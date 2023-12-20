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«Придётся их запрещать»: в Госдуме заявляют, что россиян вербуют в видеоиграх и хотят с этим бороться

«Придётся их запрещать»: в Госдуме заявляют, что россиян вербуют в видеоиграх и хотят с этим бороться

Автор:
20 декабря 2023 16:12
Сообщество : Жить в России
Метки: monitoring   Анатолий Вассерман   Госдума   Цензура   видеоигры   геймер   депутат   запрет   
2105
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Ярче всех выступил известный депутат Анатолий Вассерман.

Ещё в августе этого года председатель совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нужно плотно заняться видеоиграми. Дать им юридическую оценку и посмотреть, что за смыслы они несут и закладывают в голову юного поколения. Да и не только юного: в России и в мире, средний возраст геймера перевалил за 30 лет. Раньше в «игрушки» рубились дети и подростки, теперь - у большей половины любителей виртуальных развлечений есть борода и жена с ребёнком.

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Фадеев добавил, что если в играх есть что-то дурное и незаконное - тогда их надо запрещать:

Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещенных книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги.

На вчерашнем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным тоже обсуждали видеоигры. По итогу беседы, глава государства поручил:

Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Заодно - активно развивать российские игры и поддерживать разработчиков. Пока на этом участке известны, пожалуй, лишь контора, собирающая игру историческую RPG «Смута». Наш ответ Ведьмаку 3 с сотнями миллионами рублей государственного финансирования.

Но тут многое будет зависеть от того, что у разработчиков получится. Если выйдет хит, тогда будущее у отечественной игровой индустрии станет очень даже неплохим. А если как обычно, тогда щедрые бюджеты могут урезать.

А сегодня видеоиграми озаботились в Госдуме. Сделал это известный знаток и обладатель жилетки с сотней карманов - Анатолий Вассерман. Он сообщил, что в западных играх нередко продвигают русофобский контент. Парламентарий не считает запрет лучшим решением, но если другого выхода не будет - такие игрульки могут и «зачистить»:

Дело в том, что в некоторых играх нарушаются российские законы об информации и защите информации. Кроме того, есть игры, которые явно заточены против россиян, то есть продвигается «русофобский контент». Недавно сообщалось, что в иностранных видеоиграх радикалы вербуют россиян, даже школьников, предлагая различные вознаграждения. Чтобы разобраться в этой проблеме, нужно серьезно изучить ситуацию.

Если подобные правонарушения будут выявлены, а ограничения и всеобщая осведомленность не помогут улучшить ситуацию, возможно, придется игры запрещать. Хотя запрет практически всегда худшее решение. Потому что, как говорится, запретный плод всегда сладок. Я надеюсь, что эта ситуация поспособствует развитию отечественных видеоигр, чтобы у граждан возрастал интерес к российской продукции.

К мониторингу и постоянному учету финансовых операций в видеоиграх привлекут публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Будет ли она анализировать «содержащуюся в играх информацию» или этим займётся другая контора - пока неизвестно.

Источник:

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Метки: monitoring   Анатолий Вассерман   Госдума   Цензура   видеоигры   геймер   депутат   запрет   
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38  комментариев
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18k
Мистер Фикс 2 часа назад
Конечно.
Других проблем нет.
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16k
Дядюшка Ау 6 минут назад
Да...едрена вошь. Чтоб 2 раза не вставать. Требую запретить читеров в сетевых играх. А то вообще уже...
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55k
turyst 17 минут назад
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3k
Daimos 18 минут назад
Надо просто у людей забрать выходные дни и увеличить часы рабочих смен. Тогда им некогда будет играть в эти западные жестокие игры и смотреть эти пропагандистские зарубежные фильмы.
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55k
turyst 19 минут назад
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392
Dmitry 23 минуты назад
эти господа уже не реально задолбали
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16k
Kostick 24 минуты назад
пора уже ввести запрет на запреты. и запретить запрещающих.
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362
Александр Шевченко Полчаса назад
Очнулась кучка дегенератов, ежедневно выходят сотни игр, как для мобильника, ПК, консолей, осваивают виртуал. И во всём этом куча доната, т.е. прибыли и налогов, но всё идёт мимо кассы дай бог где-то НДС возьмут, а прибыль и акцизы никак не пришьешь, вот и нет им покоя ... ну а российский рынок игр - доли % от мирового, те же айти компании более менее серьёзные типа gaijin давно ге резиденты РФ, так мини представительства оставили для РФ комьюнити.

Р.С. Пример Дурова очень показателен, не нужны государству независимые транс национальные компании с миллиардами оборотами, это непонятно и опасно (а эмиратам очень оказалось нужен). Хотя телега наверное единственный успешный продукт РФ мирового уровня, который обскакал всех других конкурентов, а оставленный ВК тихо загибается на РФ рынке, отжали молодцы - да вот толку то дать не смогли.
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209
ruslan d 40 минут назад
Ох , чую, пора собирать коллекцию
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1k
Фидель 41 минуту назад
У девственника моча в голову ударила или в карманах для диска с игрой нет места.
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18k
Сергей 42 минуты назад
Вот "Смута" якобы игра патриотическая... А там за поляков можно играть? И выиграть? Какой, к псам, тогда "патриотизм"?
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209
ruslan d Сергей 22 минуты назад
Краткая информация из свежей сессии вопросов и ответов по игре:

В игре не будет спутников;

Все сюжетные события в игре разворачиваются в течение одного года;

Нельзя будет отыгрывать злодея и убивать мирных жителей. Юрий Милославский положительный персонаж, а не злодей, убивать мирных жителей против его взглядов;

Нецензурной лексики в "Смуте" не будет;

Вариативность будет влиять только на геймплей, но не сюжет;

Будет выбор уровней сложности;

Верховая езда будет, но сражения только пешие;

В игре будут отсылки к мемам и пасхалки, а так же юмор;

В игре не будет повторяющихся заданий в стиле захватов вышек/лагерей или сбора предметов;

Процесс перезарядки в бою будет автоматическим, но количество выстрелов на бой будет ограничено;

Охоты, рыбалки, торговли и классического лута не будет;

Игра планируется на 40 часов прохождения;

Мультиплеера не будет;

Посещение зданий будет возможно только по квестам.

Поддержка модов, из-за нехватки ресурсов, пока что не планируется;

Разработчики подчеркнули, что мир будет лишь частично открытый, в рамках отдельных локаций.
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209
ruslan d Сергей 21 минуту назад
Вроде это инфа от разрабов
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2k
Shurovik 44 минуты назад
Один раз уже обгадились с законом про "ключи шифрования" (никто не мог объяснить, что же это такое, но за закон голосовали...). Мало или понравилось?
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2k
Pinhead 49 минут назад
Был же на западе скандал, когда детей в донатной помойке вербовали наркоту носить. А им за это на акк денежку кидали. А попался на педофилии этот "гений"
Так что донатные помойки давно пора запрещать.
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5k
Lexx 51 минуту назад
Короче, будем играть в "крестики-нолики", "тетрис" и раскладывать "косынку".
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38k
russger 58 минут назад
Запретить игры? Очередной бред про запреты. Я годами рубился в НФС, но так и не стал гонщиком. Я годами играл в ГТА СА но так и не стал негром. Я годами рубился в "линейку", но так и не получилось у меня стать СпеллСингером. Может не в играх дело?
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209
ruslan d russger 36 минут назад
Дело не в том что не получилось , а в том что не пытался , потому что с головой дружишь , но так не у всех ... Про запрет думаю, что чушь полная , помимо игр , с таким подходом, можно и фильмы и книги запрещать... и много чего еще .
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506
no. Час назад
кто им там в эту их думу траву такую приносит?
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88
Dmitry N Час назад
В чатах онлайн видео игр и наркоту продают)
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50k
Элек Мек Час назад
Толику 72 годика,пора бы на отдых,на пенсию.
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471
Thor Steiner Элек Мек Минуту назад
Он в Думе и отдыхает.
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34k
Korolev Час назад
Побольше запретов, хороших и разных!
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13k
Владимир 2 часа назад
Да вчера меня завербовали мочить терористов, а потом терористы завербовали меня мочить контртеррористов. Я в КС играл
в Думу по объявлению набирают? Или по самому низкому IQ?
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2k
Илья 2 часа назад
Давайте запретим Госдуму
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