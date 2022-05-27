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Счастливая заложница металлической капсулы

Счастливая заложница металлической капсулы

Автор:
27 мая 2022 10:35
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Марта Мейсон   болезнь   дыхание   история   капсула   полиомиелит   
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Мы часто жалуемся на непослушных детей, придирчивых начальников, невоспитанных соседей и ноем, что нет в жизни счастья. А ведь в мире есть масса людей, для которых даже просто дышать самостоятельно полной грудью – уже великое счастье.

История  Марты Мейсон – наглядный тому пример. Девочка родилась в 1937 году и вплоть до 11-летнего возраста ничем не отличалась от сверстниц. Но через 10 лет от полиомиелита умер её старший брат, а вскоре болезнь настигла и сама Марту.

Юный организм смог перебороть недуг, но девочка осталась инвалидом, прикованным к постели. Буквально за несколько недель мышцы атрофировались настолько, что она потеряла возможность ходить. А затем и дышать.


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Ребёнка доставили в больницу, где поместили в специальную капсулу для поддержания жизненных функций.

Мать Марты предупредили, что предел жизни в такой капсуле – это год. Но медики  ошиблись. Подобно улитке в своём домике, женщина прожила в ней больше 60 лет. Тело, дом, родные и близкие – ей всё заменила эта капсула, обеспечивающая дыхание.


Девушка не только с отличием окончила школу, но и получила два высших образования. И начала работать в местной газете – писать статьи. Сперва с набором помогала мать. Но после появления компьютеров и программ распознавания голоса Марта полностью перешла в режим самостоятельной работы. Её статьи зачастую были написаны более талантливо по сравнению с коллегами и нравились читателям.

Парадоксально, но за всё время такой жизни от женщины не последовало ни одной жалобы: она наслаждалась каждой минутой жизни, отведённой ей. Пусть даже и такой. Марта не унывала, старалась относиться к своему положению с юмором, любила жизнь. Хотя понимала, что не будь болезни, эта жизнь была бы совсем иной.


У Марты появился широкий круг общения. Сложно поверить, но у неё постоянно собирались друзья на своего рода импровизированные вечеринки. Она притягивала людей, которые подсознательно ощущали в женщине стальной стержень. Гораздо крепче той капсулы, в которой жило измученной тело искалеченной оптимистки.


Конечно, Мейсон покидала капсулу. Но редко и ненадолго. Ведь даже человеку стойкому и храброму сложно осознавать, что его жизнь может оборваться буквально в любую секунду. И с этой мыслью надо продолжать жить. Марта прожила довольно долгую даже по меркам обычного человека жизнь. Ей исполнился 71 год, когда она скончалась в 2009. И история этой женщины – наглядный пример того, что надо ценить жизнь в любых её проявлениях, с наслаждением проживать каждый год и каждую минуту. Ведь шанса повторить или исправить у нас уже не будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Марта Мейсон   болезнь   дыхание   история   капсула   полиомиелит   
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1  комментарий
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Роман Романов 41 минуту назад
Хороший пример.
Только я не могу предатсвить, сколько людей понадобилось, что бы помочь ей прожить эту "хорошую и счастливую жизнь": кормить, поить, мыть, следить за этой капсулой.
Так что стойкой можно назвать не только эту женщину, не стоит забывать и про помощь ее близких, и не честно не рассказать о них тоже.
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