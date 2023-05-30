Подчиняйся: 30 правил, которые коты устанавливают в доме

Если у вас есть кот, возможно, вы даже не осознаёте, что живёте по его правилам. Все котейки устанавливают свои правила и особые ритуалы в хозяйском доме — многие из них одинаковы для большинства кошек, а какие-то уникальны. А мы вынуждены им потакать, потому что выбора у нас особо нет. Взглянем на несколько кошачьих правил, которыми поделились хозяева на форуме Reddit.
1. "Каждый день я ложусь в кровать в 10 вечера. Это - время объятий с котом. Если меня там не будет к этому времени, он прочитает всем домашним громкую лекцию"
2. "Мои коты всегда стремятся быть ближе к моему лицу. Иногда даже ложатся прямо на него. Если я не могу дышать - это моя проблема"
5. Если в миске с едой есть даже маленькое пустое место - для кота миска считается полностью пустой
10. "Я буду просить, чтобы ты впустил меня, но через несколько секунд попрошу, чтобы ты выпустил меня обратно"
12. "Если хозяин лёг спать - пришло время пробежаться по квартире туда-сюда, или сходить в туалет и громко грести"
13. "Ты идёшь в ванную? Включи мне воду из-под крана. Просто проходишь мимо ванной? Включи мне воду из-под крана!"
17. "Если вы решите повязать, пряжу будут атаковать каждые 5 секунд. Получится вязание в экстремальных условиях"
25. "Моя вода всегда должна быть идеально чистой. Простояла два дня - не прикоснусь к ней"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Первые осознанно заведены родителями, второго я притащила годовалый, когда знакомые перезжали на пмж в другую страну.
Со всеми работали кинологи. Овчарки живут в вальере, он на свободе. Овчарки идеальны по части послушания, далматин обезбашенный, постоянно носится, пробирается в запрещённые части участка, открывает вальер овчаркам, открывает входную дверь в дом, когда ему надо, жрёт в поленнице курей, который где то с[мат].. кот, налетает на тебя, как только ты открываешь ворота.
Как говорит мой папа, овчарки умные, а он сообразительный, они отличные рабочие, а он для души.