Влюблённая пара написала послание на стенах Владивостокской крепости

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
Романтический поступок двух влюблённых обернулся для них уголовным делом. Это явно их сплотит больше, чем совместное рисование на стенах. Следователи закончили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины.
В марте 2024 года влюблённая парочка решила увековечить свою любовь. Они написали на стене “Миша + Даша = любовь”
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Оказалось, что надпись была сделана не на обычной стене, а на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости». Следователи задержали любителей романтики. Теперь они обвиняются в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 с. 214 УК РФ). Согласно закону, виновным светит до трёх лет лишения свободы.
Обвиняемые обратились к юристам и адвокатам. Те уже закончили ознакомление с материалами дела. Скоро будет назначен суд.
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"Свиней" терпеть не могу.