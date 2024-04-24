В РЖД показали первый в России туристический поезд с сауной

Говорят, такие турпоезда всё больше пользуются популярностью. Для пущего эффекта, видимо, и решили добавить парилку. Кто ж ездит в круизы без баньки?
"Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) презентовала обновленный состав турпоезда "Жемчужина Кавказа", в котором появится вагон-спа, оборудованный инфракрасной сауной, душевыми кабинами, а также местом для стирки и глажки белья. По словам представителей ФПК, ранее на российский железных дорогах подобных вагонов никогда не было.
"В этом году в круизном поезде "Жемчужина Кавказа" пассажирам будут предложены и новые услуги. Так, например, в штабном вагоне оборудован ресепшен, где можно получить помощь по любому вопросу, возникающему в ходе поездки", — говорится в сообщении ФПК.
Отмечается, что экстерьер каждого вагона турпоезда "Жемчужина Кавказа" посвящён одной из республик, маршруту, местным достопримечательностям и пейзажам. В "отеле на колёсах" есть как обычные купе, так и СВ, люкс, а также вагон с душевыми, вагон-ресторан и вагон-бар. В ФПК рассказали, что круизный поезд "Жемчужина Кавказа" курсирует по живописным местам юга России с 2021 года.
В этом году в связи с растущей популярностью таких круизов турпоезд совершит 21 рейс, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне. В этом году попутешествовать под стук колёс появилась возможность у жителей Тюмени, Самары и Екатеринбурга — в начале мая состав "Жемчужины Кавказа" стартует из Тюмени. Вот только цены на билеты кусаются — 10 дневная поездка в купе (2Т) обойдётся в 53 тысячи рублей.
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Считайте меня зажравшимся москвичом, но 53 000 за 10 дней, это вАще ни о чём.