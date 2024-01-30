Британский экстремал разбился в Таиланде

В субботу вечером Нэти Одинсон из Хантингдона, графство Кембриджшир, незаконно проник на крышу 29-этажного здания в Паттайе. Последние секунды жизни 33-летнего бейсджампера попали на видео.
В роковой день Одинсон решил повторить отработанный прыжок, но парашют не раскрылся полностью.
39-летний Эд Харрисон, брат Нэти, убит горем. Мужчина сказал, что, несмотря на большой опыт брата, совершившего 5000 прыжков по всему миру, он совершил роковую ошибку и прыгнул навстречу своей смерти.
Ни оператор, ни сам Нэти не заметили, что стропа парашюта застряла за лямкой рюкзака.
На ужасающих кадрах самопровозглашённый "адреналиновый наркоман" спрашивает, мигает ли красная лампочка на его шлеме, указывающая на то, что камера ведёт запись.
Нэти снимает шлем и нажимает кнопку, после чего проверяет свой парашют.
Затем произносит "три, два, один, увидимся" и прыгает в ночное небо.
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Одинсон закружился в воздухе. Сначала он налетел на дерево, а потом упал на землю. Врачи скорой помощи констатировали смерть.
Несколькими днями ранее бейсджампер проделал аналогичный трюк. Всё прошло по плану, парашют раскрылся.
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Туристическая полиция Паттайи поспешила на место происшествия в районе Банг-Ламунг провинции Чонбури, где и обнаружила тело британца. На нём лежал синий парашют, который не был полностью раскрыт.
Охранник Канет Чансонг рассказал: "Я услышал звук и подумал, что это упавшая ветка ударилась о землю. Закричала женщина, я подошёл и понял, что это был человек. Он был мёртв".
По словам охранника, Одинсон несколько раз прыгал со здания, что представляло опасность для пешеходов.
Он добавил: "Они снимали видео для социальных сетей. Они уже делали это раньше и знали, что это запрещено".
Лейтенант полиции Камолпорн Нади прокомментировал: "Парашют, который погибший использовал для прыжка, был неисправен и не отцентрирован должным образом. Когда мы приехали, он был в ужасном состоянии. Друг, записавший его прыжок, был допрошен, а видео было рассмотрено в качестве доказательства".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Попробовать нешто теперь?
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Как говорится, попробовал.... Не птица......
Видно - вытяжную стропу заправил под лямку ранца.
сам себе выбрал дорогу.
не аналогичный. Главное отличие: в одном случае вытяжная стропа прикреплена к тросу на крыше, и если парашют не выйдет, то он просто повиснет. А в смертельном прыжке был отдельный вытяжной парашутик, вытяжная стропа прошла не правильно и его усилий не хватило для вытягивания.