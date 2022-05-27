Счастливая заложница металлической капсулы

История Марты Мейсон – наглядный тому пример. Девочка родилась в 1937 году и вплоть до 11-летнего возраста ничем не отличалась от сверстниц. Но через 10 лет от полиомиелита умер её старший брат, а вскоре болезнь настигла и сама Марту.

Юный организм смог перебороть недуг, но девочка осталась инвалидом, прикованным к постели. Буквально за несколько недель мышцы атрофировались настолько, что она потеряла возможность ходить. А затем и дышать.