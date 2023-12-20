«Придётся их запрещать»: в Госдуме заявляют, что россиян вербуют в видеоиграх и хотят с этим бороться

Заодно - активно развивать российские игры и поддерживать разработчиков. Пока на этом участке известны, пожалуй, лишь контора, собирающая игру историческую RPG «Смута». Наш ответ Ведьмаку 3 с сотнями миллионами рублей государственного финансирования.

Но тут многое будет зависеть от того, что у разработчиков получится. Если выйдет хит, тогда будущее у отечественной игровой индустрии станет очень даже неплохим. А если как обычно, тогда щедрые бюджеты могут урезать.