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У пенсионера пропал любимец - аллигатор по кличке Уолли

У пенсионера пропал любимец - аллигатор по кличке Уолли

Автор:
03 мая 2024 08:26
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   аллигатор   животные   история   кража   уолли   
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Домашний аллигатор пропал в Джорджии, США, где гостил его хозяин. Джои Хенни считает, что знаменитого любимца украли.

Житель Джонстауна, штат Пенсильвания, опубликовал пост на странице рептилии в TikTok, где взмолился о помощи.

"Между 4:30 и 7 утра кто-то пробрался на участок и украл Уолли", - рассказал Хенни в ролике, опубликованном в субботу.

"Его вытащили из вольера, когда мы были в гостях у друзей в Джорджии. Нам нужна любая помощь, чтобы вернуть моего малыша".

Хенни, который называет себя "папой Уолли", забрал 14-месячного аллигатора из центра спасения в 2015 году.

В 2019 году в интервью Philadelphia Inquirer он признался, что животное помогло ему справиться с депрессией после смерти близких друзей.

По словам хозяина, 10-летний Уолли - нежный гигант, который никогда не пытался никого укусить и может чувствовать эмоции людей.

Страницы аллигатора в социальных сетях заполнены видеороликами и фотографиями, на которых люди обнимают его, как маленького ребёнка, прижимаются к нему и даже целуют. Американец часто привозит необычного питомца на встречи и детские дни рождения, где он позирует для фотосессий.

В Департаменте природных ресурсов Джорджии сообщили, что 21 апреля один из жителей района Брансуик сообщил о "надоедливом аллигаторе", на вызов приехал специалист и поймал хищника. Аллигатора "выпустили в отдалённом месте", добавили в ведомстве.

Мужчина считает, что его любимца выкрали, чтобы разыграть ничего не подозревающих домовладельцев.

В штате Джорджия аллигаторов нельзя держать в качестве домашних животных, но в Пенсильвании, где живут Уолли и Хенни, такого запрета нет.

"Уолли совершенно не похож [на других аллигаторов]. Таких, как он, больше нет", - пожаловался расстроенный Хенни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомец   аллигатор   животные   история   кража   уолли   
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Fuchsia
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