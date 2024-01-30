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Отечественные знаменитости на вручении премии "Золотой орёл"

Отечественные знаменитости на вручении премии "Золотой орёл"

Автор:
30 января 2024 11:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   золотой орел   кино   красная дорожка   премия   светская львица   
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"Золотой орёл" - ХХII торжественная церемония вручения премий в Москве. Награждали звёзд киноиндустрии, пришли все причастные. Давайте посмотрим, какие образы выбрали знаменитости для этого дня.

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Метки: звезды   знаменитости   золотой орел   кино   красная дорожка   премия   светская львица   
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6  комментариев
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3k
Илья Полчаса назад
Ну вот ! Получили звиздюлей сразу начали нормально одеваться .
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88k
Taras Kozalupko 22 минуты назад
Я так понимаю Безруков и Михалкова сюда втиснули для поднятия звездулей


Кстати Севиль это что, кличка?
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12k
Том Сойер Полчаса назад
Такое ощущение, что пиджак Янковский купил либо в секонде, либо в магазине одежды для покойников.... И причёска у него знатная, называется "Ванька-тракторист или третий день запоя".
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10k
MPEG-8 Полчаса назад
Ну, вроде все прилично одеты.
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Спелая кукурузинка

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