В Индии полиция отпустила голубя, задержанного ранее по подозрению в шпионаже

Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас

Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала

Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка

Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли

Обезьяна несколько раз обокрала магазин