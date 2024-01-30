Отечественные знаменитости на вручении премии "Золотой орёл"

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"Золотой орёл" - ХХII торжественная церемония вручения премий в Москве. Награждали звёзд киноиндустрии, пришли все причастные. Давайте посмотрим, какие образы выбрали знаменитости для этого дня.
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