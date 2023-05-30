Подчиняйся: 30 правил, которые коты устанавливают в доме

Если у вас есть кот, возможно, вы даже не осознаёте, что живёте по его правилам. Все котейки устанавливают свои правила и особые ритуалы в хозяйском доме — многие из них одинаковы для большинства кошек, а какие-то уникальны. А мы вынуждены им потакать, потому что выбора у нас особо нет. Взглянем на несколько кошачьих правил, которыми поделились хозяева на форуме Reddit.