной близости от людей. А когда застройка угрожала потеснить лес рядом с парком трейлеров, то Бланшард просто поджёг один из домов. За это ему дали условный срок.
Мстительный парень затаил обиду на Дебби и начал её караулить. Дождавшись, когда она останется одна, то он подбежал к ней и стал бить Дебби с такой ужасающей силой, что даже погнулась винтовка. Когда она рухнула на землю, Бланшард начал срывать с неё одежду, а Дебби продолжала сражаться изо всех сил. Она кричала так, что насильник просто испугался, что она привлечёт внимание и задушил Дебби.
Неясным оставалось то, зачем он, как последний кретин, позвонил в 911? Совесть замучила? Нет. Просто когда Бланшард пришёл домой и его жена увидела, что он весь в крови, то спросила, а где же убитая дичь? Растерявшись, Рональд промямлил, что случайно нашёл труп и жена сказала, что если он не позвонит в полицию, то это сделает она. Ему даже в голову не пришло хотя бы спрятать улики.
Суд приговорил его к двум пожизненным заключениям 8 апреля 1988 года. Рональд и не думал сожалеть или раскаиваться в своём преступлении, а продолжал талдычить, что ни в чём не виноват. Но улики и пёс Роди доказали обратное.
Роди фон Браник умер в 9 лет. Он действительно был самым лучшим в своём ремесле и вряд ли кто-то сможет его переплюнуть. К несчастью, в конце 1986 года у собаки была найдена опухоль и оперировать её уже было нельзя. Его отправили на заслуженный отдых, но случилось чудо и Роди смог победить рак самостоятельно. Ему потребовалось на это немало сил и овчарка официально ушла в отставку вскоре после блестящего обнаружения убийцы Добби Дайсон.
Целыми днями счастливый Роди бегал рядом со своим домом и плавал в реке со своим приятелем - золотистым ретривером.
Счастье было недолгим. Роди не смог перенести кишечную инфекцию и скончался 25 мая 1988 года. Лучший нос полиции Хэмптона.
Источник:
- Печальная история гуся в кроссовках
- Красные флажки будущего психопата
- "Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда она пыталась сбежать, то убил ее
- Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей
- Аферист из СССР: он обманул 72 женщины