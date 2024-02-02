В Индии полиция отпустила голубя, задержанного ранее по подозрению в шпионаже

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Полиция индийского города Мумбаи освободила голубя, которого подозревали в сборе разведывательной информации в пользу Китая. Птица провела "за решёткой" несколько месяцев.
Голубь был пойман в мае прошлого года. У птицы на лапе было два кольца – одно из меди, другое из алюминия. Также на крыльях были надписи на китайском языке.
Полиция завела дело на голубя в подозрении о шпионаже. Но позже выяснилось, что он участвовал в гонках в открытых водах Тайваня, и просто улетел, приземлившись в Индии. Птицу выпустили на свободу спустя 8 месяцев заточения в ветеринарной клинике.
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