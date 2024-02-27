Пара два года скрывала покупку дома от родственников

Они с мужем были в ужасе, узнав о "планах" родственников на дом, который они вообще ещё не купили. Супруги не хотели ничего подобного — а мечтали о тихом месте, в котором смогут наконец отдохнуть, обустроить всё по своему вкусу, растить детей вдали от "семейной суеты". В итоге они купили дом, но решили соврать родственникам об этом:

"Мы решили сказать им, что сделка сорвалась, и дома не будет. В конце концов, это даже не их дело. Дом покупали только мы, и они тут ни при чём. Мы не обязаны сообщать им об этом. Рассказали о покупке только лучшим друзьям, с которыми бывали там на выходных," — продолжила автор поста.