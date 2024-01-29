В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов

Его подельники тоже были слегка смущены вниманием силовиков.

Как сообщает Телеграм-канал "Оперативные сводки" , ОПГ была создана в августе 2023 года двумя выходцами из Дагестана, которые поняли, что на приграничной территории можно неплохо подзаработать. В местных СМИ жаловались на дороговизну поездок. К примеру, чтобы добраться из Валуйков в Белгород запрашивали 15000 рублей, тогда как по счётчику цена изначально была другой - около 3800 рублей. Ушлые этнобандиты понимали, что военнослужащие порой не постоят за ценой, чтобы добраться до города и ломили цену, а в горадминистрации поясняли, что такси им не подчиняются и для выявления нарушений отправляли в Роспотребнадзор.

Сейчас из трёх задержанных двое отправлены под арест на 2 месяца. При обыске у них были найдены наркотическое вещества. СО ОМВД России по Валуйскому округу возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК России «Вымогательство».