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В РЖД показали первый в России туристический поезд с сауной

В РЖД показали первый в России туристический поезд с сауной

Автор:
24 апреля 2024 19:33
Сообщество : Путешествия
Метки: вагон   круиз   ржд   сауна   туристический поезд   фото   фпк   
954
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Говорят, такие турпоезда всё больше пользуются популярностью. Для пущего эффекта, видимо, и решили добавить парилку. Кто ж ездит в круизы без баньки?

"Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) презентовала обновленный состав турпоезда "Жемчужина Кавказа", в котором появится вагон-спа, оборудованный инфракрасной сауной, душевыми кабинами, а также местом для стирки и глажки белья. По словам представителей ФПК, ранее на российский железных дорогах подобных вагонов никогда не было.



"В этом году в круизном поезде "Жемчужина Кавказа" пассажирам будут предложены и новые услуги. Так, например, в штабном вагоне оборудован ресепшен, где можно получить помощь по любому вопросу, возникающему в ходе поездки", — говорится в сообщении ФПК.


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Отмечается, что экстерьер каждого вагона турпоезда "Жемчужина Кавказа" посвящён одной из республик, маршруту, местным достопримечательностям и пейзажам. В "отеле на колёсах" есть как обычные купе, так и СВ, люкс, а также вагон с душевыми, вагон-ресторан и вагон-бар. В ФПК рассказали, что круизный поезд "Жемчужина Кавказа" курсирует по живописным местам юга России с 2021 года.

В этом году в связи с растущей популярностью таких круизов турпоезд совершит 21 рейс, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне. В этом году попутешествовать под стук колёс появилась возможность у жителей Тюмени, Самары и Екатеринбурга — в начале мая состав "Жемчужины Кавказа" стартует из Тюмени. Вот только цены на билеты кусаются — 10 дневная поездка в купе (2Т) обойдётся в 53 тысячи рублей.

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Метки: вагон   круиз   ржд   сауна   туристический поезд   фото   фпк   
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6  комментариев
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27k
Лис 17 минут назад
Шик блеск красота. В Союзе разок прокатился на туристическом поезде. 10 дней на верхней полке купейного вагона. Скажем так, не очень.
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55k
Прораб 9 минут назад
"Вот только цены на билеты кусаются 10 дневная поездка в купе (2Т) обойдётся в 53 тысячи рублей. "

Считайте меня зажравшимся москвичом, но 53 000 за 10 дней, это вАще ни о чём.
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798
Шурман 12 минут назад
Проводницы красивые будут ?:)
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7k
Трям 57 минут назад
А тёлок покажут? Или своих брать придется?
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9k
Alex Час назад
Девки прилагаются?)
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Burzum
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