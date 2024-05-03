У пенсионера пропал любимец - аллигатор по кличке Уолли

Житель Джонстауна, штат Пенсильвания, опубликовал пост на странице рептилии в TikTok, где взмолился о помощи.

"Между 4:30 и 7 утра кто-то пробрался на участок и украл Уолли", - рассказал Хенни в ролике, опубликованном в субботу.

"Его вытащили из вольера, когда мы были в гостях у друзей в Джорджии. Нам нужна любая помощь, чтобы вернуть моего малыша".