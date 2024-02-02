Женские обсуждения на форумах, от которых мурашки по коже

1568
14
Женщины часто обсуждают то, о чём мужчины даже не догадываются. Мы заглянули в популярные запросы, которые сводят рот от смеха и нелепости.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Вопрос дня: какую фразу можно сказать во время интима и наряжая ёлку
- Пользователи поделились своими "пунктиками", которые остальным кажутся странными
- 14 историй про то, что женщины готовы терпеть ради красоты
- Особенности внешности женщин, которые считаются стандартами красоты в разных странах
- "Отпинала полотенце": люди рассказали, как абьюзят вещи
Новости партнёров
реклама
Видно очень близка эта тема.