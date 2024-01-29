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Нью-Дели обстреливают из пушек, чтобы спасти город

Нью-Дели обстреливают из пушек, чтобы спасти город

Автор:
29 января 2024 08:58
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   Нью-Дели   город   грязь   пушки   факты   фото   экология   
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Нью-Дели, пожалуй, самый грязный и токсичный город Индии. Жить там уже практически невозможно, особенно приезжим. Индия придумала свои способы борьбы за чистоту воздуха. И… направила на город пушки!

Это специальные антисмоговые пушки – гигантский водяной пистолет, который очищает воздух и сбивает тяжелую взвесь из воздуха.

Индийская столица большую часть дней в году покрыта густой смоговой дымкой, в которой порой и птицам трудно летать. В 2022 году воздух города признали САМЫМ ГРЯЗНЫМ В МИРЕ.

Раньше такое было в Китае, но там с бедой более менее справились. Больше чистый воздух в баллонах и противогазах не продают.

Индия не отрицает проблемы. Само правительство говорило, что «В Дели теперь хуже, чем в аду». Однако менять что-то не торопится. Вместо переноса производств пока придумывает все новые и новые идеи, например – ограничивать движение по улицам дизельных транспортных средств. Все это помогает лишь временно.

Тем более в зимние месяцы начинаются различные религиозные фестивали, на которых запускают петарды и сжигают чучела, что делает нахождение в некоторых районах для туристов просто невыносимым.

Антисмоговые пушки Нью-Дели применяет еще с 2017 года.

Принцип работы простой, мелко распыленная в воздухе вода абсорбирует и прибивает к земле летающие в воздухе вредные частицы. Это не просто помогает сделать видимость лучше, но и снизить нагрузку на легкие.

Вода из таких пушек распыляется через пропеллеры под высоким давлением, так что частицы воды очень маленькие - 50-100 микрон.

По сути это «более эффективный дождь», ведь капли дождя гораздо больше. Потому и распыления, чтобы сбить весь смог, нужно меньше, чем дождя.

Хотя пушка выстреливает в воздух на высоту в 45 метров, а за минуту может распылять до 100 литров. В других странах их применяют для того, чтобы прибить быстро пыль при сносе крупных зданий посреди города.

И что, в Нью-Дели есть от них толк?

Экологи говорят, что это как припарки на отрезанную ногу. На пару часов вредные примеси упадут на землю, но если вредные производства все еще работают – к вечеру уровень загрязнения будет точно такой же.

Изначально они и придуманы были от временной пыли от стройки и снова зданий. Так что решение Индии применять пушки выглядит… сомнительным?

Но хотя бы жалеют население и хоть чем-то облегчают ему жизнь.

Тем более очистить так воздух можно на стадионе, например, куда не надует из другого района города смога. А машин на покрытие абсолютно всего города у Индии, конечно же, не хватает.

Но есть у такой пушки и скрытые плюсы – это одновременно мойка тротуаров и снижение температуры на улицах. Детишки от такого дождика просто в восторге.

Как считаете, последует ли Индия путем Китая и очистит воздух? Или у нее свой путь?


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Метки: Индия   Нью-Дели   город   грязь   пушки   факты   фото   экология   
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5  комментариев
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6k
livaneth Час назад
А вот этот ритуал имеет хоть какой-то практический смысл?
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1k
raael13 56 секунд назад
Они тысячи лет живут в говне, привыкли.
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8k
Лещ Полчаса назад
По моему от такой повышенной влажности только быстрее всякая вирусня передаваться будет и прочие болезни легких.
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