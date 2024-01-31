В Таиланде родился странный теленок с "человеческой" головой

Тайцы стали выискивать того, кто согрешил с коровой...
Время от времени на свет появляются мутанты, и эти истории сразу же порождают множество слухов и недомолвок. В Таиланде родился недоношенный и очень странный теленок. У существа была несоразмерно огромная и деформированная голова, которая местным жителям напомнила человеческую, маленькие и короткие ножки и небольшое тельце.
Уродец прожил совсем недолго, и за это время жители деревни перессорились, выясняя, кто из них "оприходовал" корову.
Впрочем, генетики заявляют, что даже если акт зоофилии состоялся, от этого союза никак не могло появиться на свет дитя - слишком разные генетические наборы у человека и коровы. Поэтому мутация возникла совершенно по иным причинам. Иногда такие сбои возникают спонтанно или в результате близкородственного скрещивания.
Источник:
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Ищите бородатых туристов с гор.