Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца

Ее распевал мальчик на электросамокате, наяривая круги вокруг клумбы в Ульяновске.

Поскольку эта песня и у меня у самого застревала в детстве в голове, я решил покопаться в ее истории и смысле.

Учкудук - маленький город в Узбекистане, который был построен в советское время в 50-е.