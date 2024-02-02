FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15877 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Индии полиция отпустила голубя, задержанного ранее по подозрению в шпионаже

В Индии полиция отпустила голубя, задержанного ранее по подозрению в шпионаже

Автор:
02 февраля 2024 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Индия   КИтай   Прикол   Тайвань   голубь   животные   шпион   шпионаж   
864
3

Полиция индийского города Мумбаи освободила голубя, которого подозревали в сборе разведывательной информации в пользу Китая. Птица провела "за решёткой" несколько месяцев.

Голубь был пойман в мае прошлого года. У птицы на лапе было два кольца – одно из меди, другое из алюминия. Также на крыльях были надписи на китайском языке.

Полиция завела дело на голубя в подозрении о шпионаже. Но позже выяснилось, что он участвовал в гонках в открытых водах Тайваня, и просто улетел, приземлившись в Индии. Птицу выпустили на свободу спустя 8 месяцев заточения в ветеринарной клинике.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Индия   КИтай   Прикол   Тайвань   голубь   животные   шпион   шпионаж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Damvrot Hohlam 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop 18 минут назад
Не сдал явки-пароли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 23 минуты назад
Нормальная тема! Наловить голубей, объявить их шпионами и год делать вид что ведешь расследование! А потом отпустить за недоказанностью! МОЛОДЦЫ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn 37 минут назад
Голубь. Джеймс Голубь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

785904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады
В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады
Набирающие популярность в сообществах
Примерь футболку
Примерь футболку
Раскрыто меню обеда Путина и&nbsp;Лукашенко
Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Холостяцкий студенческий уют

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#факты#ДТП#позитив#история#природа#Ynews#забавно
#Прикол#автомир#Юмор#интересное#люди#авто аварии#Разное#милота#Москва#задержание
#автомобили#машина#в мире#полиция#аварии#Автовсячина#подборка#улыбнуло#кот#искусство
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли Обезьяна несколько раз обокрала магазин Обезьяна несколько раз обокрала магазин

На что жалуетесь?

Вернуться