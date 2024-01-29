FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8515 постов • 904 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Фанаты Бритни Спирс умышленно вытолкали из топа Apple Music Тимберлейка

Фанаты Бритни Спирс умышленно вытолкали из топа Apple Music Тимберлейка

Автор:
29 января 2024 17:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бритни   Музыка   Спирс   интересное   песня   тимберлейк   фото   
763
3
2

В 2023 году Бритни Спирс выпустила свои мемуары, в которых рассказала о романе с Джастином Тимберлейком. Оказалось, молодой певец был жесток со своей возлюбленной, настоял на аборте и вскоре бросил её. Теперь фанаты Бритни объявили ему войну.

Когда-то Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка называли самой красивой парой Голливуда. Но оказалось, пара рассталась на очень печальной ноте. В 19 лет Бритни Спирс забеременела от Джастина Тимберлейка. Как оказалось, парень не обрадовался новости. Он посоветовал сделать Бритни аборт. В 2002 году пара рассталась, Джастин просто написал Бритни СМС и вычеркнул её из своей жизни.

Из-за этого фанаты Бритни невзлюбили Тимберлейка. Совсем недавно певец выпустил новую песню под названием "Selfish". Несмотря на то, что она набрала много хвалебных комментариев и даже вышла в топ Apple Music, фанаты Бритни не оценили старания.

У Спирс тоже есть песня 2014 года под названием "Selfish". Ролик с этой песней на YouTube набрал больше миллиона просмотров.

Фанаты певицы, не простившие Тимберлейка, вывели в топ Apple Music песню Бритни Спирс "Selfish", пододвинув новый трек ненавистного певца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бритни   Музыка   Спирс   интересное   песня   тимберлейк   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Мойша Полчаса назад
По барабану все их разборки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Харон 7 минут назад
Что на одну, что на второго...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Восток" - дело тонкое. Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
"Восток" - дело тонкое. Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
Набирающие популярность в сообществах
Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений
Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений
Curiosity нашел на Марсе знак Звёздного флота
Curiosity нашел на Марсе знак Звёздного флота
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#интересно#ДТП#факты#милота#авто аварии#задержание#Китай
#животные#Юмор#автомобили#полиция#забавно#Россия#новости#Автовсячина#искусство#соцсети
#в мире#история#автомир#Прикол#СССР#аварии#позитив#собака#кино#улыбнуло
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея Подписчики в ужасе! Анна Семенович вживую спела на берегу Енисея Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и переслушивать Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и... Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца Билетов уже нет: группа "Сектор Газа" снова стала популярна Билетов уже нет: группа "Сектор Газа" снова стала популярна Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком

На что жалуетесь?

Вернуться