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В Таиланде родился странный теленок с "человеческой" головой

В Таиланде родился странный теленок с "человеческой" головой

Автор:
31 января 2024 08:46
Сообщество : Животные
Метки: Таиланд   днк   зоофилия   крс   мутация   теленок   
1226
4
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Тайцы стали выискивать того, кто согрешил с коровой...

Время от времени на свет появляются мутанты, и эти истории сразу же порождают множество слухов и недомолвок. В Таиланде родился недоношенный и очень странный теленок. У существа была несоразмерно огромная и деформированная голова, которая местным жителям напомнила человеческую, маленькие и короткие ножки и небольшое тельце.


Уродец прожил совсем недолго, и за это время жители деревни перессорились, выясняя, кто из них "оприходовал" корову.


Впрочем, генетики заявляют, что даже если акт зоофилии состоялся, от этого союза никак не могло появиться на свет дитя - слишком разные генетические наборы у человека и коровы. Поэтому мутация возникла совершенно по иным причинам. Иногда такие сбои возникают спонтанно или в результате близкородственного скрещивания.


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Метки: Таиланд   днк   зоофилия   крс   мутация   теленок   
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4  комментария
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14k
котегRUS Полчаса назад
среди людей тоже есть мутанты... - это люди-свиньи, те которые мусор из окна, и вдоль дорог выбрасывают... говорят, что некоторых видели их вживую..
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6k
Duckk 3 минуты назад
"Тайцы стали выискивать того, кто согрешил с коровой..."
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Ищите бородатых туристов с гор.
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9k
ишты 21 минуту назад
"...генетики заявляют, что даже если акт зоофилии состоялся, от этого союза никак не могло появиться на свет дитя..." - вы это древним грекам расскажите!
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9k
ишты Полчаса назад
Странные у них там представления о человеческой голове.
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