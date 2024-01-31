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Узник "Железных лёгких" признался, что его жизнь дорого обходится

Узник "Железных лёгких" признался, что его жизнь дорого обходится

Автор:
31 января 2024 09:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Железные лёгкие   Пол Александер   аппарат   заболевание   история   полиомиелит   
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Мужчина прожил в аппарате искусственной вентиляции лёгких более 70 лет и до сих пор вынужден платить за то, чтобы поддерживать свою жизнь.

Пол Александер живёт в Далласе, штат Техас, и нуждается в аппарате "Железные лёгкие" с тех пор, как перенёс тяжёлую форму полиомиелита в возрасте шести лет.

Он регулярно рассказывает о своей жизни в соцсети, а также отвечает на вопросы своих зрителей.

В далёком 1952 году Пол вышел на улицу поиграть с братом, а вернулся домой с высокой температурой, болями и усталостью. Вскоре его тело ниже шеи разбил паралич, мальчик уже не мог дышать самостоятельно. Тогда его поместили в специальную капсулу.

Однако Пол сумел преодолеть все невзгоды, окончил школу, университет и стал адвокатом. И даже написал автобиографию.

Он рассказал о своей главной цели: "Я хочу рассказать всему миру о полиомиелите и о миллионах детей, не защищенных от него. Они должны быть вакцинированы, пока не началась новая эпидемия".

Американец рассказал, что ему приходится платить, чтобы оставаться в живых, поскольку ему требуется специальное оборудование и помощь, которую не так-то просто получить.

На прошлой неделе он опубликовал видео, в котором поблагодарил людей, собравших для него более 137 тыс. долларов (свыше 12 млн рублей).

Он сказал: "Я понимаю, что есть люди, которые действительно делают пожертвования на GoFundMe. Но я просто ошеломлён".

Александер объяснил, что его жизнь обходится дорого. Ему требуются ещё два аппарата, кроме "железных лёгких", и у него есть две замечательные сиделки, которые ухаживают за ним круглосуточно.


"Всем людям, которые помогают мне, я просто хочу сказать, что люблю вас. Ваше участие очень многое значит для меня, потому что я могу оплатить свои расходы, могу дальше жить", - признался мужчина.

Зрители тоже выразили свою поддержку Полу:

"Ваш позитивный взгляд на жизнь и ваша улыбка вдохновляют".

"Каждый раз, когда учиться в аспирантуре становится сложно, я вспоминаю, что вы окончили юридический факультет! Вы вдохновляете многих студентов".

"Обожаю его агаму, сидящую на аппарате. Да благословит вас Господь!"

Полиомиелит - острое высококонтагиозное вирусное заболевание, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга.

Вакцина от полиомиелита входит в график плановых прививок. Она вводится детям в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев, а затем ревакцинация в 18, 20 месяцев и в 6 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Железные лёгкие   Пол Александер   аппарат   заболевание   история   полиомиелит   
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2  комментария
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88k
Taras Kozalupko 37 минут назад
Привет антипрививочникам!
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Джейсон Вурхиз Час назад
Вообще странно как он дожил до таких лет. Человек прямоходящее существо. Для нормального развития и жизни он должен двигаться.
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