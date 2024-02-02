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Женские обсуждения на форумах, от которых мурашки по коже

Женские обсуждения на форумах, от которых мурашки по коже

Автор:
02 февраля 2024 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: девушки обсуждают   женский форум   женщины   интересно   соцсети   форумы   фото   
1568
14

Женщины часто обсуждают то, о чём мужчины даже не догадываются. Мы заглянули в популярные запросы, которые сводят рот от смеха и нелепости.

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Метки: девушки обсуждают   женский форум   женщины   интересно   соцсети   форумы   фото   
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4  комментария
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24k
сеньор Леонсио 55 минут назад
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6k
Харон Полчаса назад
Кто о чём, а КУКУ о ипанутых.
Видно очень близка эта тема.
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8k
Pravednik84 48 минут назад
Комментарий к фото
Даже я, парень, признаю красоту Джигурды, и голос тоже красивый, правда лучше не слушать ЧТО он говорит. Там дурка полная.
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