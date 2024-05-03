У пенсионера пропал любимец - аллигатор по кличке Уолли

Домашний аллигатор пропал в Джорджии, США, где гостил его хозяин. Джои Хенни считает, что знаменитого любимца украли.
Житель Джонстауна, штат Пенсильвания, опубликовал пост на странице рептилии в TikTok, где взмолился о помощи.
"Между 4:30 и 7 утра кто-то пробрался на участок и украл Уолли", - рассказал Хенни в ролике, опубликованном в субботу.
"Его вытащили из вольера, когда мы были в гостях у друзей в Джорджии. Нам нужна любая помощь, чтобы вернуть моего малыша".
Хенни, который называет себя "папой Уолли", забрал 14-месячного аллигатора из центра спасения в 2015 году.
В 2019 году в интервью Philadelphia Inquirer он признался, что животное помогло ему справиться с депрессией после смерти близких друзей.
По словам хозяина, 10-летний Уолли - нежный гигант, который никогда не пытался никого укусить и может чувствовать эмоции людей.
Страницы аллигатора в социальных сетях заполнены видеороликами и фотографиями, на которых люди обнимают его, как маленького ребёнка, прижимаются к нему и даже целуют. Американец часто привозит необычного питомца на встречи и детские дни рождения, где он позирует для фотосессий.
В Департаменте природных ресурсов Джорджии сообщили, что 21 апреля один из жителей района Брансуик сообщил о "надоедливом аллигаторе", на вызов приехал специалист и поймал хищника. Аллигатора "выпустили в отдалённом месте", добавили в ведомстве.
Мужчина считает, что его любимца выкрали, чтобы разыграть ничего не подозревающих домовладельцев.
В штате Джорджия аллигаторов нельзя держать в качестве домашних животных, но в Пенсильвании, где живут Уолли и Хенни, такого запрета нет.
"Уолли совершенно не похож [на других аллигаторов]. Таких, как он, больше нет", - пожаловался расстроенный Хенни.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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