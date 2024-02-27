Пара два года скрывала покупку дома от родственников

Покупка дома — всегда важное событие. Часто его хочется разделить с самыми близкими. Однако, не все хотят, чтобы родственники заваливались к ним в гости — и они даже готовы годами скрывать то, что купили дом. Пользовательница форума под ником Low_Muffin поделилась такой историей, и набрала тысячи лайков.
Пользовательница форума Reddit под ником Low_Muffin_292283 поделилась историей, которая набрала огромное количество лайков и комментариев. Девушка рассказала, что однажды они с мужем задумались о покупке загородного дома у озера — и рассказали об этом родственникам.
"Несколько лет назад мы с мужем рассказали родственникам, что хотим купить загородный дом у озера. В нашей стране почти все живут в квартирах, поэтому все были очень рады. Моя мама сразу решила, что устроит во дворе нашего дома огород. Сестра мужа сказала, что она сможет привозить туда детей на лето. Моя сестра начала говорить о семейных пикниках. Брат мужа "пошутил", что это будет хорошее место для пьянок по выходным," — написала девушка.
Они с мужем были в ужасе, узнав о "планах" родственников на дом, который они вообще ещё не купили. Супруги не хотели ничего подобного — а мечтали о тихом месте, в котором смогут наконец отдохнуть, обустроить всё по своему вкусу, растить детей вдали от "семейной суеты". В итоге они купили дом, но решили соврать родственникам об этом:
"Мы решили сказать им, что сделка сорвалась, и дома не будет. В конце концов, это даже не их дело. Дом покупали только мы, и они тут ни при чём. Мы не обязаны сообщать им об этом. Рассказали о покупке только лучшим друзьям, с которыми бывали там на выходных," — продолжила автор поста.
Однако, два года спустя правда всё же вскрылась: сестра девушки узнала о том, что у них есть дом, из соцсетей.
"Прошло два года, и недавно моя сестра случайно узнала об этом доме, потому что один из моих друзей выложил оттуда фотографию. Теперь наши семьи в ярости. Многие родственники не хотят с нами разговаривать, пока мы не скажем им адрес. Моя мама даже попросила запасные ключи. Это именно то, чего мы так старались избежать," — рассказала девушка.
Пара начала сомневаться, как им поступить, и даже попросила совета на форуме. Часть юзеров посоветовала не давать назойливым родственникам никаких адресов, и дальше жить спокойной жизнью в новом доме. Другие написали, что им нужно было всё-таки не лгать, а сообщить о покупке дома — но сразу же обозначить свои границы. А как бы поступили вы?
Источник: — переведено специально для fishki.net
"Там", это основное место проживания, что косвенно следует и из поста.
И получается - два года дистанционного общения и при этом претензии на приглашение в гости при таком посредственном общении?
Тогда тут вопросы и к авторам, не имеющим своего мнения, позиции и авторитета в своем же доме.
А устраивать из моего домика и участка развлекаловку и бесплатную баню и мангал, нунахер. Если я приглашаю то пожалуйста, и баня и мангал и рыбалка, если хочется теще пару грядок- пожалуйста, но сама с ним занимайся, в ночи ехать и поливать не проси.
А так просто приехать и как у себя дома пользоваться моим домом, нет, спасибо, дорогое удовольствие.
Разговаривают два мужика:
-Купи машину!
-Зачем?
- Ну покатаемся!
- А ты женись тогда!
Дача есть. Тещи и жены... и там они рулит, а я работаю ))
Никакие планы по планированию не сработали, засадили хаотично весь участок не пойми как.
А я вижу дачу как у некоторых моих знакомых. Все травкой засажено, несколько деревьев и пара грядок в бетоне.
Домик для отдыха...
На тещиной же даче, там все вот так как скажут теща и жена ))) Всякие овощи вокруг, которые если честно нахрен не нужны. Ибо, осенью, когда они и в магазинах копейки, у нас есть, а потом один хрен покупаем...
В общем это не дача а огород...
Надо было дураку купить еще участок и сделать его по своему разумению, и гнать взашей любительниц посадить воооот там петрушку, а вот там лучок ))
"Совет" был чисто риторический в данном случае.
Я сам к себе его применил лишь после первого брака - причем достаточно мягко и успешно.
Тебе остается лишь "лавировать между капель"
И что мне нравится, хобби, которое дает на жизнь зарабатывать.
Хуже нет работы, когда на часы смотришь, когда же домой. А тут наоборот, звонит жена и говорит, ты когда домой, глядь, а время то! А ты вроде как еще это не сделал и то не закончил... А уже темнеет...
Домой идешь и думаешь, когда же завтра???
А ИХ-ТО КАКОЕ ДЕЛО, если они там вообще никаким боком?
Может мне ещё и женой с родственниками делиться?