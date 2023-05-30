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Сообщество Без кота и жизнь не та 1616 постов • 472 подписчика подписаться
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Подчиняйся: 30 правил, которые коты устанавливают в доме

Подчиняйся: 30 правил, которые коты устанавливают в доме

Автор:
30 мая 2023 21:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   правила   смешно   фото   
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Если у вас есть кот, возможно, вы даже не осознаёте, что живёте по его правилам. Все котейки устанавливают свои правила и особые ритуалы в хозяйском доме — многие из них одинаковы для большинства кошек, а какие-то уникальны. А мы вынуждены им потакать, потому что выбора у нас особо нет. Взглянем на несколько кошачьих правил, которыми поделились хозяева на форуме Reddit.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   правила   смешно   фото   
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5  комментариев
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Владимир 37 минут назад
Сегодня появился в моём доме.... Джо, ну или просто жора.
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sedoisever Полчаса назад
Всё это как и с детьми. Есть дети избалованные и нет. Мой кот умел выполнять команды. В том числе: "ко мне", "на место" и "голос". И он не был "шерстяным выпендрёжником".
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