FISHKINET
Сообщество Криминал 2452 поста • 365 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Одно из самых быстро раскрытых убийств

Одно из самых быстро раскрытых убийств

Автор:
04 декабря 2023 18:40
Сообщество : Криминал
Метки: животные   интересное   криминал   преступления   расследование   собаки   убийство   
1411
9

История эта произошла в 1987 году с ведущей радиостанции 2WD-FM в Хэмптоне (штат Вирджиния). Девушку звали Дебби Дайкос, ей на тот момент был 31 год и она вела ночную радиопередачу, где любой мог позвонить, задать вопрос или излить душу. Дебби очень любили слушатели за её умение найти подход к каждому.


Дайкос взяла в аренду небольшой участок с домом, потому что очень любила заниматься садом и в свободное время всегда стремилась провести время там. После работы, которая была для неё довольно непростой психологически, Дебби находила там успокоение.

Май, как известно, для любого садовода самая горячая пора и Дебби приезжала на свой участок ежедневно.

×
×

9 мая в полицию Хэмптона позвонил встревоженный охотник и сказал, что нашёл труп женщины. Это была Дебби Дайкос. Несчастная была избита, задушена и несмотря на то, что часть одежды с неё сорвали, изнасилована Дебби не была. Однако Джон Спенсер, следователь, был уверен, что именно половое преступление и было изначальным мотивом преступления. Но так как на теле Дебби было множество защитных ран, это говорило о том, что она до самого конца отбивалась от нападавшего, несмотря на все страшные удары, наносимые ей. Видимо, убийца, в какой-то момент, понял, что не справится с Дебби и начал её душить. Женщина пыталась спасти себя до самого конца, но, к сожалению, не смогла.


В паре десятков метров от места, где было найдено тело Дайкос, находилась её машина. Она была вся в крови, вокруг тоже была кровь и разбросанные вещи Дебби. Среди них был найден небольшой кусочек чёрного пластика и полиция не смогла сразу понять его происхождение.

Во время исследования места преступления, к нему подъехала машина. В ней находился Уильям Кэмпбелл, молодой человек Дебби и по совместительству её коллега. Он ехал к своей девушке и увидел полицейские машины, перегородившие дорогу. Когда Уильям вышел, чтобы узнать в чём дело, то полиция немедленно стала спрашивать его кто он. Уильям рассказал, что Дебби должна была приехать к нему несколько часов назад, он встревожился и поехал к ней. Полицейские стали задавать ему вопросы, ведь в первом круге подозреваемых всегда партнёры и родственники.

В ходе разговора выяснилось, что Дайкос всегда опасалась, что кто-то из постоянных поклонников её передачи сможет выследить её. Истории о невменяемых фанатах известны и если кто-то и считал слова Дебби мнительным бредом, то сейчас они таковыми не казались.

На теле Дебби были обнаружены несколько рваных ран - на шее сзади, на затылке, на лбу. На спине девушки был необычный синяк, будто бы отпечаток чего-то непонятного. Смерть наступила в результате асфиксии и меньше чем за пару часов до прибытия полицейских. Недалеко от места обнаружения трупа Дебби нашли в луже крови мотыгу с деревянной ручкой, сломанной пополам. Именно ею были нанесены удары по голове, а на лезвии нашли волосы женщины.

Тем временем, Уильяма проверили, его алиби подтвердилось и с него сняли все подозрения. Также их сняли и с подозрительного молодого человека, слонявшегося неподалёку за несколько дней

Полиция ждала прибытия лучшего и незаменимого сотрудника по имени Роди фон Бранник. Это был опытнейший следопыт, служивший в К-9. Роди был немецкой овчаркой и считался самым острым носом в истории городской полиции и Нелл Фуллман, кинолог и детектив, подвела своего "коллегу" к основной улике - ручке мотыги.
Несколько секунд Роди внимательно обнюхивал объект, после чего медленно начал движение в сторону полицейских, стоящих толпой у машины Дебби. Они в тот момент опрашивали людей и работников кладбища, расположенного неподалеку. Роди уверенно шёл мимо машины, мимо вещей и Нелл сказала, чтобы все ненадолго замерли и замолчали, чтобы не отвлекать собаку. Пёс двинулся к мужчине, стоящему в толпе, провел носом по нему и сел. Дальше Роди двигаться не планировал - он нашёл преступника. Да, в толпе людей, всего-то в нескольких метрах от места преступления.

Его звали Рональд Бланшард. Он был охотник, именно он нашёл тело Дебби и позвонил в полицию. Рональд смотрел на Роди и не понимал, что его песенка спета. Охотник приехал в качестве свидетеля и охотно разговаривал с полицией, на него не падало никаких подозрений. Вот только репутация Роди шла впереди него и за Рональда крепко взялись.
Бланшарду был всего 21 год, он уже успел жениться и он не имел ни малейшего понятия о том, кто такая Дебби Дайкос, не слышал её программ по радио и не был поклонником. В трейлере Рональда была найдена окровавленная футболка и парень пытался объяснить, что это от того, что он пытался проверить у погибшей пульс.

Футболку и ружьё Бланшарда отправили на экспертизу. У винтовки был изогнутый ствол и сбоку у затвора был отломан кусочек. Как раз тот самый кусочек чёрного пластика, обнаруженный полицией.

Уильям, парень Дебби, потом вспомнил, что Дайкос рассказывала ему про горячий спор с охотником, жившим недалеко от её участка. Девушке не нравилось, что он просто так отстреливает птиц и делает это в опасной близости от людей. А когда застройка угрожала потеснить лес рядом с парком трейлеров, то Бланшард просто поджёг один из домов. За это ему дали условный срок.

Мстительный парень затаил обиду на Дебби и начал её караулить. Дождавшись, когда она останется одна, то он подбежал к ней и стал бить Дебби с такой ужасающей силой, что даже погнулась винтовка. Когда она рухнула на землю, Бланшард начал срывать с неё одежду, а Дебби продолжала сражаться изо всех сил. Она кричала так, что насильник просто испугался, что она привлечёт внимание и задушил Дебби.

Неясным оставалось то, зачем он, как последний кретин, позвонил в 911? Совесть замучила? Нет. Просто когда Бланшард пришёл домой и его жена увидела, что он весь в крови, то спросила, а где же убитая дичь? Растерявшись, Рональд промямлил, что случайно нашёл труп и жена сказала, что если он не позвонит в полицию, то это сделает она. Ему даже в голову не пришло хотя бы спрятать улики.
Суд приговорил его к двум пожизненным заключениям 8 апреля 1988 года. Рональд и не думал сожалеть или раскаиваться в своём преступлении, а продолжал талдычить, что ни в чём не виноват. Но улики и пёс Роди доказали обратное.

Роди фон Браник умер в 9 лет. Он действительно был самым лучшим в своём ремесле и вряд ли кто-то сможет его переплюнуть. К несчастью, в конце 1986 года у собаки была найдена опухоль и оперировать её уже было нельзя. Его отправили на заслуженный отдых, но случилось чудо и Роди смог победить рак самостоятельно. Ему потребовалось на это немало сил и овчарка официально ушла в отставку вскоре после блестящего обнаружения убийцы Добби Дайсон.

Целыми днями счастливый Роди бегал рядом со своим домом и плавал в реке со своим приятелем - золотистым ретривером.
Счастье было недолгим. Роди не смог перенести кишечную инфекцию и скончался 25 мая 1988 года. Лучший нос полиции Хэмптона.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: животные   интересное   криминал   преступления   расследование   собаки   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Klinmor 10 минут назад
У нас бы этому убийце, дали бы лет 9.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 14 минут назад
Подумаешь, быстро. Тоже мне, достижение. Не впечатлили. У нас недавно два мужика выпивали на кухне, слово за слово, хозяин чем-то оскорбился, по-моему, гость о творчестве Гумилёва нелестно отозвался, взял нож и доказал гостю его неправоту. Уже через час опытный сыщик в лице участкового (по наводке соседки) раскрыл это преступление, застав убийцу тут же с ножом в руке на диване в состоянии безмятежного сна. Отпираться было бессмысленно. По-моему, семь дали. Не пожизненных сроков, а лет. И таких быстрых раскрытии сколько угодно! Могём, когда хотим, нос утереть "цивилизованным" мегрэ и коломбам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

135914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Кто были эти "старики", которые "шли в бой"? Мы нашли с кого были написаны герои культового фильма
Кто были эти "старики", которые "шли в бой"? Мы нашли с кого были написаны герои...
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маленькие мужские радости

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#интересно#Прикол#ДТП#аварии#авто аварии#интересное#полиция
#в мире#Юмор#кино#история#забавно#СССР#позитив#Автовсячина#пешехода сбили#конфликт
#люди#машина#автомир#факты#Россия#фильм#США#собака#сарказм#роль
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Печальная история гуся в кроссовках Печальная история гуся в кроссовках Аферист из СССР: он обманул 72 женщины Аферист из СССР: он обманул 72 женщины Самая жестокая женщина-убийца в России Самая жестокая женщина-убийца в России Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей "Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда она пыталась сбежать, то убил ее "Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда...

На что жалуетесь?

Вернуться