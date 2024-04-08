Влюблённая пара написала послание на стенах Владивостокской крепости

Оказалось, что надпись была сделана не на обычной стене, а на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости». Следователи задержали любителей романтики. Теперь они обвиняются в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 с. 214 УК РФ). Согласно закону, виновным светит до трёх лет лишения свободы.

Обвиняемые обратились к юристам и адвокатам. Те уже закончили ознакомление с материалами дела. Скоро будет назначен суд.