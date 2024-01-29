Нью-Дели обстреливают из пушек, чтобы спасти город

Индийская столица большую часть дней в году покрыта густой смоговой дымкой, в которой порой и птицам трудно летать. В 2022 году воздух города признали САМЫМ ГРЯЗНЫМ В МИРЕ.

Раньше такое было в Китае, но там с бедой более менее справились. Больше чистый воздух в баллонах и противогазах не продают.

Индия не отрицает проблемы. Само правительство говорило, что «В Дели теперь хуже, чем в аду». Однако менять что-то не торопится. Вместо переноса производств пока придумывает все новые и новые идеи, например – ограничивать движение по улицам дизельных транспортных средств. Все это помогает лишь временно.