Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца

Советские песни писались не просто в угоду толпе, как это обычно бывает на эстраде в шоу-бизнесе. За текстами присматривали, они пробуждали в людях добрые эмоции. Да и писали и исполняли их...