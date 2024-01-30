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Британский экстремал разбился в Таиланде

Британский экстремал разбился в Таиланде

Автор:
30 января 2024 09:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Таиланд   бейсджампер   гибель   парашют   прыжок   экстремал   
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В субботу вечером Нэти Одинсон из Хантингдона, графство Кембриджшир, незаконно проник на крышу 29-этажного здания в Паттайе. Последние секунды жизни 33-летнего бейсджампера попали на видео.

В роковой день Одинсон решил повторить отработанный прыжок, но парашют не раскрылся полностью.

39-летний Эд Харрисон, брат Нэти, убит горем. Мужчина сказал, что, несмотря на большой опыт брата, совершившего 5000 прыжков по всему миру, он совершил роковую ошибку и прыгнул навстречу своей смерти.

Ни оператор, ни сам Нэти не заметили, что стропа парашюта застряла за лямкой рюкзака.

На ужасающих кадрах самопровозглашённый "адреналиновый наркоман" спрашивает, мигает ли красная лампочка на его шлеме, указывающая на то, что камера ведёт запись.

Нэти снимает шлем и нажимает кнопку, после чего проверяет свой парашют.

Затем произносит "три, два, один, увидимся" и прыгает в ночное небо.

Одинсон закружился в воздухе. Сначала он налетел на дерево, а потом упал на землю. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Несколькими днями ранее бейсджампер проделал аналогичный трюк. Всё прошло по плану, парашют раскрылся.

Туристическая полиция Паттайи поспешила на место происшествия в районе Банг-Ламунг провинции Чонбури, где и обнаружила тело британца. На нём лежал синий парашют, который не был полностью раскрыт.

Охранник Канет Чансонг рассказал: "Я услышал звук и подумал, что это упавшая ветка ударилась о землю. Закричала женщина, я подошёл и понял, что это был человек. Он был мёртв".

По словам охранника, Одинсон несколько раз прыгал со здания, что представляло опасность для пешеходов.

Он добавил: "Они снимали видео для социальных сетей. Они уже делали это раньше и знали, что это запрещено".

Лейтенант полиции Камолпорн Нади прокомментировал: "Парашют, который погибший использовал для прыжка, был неисправен и не отцентрирован должным образом. Когда мы приехали, он был в ужасном состоянии. Друг, записавший его прыжок, был допрошен, а видео было рассмотрено в качестве доказательства".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Таиланд   бейсджампер   гибель   парашют   прыжок   экстремал   
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37  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
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34k
Юрий 6 минут назад
Отчего люди не летают! Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежался, поднял руки и полетел.
Попробовать нешто теперь?
----------------------------------
Как говорится, попробовал.... Не птица......
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15k
Ivan 11 минут назад
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44
_Vasiliy_ 12 минут назад
А где ужасающие кадры?
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35k
Fat Lynx 13 минут назад
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331
И Ш 14 минут назад
Чем больше в мире экстремалов, тем меньше в мире экстремалов.
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120
Quantimus 16 минут назад
Адреналиновые маньяки всегда должны быть готовы к подобным рискам...
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20k
anpetrof 16 минут назад
Надеюсь, ему вручили там премию Дарвина... Заслужил.
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44
_Vasiliy_ 16 минут назад
Хорошо хоть ни на кого не упал, люди не пострадали
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3k
Daimos 19 минут назад
Зачем столько раз прыгать, если можно было в первый раз не брать с собой парашют.
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2k
Igor Grishaev 20 минут назад
Естественный отбор в природе-тоже не лишняя вещь..
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Выделившегося в этот раз адреналина ему хватило до самой смерти.
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189k
Men In Black Полчаса назад
Играл в игры со смертью. Смерть победила.
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4
Best45 Полчаса назад
-1
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30k
Aqueronte Полчаса назад
А с камеры видео где?
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3k
Vovan Petroff 39 минут назад
Котлета...
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11k
Клёст 42 минуты назад
Ну да.
Видно - вытяжную стропу заправил под лямку ранца.
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7k
Бу 44 минуты назад
ну что,
сам себе выбрал дорогу.
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855
FreelancerND 52 минуты назад
Ну, в принципе закономерный конец всех этих экстремалов. Хорошо хоть только сам размазался и не упал ни на кого.
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24k
sanchesS80 54 минуты назад
"Несколькими днями ранее бейсджампер проделал аналогичный трюк. Всё прошло по плану, парашют раскрылся."

не аналогичный. Главное отличие: в одном случае вытяжная стропа прикреплена к тросу на крыше, и если парашют не выйдет, то он просто повиснет. А в смертельном прыжке был отдельный вытяжной парашутик, вытяжная стропа прошла не правильно и его усилий не хватило для вытягивания.
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23k
BiZ 55 минут назад
ну и где видео падения? самое интересное
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