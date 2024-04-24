В РЖД показали первый в России туристический поезд с сауной

В этом году в связи с растущей популярностью таких круизов турпоезд совершит 21 рейс, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне. В этом году попутешествовать под стук колёс появилась возможность у жителей Тюмени, Самары и Екатеринбурга — в начале мая состав "Жемчужины Кавказа" стартует из Тюмени. Вот только цены на билеты кусаются — 10 дневная поездка в купе (2Т) обойдётся в 53 тысячи рублей.