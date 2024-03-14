Человек с "железными лёгкими" умер в возрасте 78 лет

"Пол был настоящим примером для подражания, о котором будут помнить", - написал Кристофер Улмер на странице GoFundMe, которую он создал для покрытия медицинских расходов друга. До смерти Пола было собрано более 143 тыс. долларов.

"Я так благодарен всем, кто жертвовал средства для моего брата. Это позволило ему прожить последние годы без стресса. Средства пойдут на оплату похорон в это трудное время. Просто невероятно читать комментарии и осознавать, что Пол вдохновил стольких людей. Я очень благодарен", - обратился Филипп Александер к людям.