Человек с "железными лёгкими" умер в возрасте 78 лет

Пол Александер, известный как "Человек с железными лёгкими" и "Полио Пол", скончался в возрасте 78 лет 12 марта. Более 70 лет он прожил в аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Пол родился 30 января 1946 года в Далласе, штат Техас, США. Ему диагностировали полиомиелит в 1952 году, когда ему было всего шесть лет. Пережив тяжёлое заболевание, он стал узником "Железных лёгких" - аппарата для помощи людям с параличом дыхательных путей.
Согласно статье, опубликованной The Guardian в 2020 году, Пол остался почти полностью парализованным ниже шеи, поэтому нуждался в аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Несмотря на все невзгоды, Александер окончил школу, университет, стал адвокатом и писателем.
"Пол был настоящим примером для подражания, о котором будут помнить", - написал Кристофер Улмер на странице GoFundMe, которую он создал для покрытия медицинских расходов друга. До смерти Пола было собрано более 143 тыс. долларов.
"Я так благодарен всем, кто жертвовал средства для моего брата. Это позволило ему прожить последние годы без стресса. Средства пойдут на оплату похорон в это трудное время. Просто невероятно читать комментарии и осознавать, что Пол вдохновил стольких людей. Я очень благодарен", - обратился Филипп Александер к людям.
Пол был признан Книгой рекордов Гиннесса самым долгоживущим пациентом в "железных лёгких".
В 21 год Александер стал первым человеком, окончившим школу в Далласе, ни разу не посетив занятия лично. Преодолев спортовиление ректората, он поступил в Южный методистский университет в Далласе, а затем на юридический факультет престижного Техасского университета в Остине.
На протяжении десятилетий Пол работал адвокатом в Далласе и Форт-Уэрте, представляя клиентов в суде в костюме-тройке и модифицированном инвалидном кресле.
Научившись особому дыханию, он мог на несколько часов покидать аппарат.
"Я знал, что если хочу чего-то добиться в жизни, то это должно быть связано с умственным трудом. Я не собирался быть баскетболистом", - сказал Пол в интервью The Guardian в 2020 году.
По данным Всемирной организации здравоохранения, из трёх штаммов дикого полиовируса тип 2 был ликвидирован в 1999 году, а тип 3 - в 2020 году.
По состоянию на 2022 год дикий полиовирус типа 1 сохраняется в двух странах: Пакистане и Афганистане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы так не смог...