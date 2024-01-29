FISHKINET
Сообщество Криминал 2627 постов • 369 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов

В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов

Автор:
29 января 2024 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Белгородская область   Валуйки   Вымогательство   ФСБ   арест   задержание   крышевание   опг   таксисты   
2133
1
3

Бандиты вымогали деньги у водителей такси, а в случае отказа применяли угрозы, физическую силу, отбирали ключи от автомобилей и мешали посадке пассажиров.

Силовики показали кадры жестокого задержания в г. Валуйки (Белгородская область) этнобандитов, занимавшихся вымогательством у местных водителей такси. Члены банды требовали постоянных выплат, обложив "налогом" и официальных таксистов, и тех, кто "калымил" самостоятельно. Несчастные водители должны были отдавать "крышевателям" до 10-25% от предполагаемой стоимости поездки.



Тех, кто отказывался, - наказывали: портили имущество, били, угрожали.




Вот так, к примеру, некто Расул из числа ОПГ разговаривал с водителями, которых обложил "налогом"



А так он заблеял заговорил, когда понял, что перестал быть пупом земли.


Его подельники тоже были слегка смущены вниманием силовиков.


Как сообщает Телеграм-канал "Оперативные сводки" , ОПГ была создана в августе 2023 года двумя выходцами из Дагестана, которые поняли, что на приграничной территории можно неплохо подзаработать. В местных СМИ жаловались на дороговизну поездок. К примеру, чтобы добраться из Валуйков в Белгород запрашивали 15000 рублей, тогда как по счётчику цена изначально была другой - около 3800 рублей. Ушлые этнобандиты понимали, что военнослужащие порой не постоят за ценой, чтобы добраться до города и ломили цену, а в горадминистрации поясняли, что такси им не подчиняются и для выявления нарушений отправляли в Роспотребнадзор.


Сейчас из трёх задержанных двое отправлены под арест на 2 месяца. При обыске у них были найдены наркотическое вещества. СО ОМВД России по Валуйскому округу возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК России «Вымогательство».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Белгородская область   Валуйки   Вымогательство   ФСБ   арест   задержание   крышевание   опг   таксисты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
сеньор Леонсио Час назад
Хватит уже с этим говном церемониться! Надо чтобы они в тюрьме не на нарах валялись весь день, а получали специальность, и норму выполняли, а если не могут или не хотят, чтобы принудительно участвовали в онлайн шоу Голод, или выполняли задания, которые им донатеры назначат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
4k
poбт 2 секунды назад
если таксистов не крышевать, они сами себя закрышуют
ну не могут они по другому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Минуту назад
Я не пойму только, почему таксисты не наломали им ребра сами? Собрались бы и вломили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Андрей 7 минут назад
Как вас задержали?
Блестяще
=)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Посейдон 13 минут назад
Жестко это если зубы разбросаны по асфальту, задержанные описались, обкакались от страха и это только начало задержания. А продемонстрированное насилие макак пугает не сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 13 минут назад
3.14дарасня, недавно откинувшаяся видимо, либо шныри, у нормальных людей на это не стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
744
Александр Шевченко 14 минут назад
Хотели пойти по пути яндекса , но что-то пошло не так ... не те специалисты по привлечению работников и сбору комиссии, нет клиентоориентированности да и налоги поди не платили ...
Бизнес, это не каждому по плечу ...

Ролик не в тему, но классный...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat 24 минуты назад
мне термин понравился: "Этнобандиты", его даже можно в уголовный кодекс ввести: Этнобандиты - ОПГ организованная по национальному признаку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий Полчаса назад
Это повязали кто подвернулся, на деле их гораздо больше. Сейчас переждут и опять за старое.Это ОПГ под руководством их сообщества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
AzuveR Полчаса назад
Мало чуркабесов озвездюлили. Надеюсь в СИЗО оформят,как надо. Огуевшие твари,думали ,что можно как в 90х беспределить. Хрен угадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator Полчаса назад
Смешно. По блату для вояк прижали этих дагов, а всё остальное также осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PbIBOK 37 минут назад
Вот этих сук (другого названия для этих выбл@дков нет) надо в Батайск, на кирпичный завод. В работу, пожизненно!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
alertol 51 минуту назад
Нельзя создать прибыльную ОПГ не имея крыши среди ментов (чем выше рангом тем лучше) когда уже это народ будет понимать. Не занесли, идите в тюрьму, всё настолько просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 56 минут назад
Очередное черножопье, не желающее честно работать. Кайло им в руки и за Полярный круг, пусть отрабатывают, пока не сдохнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 56 минут назад
обезьяны чертовы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 Час назад
Теперь скулящая шалава и сучка заедет на нары)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий Час назад
Опять обезьянье племя не желающее работать, но "ми дэньга лубим"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев Час назад
и снова бандерлоги с юга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215222



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства
Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского...
Набирающие популярность в сообществах
На 98% территории Монголии никто не живет
На 98% территории Монголии никто не живет
Одна подлодка против всех. История рейда на Дарданеллы
Одна подлодка против всех. История рейда на Дарданеллы
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#машина#новости#автомир#милота#Россия#позитив#природа
#животные#Юмор#Прикол#автомобили#СССР#аварии#авто аварии#искусство#соцсети#Спасение
#в мире#история#полиция#забавно#факты#ДТП#собака#кино#Ynews#добро
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Владелец ломбарда в Омске организовал канал по пересылке золота из Якутии Владелец ломбарда в Омске организовал канал по пересылке золота из Якутии "Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой "Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий Силовики задержали пятерых мужчин, пытавшихся купить и вывезти за границу радиоактивный цезий

На что жалуетесь?

Вернуться