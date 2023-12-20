«Придётся их запрещать»: в Госдуме заявляют, что россиян вербуют в видеоиграх и хотят с этим бороться

Ярче всех выступил известный депутат Анатолий Вассерман.
Ещё в августе этого года председатель совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нужно плотно заняться видеоиграми. Дать им юридическую оценку и посмотреть, что за смыслы они несут и закладывают в голову юного поколения. Да и не только юного: в России и в мире, средний возраст геймера перевалил за 30 лет. Раньше в «игрушки» рубились дети и подростки, теперь - у большей половины любителей виртуальных развлечений есть борода и жена с ребёнком.
Фадеев добавил, что если в играх есть что-то дурное и незаконное - тогда их надо запрещать:
Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещенных книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги.
На вчерашнем совещании с президентом РФ Владимиром Путиным тоже обсуждали видеоигры. По итогу беседы, глава государства поручил:
Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Заодно - активно развивать российские игры и поддерживать разработчиков. Пока на этом участке известны, пожалуй, лишь контора, собирающая игру историческую RPG «Смута». Наш ответ Ведьмаку 3 с сотнями миллионами рублей государственного финансирования.
Но тут многое будет зависеть от того, что у разработчиков получится. Если выйдет хит, тогда будущее у отечественной игровой индустрии станет очень даже неплохим. А если как обычно, тогда щедрые бюджеты могут урезать.
А сегодня видеоиграми озаботились в Госдуме. Сделал это известный знаток и обладатель жилетки с сотней карманов - Анатолий Вассерман. Он сообщил, что в западных играх нередко продвигают русофобский контент. Парламентарий не считает запрет лучшим решением, но если другого выхода не будет - такие игрульки могут и «зачистить»:
Дело в том, что в некоторых играх нарушаются российские законы об информации и защите информации. Кроме того, есть игры, которые явно заточены против россиян, то есть продвигается «русофобский контент». Недавно сообщалось, что в иностранных видеоиграх радикалы вербуют россиян, даже школьников, предлагая различные вознаграждения. Чтобы разобраться в этой проблеме, нужно серьезно изучить ситуацию.
Если подобные правонарушения будут выявлены, а ограничения и всеобщая осведомленность не помогут улучшить ситуацию, возможно, придется игры запрещать. Хотя запрет практически всегда худшее решение. Потому что, как говорится, запретный плод всегда сладок. Я надеюсь, что эта ситуация поспособствует развитию отечественных видеоигр, чтобы у граждан возрастал интерес к российской продукции.
К мониторингу и постоянному учету финансовых операций в видеоиграх привлекут публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Будет ли она анализировать «содержащуюся в играх информацию» или этим займётся другая контора - пока неизвестно.
Источник:
- В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA
- Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги
- В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот
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- Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей
Других проблем нет.
Р.С. Пример Дурова очень показателен, не нужны государству независимые транс национальные компании с миллиардами оборотами, это непонятно и опасно (а эмиратам очень оказалось нужен). Хотя телега наверное единственный успешный продукт РФ мирового уровня, который обскакал всех других конкурентов, а оставленный ВК тихо загибается на РФ рынке, отжали молодцы - да вот толку то дать не смогли.
В игре не будет спутников;
Все сюжетные события в игре разворачиваются в течение одного года;
Нельзя будет отыгрывать злодея и убивать мирных жителей. Юрий Милославский положительный персонаж, а не злодей, убивать мирных жителей против его взглядов;
Нецензурной лексики в "Смуте" не будет;
Вариативность будет влиять только на геймплей, но не сюжет;
Будет выбор уровней сложности;
Верховая езда будет, но сражения только пешие;
В игре будут отсылки к мемам и пасхалки, а так же юмор;
В игре не будет повторяющихся заданий в стиле захватов вышек/лагерей или сбора предметов;
Процесс перезарядки в бою будет автоматическим, но количество выстрелов на бой будет ограничено;
Охоты, рыбалки, торговли и классического лута не будет;
Игра планируется на 40 часов прохождения;
Мультиплеера не будет;
Посещение зданий будет возможно только по квестам.
Поддержка модов, из-за нехватки ресурсов, пока что не планируется;
Разработчики подчеркнули, что мир будет лишь частично открытый, в рамках отдельных локаций.
Из серии-"-Были у нас на днях Ивановы в гостях.Так по уходу недосчитался серебряной ложки из сервиза.Не,ложка вчера нашлась у рукомойника.Но осадочек всё таки остался......."
Так что донатные помойки давно пора запрещать.
А этот, как его, модерн варфайр. Возьмёшь пулемёт и пойдёшь в Шереметьево косить гражданских? -_-