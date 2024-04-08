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Влюблённая пара написала послание на стенах Владивостокской крепости

Влюблённая пара написала послание на стенах Владивостокской крепости

Автор:
08 апреля 2024 18:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   Россия   интересное   любовь   парочка   уголовное дело   фото   
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За совершение подобного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Романтический поступок двух влюблённых обернулся для них уголовным делом. Это явно их сплотит больше, чем совместное рисование на стенах. Следователи закончили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины.

Оказалось, что надпись была сделана не на обычной стене, а на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости». Следователи задержали любителей романтики. Теперь они обвиняются в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 с. 214 УК РФ). Согласно закону, виновным светит до трёх лет лишения свободы.

Обвиняемые обратились к юристам и адвокатам. Те уже закончили ознакомление с материалами дела. Скоро будет назначен суд.

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Метки: Видео   Владивосток   Россия   интересное   любовь   парочка   уголовное дело   фото   
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7  комментариев
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11k
JeanLuk 2 часа назад
Инструкция о том, как с пола себе срок поднять
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24k
Valiko 17 минут назад
Вообще ВСЕМ рисовальщикам на стенах, скалах и других открытых общественности местах стоит организовать такой приём. Не хватает штрафов чистоплотности, чтобы сразу лям повис хомутом на шею за брошенный окурок, г#вно собачье, объяву не на стенде.
"Свиней" терпеть не могу.
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4k
Anners 22 минуты назад
По месяцу изоляции за буковку каждому и нормалёк.И пусть немножко там на субботнике поработают, а то, вон, в комментариях говорят, подзапущена территория.
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697
Mil-ast 40 минут назад
Изолировать эту парочку от общественности в тюрьме за надпись как опасных для людей преступников - это неоправдано сурово. А вот кого бы стоило проверить - так это ответственных за содержание этого объекта. Видно, что далеко не в лучшем состоянии.
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2k
nikam 2 часа назад
из турмы будут писать письма здрастуй и лублу.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4904 поста (4690 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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