FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6249 постов • 1288 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Пара два года скрывала покупку дома от родственников

Пара два года скрывала покупку дома от родственников

Автор:
27 февраля 2024 21:38
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   дом   жилье   забавно   истории   история   люди   неожиданно   покупка дома   
3065
4

Покупка дома — всегда важное событие. Часто его хочется разделить с самыми близкими. Однако, не все хотят, чтобы родственники заваливались к ним в гости — и они даже готовы годами скрывать то, что купили дом. Пользовательница форума под ником Low_Muffin поделилась такой историей, и набрала тысячи лайков.

Пользовательница форума Reddit под ником Low_Muffin_292283 поделилась историей, которая набрала огромное количество лайков и комментариев. Девушка рассказала, что однажды они с мужем задумались о покупке загородного дома у озера — и рассказали об этом родственникам.


"Несколько лет назад мы с мужем рассказали родственникам, что хотим купить загородный дом у озера. В нашей стране почти все живут в квартирах, поэтому все были очень рады. Моя мама сразу решила, что устроит во дворе нашего дома огород. Сестра мужа сказала, что она сможет привозить туда детей на лето. Моя сестра начала говорить о семейных пикниках. Брат мужа "пошутил", что это будет хорошее место для пьянок по выходным," — написала девушка.

Они с мужем были в ужасе, узнав о "планах" родственников на дом, который они вообще ещё не купили. Супруги не хотели ничего подобного — а мечтали о тихом месте, в котором смогут наконец отдохнуть, обустроить всё по своему вкусу, растить детей вдали от "семейной суеты". В итоге они купили дом, но решили соврать родственникам об этом:


"Мы решили сказать им, что сделка сорвалась, и дома не будет. В конце концов, это даже не их дело. Дом покупали только мы, и они тут ни при чём. Мы не обязаны сообщать им об этом. Рассказали о покупке только лучшим друзьям, с которыми бывали там на выходных," — продолжила автор поста.


Однако, два года спустя правда всё же вскрылась: сестра девушки узнала о том, что у них есть дом, из соцсетей.


"Прошло два года, и недавно моя сестра случайно узнала об этом доме, потому что один из моих друзей выложил оттуда фотографию. Теперь наши семьи в ярости. Многие родственники не хотят с нами разговаривать, пока мы не скажем им адрес. Моя мама даже попросила запасные ключи. Это именно то, чего мы так старались избежать," — рассказала девушка.

Пара начала сомневаться, как им поступить, и даже попросила совета на форуме. Часть юзеров посоветовала не давать назойливым родственникам никаких адресов, и дальше жить спокойной жизнью в новом доме. Другие написали, что им нужно было всё-таки не лгать, а сообщить о покупке дома — но сразу же обозначить свои границы. А как бы поступили вы?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Жизнь   Разное   дом   жилье   забавно   истории   история   люди   неожиданно   покупка дома   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
Прораб 2 часа назад
Когда 15 лет назад умерла тётка моей матери и оставила мне двушку в подмосковном Красногорске, то внезапно - Я узнал, что у меня, есть огромная родня(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 2 минуты назад
"Загородный дом", в основном только у нас ассоциируется с "дачей", где живут наездами.
"Там", это основное место проживания, что косвенно следует и из поста.
И получается - два года дистанционного общения и при этом претензии на приглашение в гости при таком посредственном общении?
Тогда тут вопросы и к авторам, не имеющим своего мнения, позиции и авторитета в своем же доме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
pitt silver 11 минут назад
После того как мы с женой построили дом, то у нас наоборот много родственников отпало. Не общаются с нами вот уже несколько лет. Может зависть, а может какая то обида. Хз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Полчаса назад
Если серьёзно, то я не против гостей на своей даче, места много, могу и под грядки место выделить, и переночевать пустить, но это должны быть люди, которым я сам рад у себя на даче.
А устраивать из моего домика и участка развлекаловку и бесплатную баню и мангал, нунахер. Если я приглашаю то пожалуйста, и баня и мангал и рыбалка, если хочется теще пару грядок- пожалуйста, но сама с ним занимайся, в ночи ехать и поливать не проси.
А так просто приехать и как у себя дома пользоваться моим домом, нет, спасибо, дорогое удовольствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел Полчаса назад
Скорость с которой родственники и соседи строят планы на ваше имущество и ресурсы- впечатляет. Думаю у всех жителей городов имеющих родню в просто ушлых знакомых из деревни или просто "простых и не замысловатых " сталкивались с "мой сан/дочь поживет у вас немного, пока квартиру свою не купит , ну вы ведь поможете " и "одолжите по пользоваться вашими . . . ""организуй развлечение моим детям "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Полчаса назад
Вспомнил старый престарый анекдот, прям в тему:

Разговаривают два мужика:
-Купи машину!
-Зачем?
- Ну покатаемся!
- А ты женись тогда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 43 минуты назад
" Многие родственники не хотят с нами разговаривать," - так это же замечательно. Тоже мне проблема - блохи и глисты объявили бойкот собаке которая ест таблетки от паразитов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Allmaster 2 часа назад
Вот моя нерешительность привела к моей ненависти к даче.
Дача есть. Тещи и жены... и там они рулит, а я работаю ))
Никакие планы по планированию не сработали, засадили хаотично весь участок не пойми как.
А я вижу дачу как у некоторых моих знакомых. Все травкой засажено, несколько деревьев и пара грядок в бетоне.
Домик для отдыха...
На тещиной же даче, там все вот так как скажут теща и жена ))) Всякие овощи вокруг, которые если честно нахрен не нужны. Ибо, осенью, когда они и в магазинах копейки, у нас есть, а потом один хрен покупаем...
В общем это не дача а огород...
Надо было дураку купить еще участок и сделать его по своему разумению, и гнать взашей любительниц посадить воооот там петрушку, а вот там лучок ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
3
Виталий Фокша Allmaster 15 минут назад
Рано батенька,рано.Мне под 70,а все с напильничками,да моторчиками играюсь,хотя дом полная чаша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 2 часа назад
В чем проблема? Пусть приезжают, но только по приглашению и соблюдая правила хозяев. Иначе больше не пригласят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник 2 часа назад
ЦИТАТА: "...родственники не хотят с нами разговаривать, пока мы не скажем им адрес..."
А ИХ-ТО КАКОЕ ДЕЛО, если они там вообще никаким боком?
Может мне ещё и женой с родственниками делиться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина 2 часа назад
Нужно сообщить родственникам, что дом не куплен, а в аренде. И есть ОЧЕНЬ СТРОГИЕ ПРАВИЛА по его эксплуатации и БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ при нарушении этих правил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
ruslan d 2 часа назад
Я бы вообще не сказал ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106876



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде
Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде
Набирающие популярность в сообществах
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#интересно#кино#ДТП#Автовсячина#Китай#Россия#улыбнуло
#Юмор#автомобили#позитив#люди#факты#забавно#фильм#милота#нападение#Разное
#животные#автомир#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#дети#природа#США#Реакция
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии Мужчина уже 20 лет пытается получить свой выигрыш в лотерею Мужчина уже 20 лет пытается получить свой выигрыш в лотерею В США арестовали учительницу, которая держала дома 309 животных В США арестовали учительницу, которая держала дома 309 животных Учёный утверждает, что понимает язык животных Учёный утверждает, что понимает язык животных Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье Парень подал в суд на 27 женщин, с которыми встречался Парень подал в суд на 27 женщин, с которыми встречался

На что жалуетесь?

Вернуться