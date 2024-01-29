Фанаты Бритни Спирс умышленно вытолкали из топа Apple Music Тимберлейка

В 2023 году Бритни Спирс выпустила свои мемуары, в которых рассказала о романе с Джастином Тимберлейком. Оказалось, молодой певец был жесток со своей возлюбленной, настоял на аборте и вскоре бросил её. Теперь фанаты Бритни объявили ему войну.
Когда-то Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка называли самой красивой парой Голливуда. Но оказалось, пара рассталась на очень печальной ноте. В 19 лет Бритни Спирс забеременела от Джастина Тимберлейка. Как оказалось, парень не обрадовался новости. Он посоветовал сделать Бритни аборт. В 2002 году пара рассталась, Джастин просто написал Бритни СМС и вычеркнул её из своей жизни.
Из-за этого фанаты Бритни невзлюбили Тимберлейка. Совсем недавно певец выпустил новую песню под названием "Selfish". Несмотря на то, что она набрала много хвалебных комментариев и даже вышла в топ Apple Music, фанаты Бритни не оценили старания.
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У Спирс тоже есть песня 2014 года под названием "Selfish". Ролик с этой песней на YouTube набрал больше миллиона просмотров.
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Фанаты певицы, не простившие Тимберлейка, вывели в топ Apple Music песню Бритни Спирс "Selfish", пододвинув новый трек ненавистного певца.
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