Узник "Железных лёгких" признался, что его жизнь дорого обходится

Американец рассказал, что ему приходится платить, чтобы оставаться в живых, поскольку ему требуется специальное оборудование и помощь, которую не так-то просто получить.

На прошлой неделе он опубликовал видео, в котором поблагодарил людей, собравших для него более 137 тыс. долларов (свыше 12 млн рублей).

Он сказал: "Я понимаю, что есть люди, которые действительно делают пожертвования на GoFundMe. Но я просто ошеломлён".

Александер объяснил, что его жизнь обходится дорого. Ему требуются ещё два аппарата, кроме "железных лёгких", и у него есть две замечательные сиделки, которые ухаживают за ним круглосуточно.