В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов

Бандиты вымогали деньги у водителей такси, а в случае отказа применяли угрозы, физическую силу, отбирали ключи от автомобилей и мешали посадке пассажиров.
Силовики показали кадры жестокого задержания в г. Валуйки (Белгородская область) этнобандитов, занимавшихся вымогательством у местных водителей такси. Члены банды требовали постоянных выплат, обложив "налогом" и официальных таксистов, и тех, кто "калымил" самостоятельно. Несчастные водители должны были отдавать "крышевателям" до 10-25% от предполагаемой стоимости поездки.
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Тех, кто отказывался, - наказывали: портили имущество, били, угрожали.
Вот так, к примеру, некто Расул из числа ОПГ разговаривал с водителями, которых обложил "налогом"
Осторожно, нецензурная лексика!
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А так он
заблеял заговорил, когда понял, что перестал быть пупом земли.
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Его подельники тоже были слегка смущены вниманием силовиков.
Как сообщает Телеграм-канал "Оперативные сводки" , ОПГ была создана в августе 2023 года двумя выходцами из Дагестана, которые поняли, что на приграничной территории можно неплохо подзаработать. В местных СМИ жаловались на дороговизну поездок. К примеру, чтобы добраться из Валуйков в Белгород запрашивали 15000 рублей, тогда как по счётчику цена изначально была другой - около 3800 рублей. Ушлые этнобандиты понимали, что военнослужащие порой не постоят за ценой, чтобы добраться до города и ломили цену, а в горадминистрации поясняли, что такси им не подчиняются и для выявления нарушений отправляли в Роспотребнадзор.
Сейчас из трёх задержанных двое отправлены под арест на 2 месяца. При обыске у них были найдены наркотическое вещества. СО ОМВД России по Валуйскому округу возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК России «Вымогательство».
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Блестяще
=)
Бизнес, это не каждому по плечу ...
Ролик не в тему, но классный...
там другая ситуация
"Ушлые этнобандиты понимали, что ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ порой не постоят за ценой, чтобы добраться до города и ломили цену"