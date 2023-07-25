Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца

Советские песни писались не просто в угоду толпе, как это обычно бывает на эстраде в шоу-бизнесе. За текстами присматривали, они пробуждали в людях добрые эмоции. Да и писали и исполняли их настоящие профессионалы.
"На недельку до второго..." - песня в исполнении Игоря Скляра про Комарово, безусловный лидер по популярности у школьников из того, что я слышал.
И, недавно, неожиданно, всплыла песня:
"Учкудук три колодца Защити, защити нас от солнца Ты в пустыне - спасительный круг Учкудук"
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Ее распевал мальчик на электросамокате, наяривая круги вокруг клумбы в Ульяновске.
Поскольку эта песня и у меня у самого застревала в детстве в голове, я решил покопаться в ее истории и смысле.
Учкудук - маленький город в Узбекистане, который был построен в советское время в 50-е.
В этих местах были найдены залежи урана. Материал редкий, в Советском союзе была острая его нехватка. И было решено, не откладывая, освоить новое месторождение.
Учкудук был закрытым объектом, гриф секретности сняли лишь 1979 году.
Здесь сперва основали поселок, а потом повысили до статуса города. В Учкудук стали стекаться высококвалифицированные и опытные кадры - ученые, инженеры, шахтеры. А, непосредственно на добычу урана, отправили заключенных.
В 90-е здесь было найдено еще и золото.
Город продолжает развиваться и в наши дни. Тут работает Навоийский горно-металлургический комбинат, который является одним из крупнейших в мире по производству цветных металлов.
Ну а три колодца - это просто дословный перевод слова "Учкудук" с узбекского.
История же песни такова. В 1981 году советский ансамбль "Ялла", которым руководил узбекский композитор Фаррух Закиров, был в Учкудуке с гастролями.
Закиров вместе с поэтом Юрием Энтиным впечатлялись небольшим городком, который они обошли за полчаса.
Нахлынуло вдохновение и за один день была написана эта песня. И в тот же вечер исполнена! В первый год песню запретили власти - из-за того, что в Учкудуке было много заключенных. Однако вскоре формальность решили отбросить и песня вышла в эфир спустя год.
Песня всем так понравилась, что стала визитной карточкой группы. Музыкантов стали звать на "Песню года". Их стиль назвали "восточным арт-роком".
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Советские песни писались не просто в угоду толпе, как это обычно бывает на эстраде в шоу-бизнесе. За текстами присматривали, они пробуждали в людях добрые эмоции. Да и писали и исполняли их...
Эта песня была популярна не только у школьников, это во-первых.
А во-вторых, это просто веселая песенка, а если слушать внимательно, там просто набор нелепиц: "где качается на дюнах шереметьевский баркас". Дюна - нанос песка. Далее: "И у вас в карельских скалах.... ....будет личный водолаз". Зачем в скалах водолаз? И карельские скалы далековаты от Комарово и от дюн))
Вот только вступление никуда не годится:
"Советские песни писались не просто в угоду толпе, как это обычно бывает на эстраде в шоу-бизнесе. За текстами присматривали, они пробуждали в людях добрые эмоции. Да и писали и исполняли их настоящие профессионалы.
Ага, щас... Потому, наверное, Владимир Высоцкий был глубоко любим всеми и очень нелюбим властями?