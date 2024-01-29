Фанаты Бритни Спирс умышленно вытолкали из топа Apple Music Тимберлейка

Когда-то Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка называли самой красивой парой Голливуда. Но оказалось, пара рассталась на очень печальной ноте. В 19 лет Бритни Спирс забеременела от Джастина Тимберлейка. Как оказалось, парень не обрадовался новости. Он посоветовал сделать Бритни аборт. В 2002 году пара рассталась, Джастин просто написал Бритни СМС и вычеркнул её из своей жизни.