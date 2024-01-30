Британский экстремал разбился в Таиланде

В роковой день Одинсон решил повторить отработанный прыжок, но парашют не раскрылся полностью.

39-летний Эд Харрисон, брат Нэти, убит горем. Мужчина сказал, что, несмотря на большой опыт брата, совершившего 5000 прыжков по всему миру, он совершил роковую ошибку и прыгнул навстречу своей смерти.

Ни оператор, ни сам Нэти не заметили, что стропа парашюта застряла за лямкой рюкзака.